Palestine – Gaza – Manif 18 mai 2024 à Paris 14h Chatelet

Palestine : 76 ans de Nakba, 76 ans de résistance !

Comité Action Palestine, 11 mai 2024 :

Le 14 mai 1948, jour de la « création de l’État israélien », est commémoré par les Palestiniens comme la Nakba, la Catastrophe : 500 villages détruits, 800 000 Palestiniens expulsés de leurs terres et de très nombreux massacres. Les sionistes franchissaient alors une étape majeure de leur projet colonial entrepris à la fin du XIXe siècle. Mais cette volonté de rayer la Palestine de la carte n’a pas cessé en 1948, et l’histoire « d’Israël » est une longue histoire de crimes et de nettoyage ethnique. 76 ans de crimes qui s’imposent à la face du monde, tout particulièrement après le 7 octobre 2023.

Une évasion digne des services secrets militaires (vidéos)

L’opération a été effectuée d’une façon techniquement militaire ; et, en n’hésitant pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, à tuer. Ils ont brûlé la voiture qui a servi à l’opération pour effacer toutes les traces. Puis, ils se sont enfuis avec une autre voiture d’autant plus discrètement que des ordres avaient certainement été donnés de ne pas les suivre. Enfin, ils ont brûlé cette nouvelle voiture avant de s’évaporer dans la nature.

Tout le monde s’accorde à dire que Mohamed Amra n’était vraiment pas un gros bonnet digne d’une telle évasion. On pourrait donc penser que cette opération a été effectuée par un service secret militaire. C’est bien dans leur méthode.

Si c’est bien un service de l’État français qui a effectué l’évasion de Mohamed Amra, on peut se demander quelle mission va être assignée à l’« évadé ». Comme c’est un « sale Arabe », peut-être un attentat terroriste après lequel il sera exécuté afin de le faire taire ?

Au lien ci-dessous vous trouverez diverses vidéos et des commentaires appuyant l’hypothèse d’une opération des services secrets :

Kanakie – Nouvelle révolte des colonisés (vidéo 2’09)

« Les violences ne sont ni justifiables, ni tolérables » osent-ils dire ! mais, n’est-ce pas par la violence qu’a été colonisée la Kanakie ?

Ensuite, il y a eu une colonisation de peuplement afin que les Kanaks n’aient pas voix chez eux. Et la nouvelle loi constitutionnelle est là pour leur enlever le peu qu’il leur reste.

Note : la vidéo de France 2 du 15 mai 2024 est maintenant disponible dans l’article. Elle montre que la situation est hors de contrôle. L’état d’urgence a été décrété par le colonisateur. Il semble que les partis officiels des colonisés sont des traitres. Ils cherchent à calmer le jeu, mais ne sont pas écoutés par les Kanaks.

