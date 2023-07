BEIJING, 2 juillet (Xinhua) — Les États-Unis sont devenus la source la plus profonde d’instabilité dans le monde, a déclaré vendredi Richard Haass, qui quitte son poste de président du Conseil américain des relations étrangères.

Après avoir dirigé l’organisation pendant deux décennies, M. Haass a déclaré qu’il était parvenu à la conclusion inquiétante que le danger le plus grave pour la sécurité du monde à l’heure actuelle était les États-Unis eux-mêmes, a-t-il déclaré dans une interview au New York Times.

L’effritement du système politique américain signifie que, pour la première fois de sa vie, la menace interne a dépassé la menace externe, a-t-il ajouté.

Au lieu d’être le point d’ancrage le plus fiable dans un monde instable, les États-Unis sont devenus la source la plus profonde d’instabilité et un exemple incertain de démocratie, a estimé M. Haass, cité par le journal.

« Notre situation politique intérieure n’est pas seulement une situation que les autres ne veulent pas imiter […]. Mais je pense aussi qu’elle a introduit un degré d’imprévisibilité et un manque de fiabilité qui sont vraiment empoisonnés. Pour la capacité de l’Amérique à fonctionner avec succès dans le monde, il est très difficile pour nos amis de dépendre de nous », a-t-il ajouté.

Après avoir exploré d’autres pays pendant la majeure partie des cinquante dernières années, M. Haass est prêt à explorer le sien, car « les défis intérieurs ont incité un homme qui a passé toute sa carrière à élaborer des politiques et à étudier les affaires mondiales à se tourner vers l’intérieur », a indiqué le New York Times.

La question est de savoir si l’Amérique a changé à long terme. « Des non-Américains et des dirigeants étrangers me disent très souvent ‘je ne sais pas ce qui se passe ; je ne sais plus ce qui est la norme et ce qui est l’exception' », a déclaré M. Haass.

Né à Brooklyn et élevé à Long Island, Richard Haass est un vétéran de quatre administrations, une démocrate et trois républicaines, selon le journal.

source : https://french.news.cn/20230703/eecb0cd4af8848f9bff1bc434bce20cc/c.html