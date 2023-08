Elon Musk, un des hommes les plus riches au monde, gagne un million de dollars l’heure (Chiffres approximatifs). Et il ne travail même pas! Il vaut six cent milliards et l’an prochain, il va valoir sept cent milliards. Et ou il la prend-il cet argent là?

Dans NOS poches, voyons! L’an passé. Chaque achat que nous faisons est un bulletin de vote. Ces oligarques savent tout de nous. Donc, ils savent qu’ON ne veut pas vraiment un… changement?

Elon Musk est à l’apogée de l’histoire présente, en haut de la pyramide. Pendant que les pauvres sont plus pauvres et que la classe moyenne s’appauvrit, il dirige, clandestinement, le monde du 1%. Il a été nommé l’Homme de l’Année par Time Magazine! C’est le nouveau héro de l’establishment. L’intouchable dans l’arène, le nouveau Pape!

ON aime ce système politique dans lequel la souveraineté appartient à une class restreinte et privilégiée.

Quand Moise a voulu libéré son peuple de l’esclavage, seulement 10% l’ont suivie. 90% ont préfère l’esclavage. Aujourd’hui, ça aurait été 1% qui choisirait la liberté. C’est comme ça. Je n’invente rien. Regardez autour de vous! ON achète leurs autos, leurs pétrole, leurs bananes, etc.

Le visage souriant à la télé nous dit pour qui voter, et on le fait. On embarque dans le jeu… souriant ? On accepte le statue-quo. Et ON s’endette d’avantage. Quand j’ai fini de payer mon auto, j’ai fêté ça. Mais je me suis vite aperçu que ça me coute aussi cher qu’avant. Par un sortilège malfaisant, l’auto commençait à mal fonctionner? Fallait ACHETER des pièces. ABRACADABRA: je suis aussi dupe que les autres.

J’ai choisie l’esclavage. Que faire? Se demandait Marx, qui vivait le même dilemme. Il a fait un bout de chemin, mais rien n’est parfait, comme l’être humain lui-même. Il manque encore des petits détails? Les avez-vous? Moi non plus. Pour commencer, il faut annuler nos votes, partout.

Les canards arrivent sur le lac. Ils sont en transit. Encore un autre mille kilomètres à faire avant d’arriver à destination… plus au Nord. Ils font ce trajet depuis des millions d’années, et toute liberté! Il y a certainement quelque chose à apprendre de ces créatures… inférieures?

John Mallette

Le Poète Prolétaire