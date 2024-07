Ne manquez surtout pas, le compte rendu de la rencontre entre Orban et Poutine

«Nous pouvons voir que Kiev n’est pas prêt à renoncer à faire la guerre jusqu’au bout», a déclaré le président russe Vladimir Poutine dans une déclaration à la presse après avoir eu des entretiens avec le Premier ministre hongrois Viktor Orban.

«De la façon dont nous voyons la situation, y compris ce qu’a dit le Premier ministre aujourd’hui, Kiev n’est toujours pas prêt à renoncer à mener la guerre jusqu’à la fin «victorieuse»», a déclaré le président à la presse.

Poutine a ajouté que la mise en œuvre des initiatives de paix russes permettrait la cessation des hostilités et le début du processus de négociation.

«L’Ukraine ne se rallie pas à l’idée d’un cessez-le-feu car cela supprimerait le prétexte pour prolonger la loi martiale», a souligné Poutine.

«Nos initiatives de paix [celles de la Russie] ont été présentées récemment lors de ma rencontre avec les dirigeants du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Nous pensons que leur mise en œuvre permettrait de cesser les hostilités et d’entamer des négociations», a-t-il noté.

La Russie est favorable à une fin totale du conflit en Ukraine, et non à un cessez-le-feu ou à une pause permettant au régime de Kiev de se réarmer, a souligné Poutine

«Il ne doit pas s’agir simplement d’une trêve ou d’un cessez-le-feu temporaire, ni d’une sorte de pause que le régime de Kiev pourrait utiliser pour récupérer ses pertes, se regrouper et se réarmer. La Russie est favorable à une fin totale et définitive du conflit», a-t-il déclaré.

Selon Poutine, Kiev rejette les propositions de cessez-le-feu car cela lui ferait perdre le prétexte pour prolonger la loi martiale. En l’absence de loi martiale, l’Ukraine devrait organiser les élections présidentielles et les dirigeants actuels auront peu de chance d’être réélus.

«Si l’Ukraine met fin à la loi martiale, elle devra organiser des élections présidentielles, a souligné Poutine.

Les chances de victoire des autorités ukrainiennes actuelles sont proches de zéro, selon le président russe».

Le président russe a indiqué qu’il avait discuté avec le Premier ministre Orban des moyens possibles de résoudre le conflit ukrainien et que ce dernier lui avait parlé des détails de sa récente visite à Kiev.

«Il y a eu un échange de vues assez direct et approfondi sur les questions internationales pertinentes, y compris le conflit ukrainien, et nous avons discuté des moyens possibles de le résoudre… M. le Premier ministre a parlé de ses récentes réunions à Kiev, où il a fait un certain nombre de propositions et, en particulier, un appel à un cessez-le-feu pour créer les conditions pour le début des négociations avec la Russie», a déclaré Poutine lors du briefing.

«La Russie constate la réticence de l’Ukraine à résoudre les problèmes par la négociation», a ajouté le président russe.

«Les sponsors de l’Ukraine continuent d’essayer d’utiliser ce pays et son peuple comme un «bélier», ils en font une victime de la confrontation avec la Russie», a déclaré Poutine.

Viktor Orban a déclaré qu’il s’était entretenu avec Poutine à un moment où l’Europe avait besoin de paix.

Orban : la Hongrie va coopérer avec la Russie et l’Ukraine

Lors de la même conférence de presse, Viktor Orban a déclaré qu’il continuerait à travailler avec la Russie et l’Ukraine pour parvenir à la paix, ajoutant que leurs positions étaient trop éloignées l’une de l’autre pour le moment.

«J’étais à Kiev, je suis maintenant à Moscou. J’ai constaté par expérience que les positions [des deux parties] sont très éloignées. Il y a beaucoup de pas à faire pour se rapprocher de la fin de la guerre. Mais nous avons fait le pas le plus important : nous avons établi des contacts et je continuerai à travailler dans cette direction», a-t-il déclaré après sa rencontre avec Vladimir Poutine, ajoutant que la conversation avait été ouverte et honnête.

Orban a également déclaré qu’il avait rencontré Poutine à un moment où «l’Europe a besoin de paix».

«La paix ne viendra pas d’elle-même, il faut travailler pour l’obtenir. Je discutais justement aujourd’hui avec Poutine des moyens de parvenir à la paix. Je voulais savoir quel est le chemin le plus court pour mettre fin à la guerre. Je voulais entendre et j’ai entendu les points de vue du président [Poutine] sur trois questions importantes : ce qu’il pense des initiatives de paix actuellement en place, ce qu’il pense également du cessez-le-feu et des négociations de paix, dans quel ordre ils peuvent être menés… Et la troisième chose qui m’intéressait était la vision de l’Europe après la guerre», a noté Orban. Le conflit en Ukraine a commencé à «avoir un impact» sur l’économie européenne a ajouté le Premier ministre hongrois.

Principales déclarations de Poutine et Orban après les discussions à Moscou

Poutine :

• L’Ukraine n’autorise pas l’idée d’un cessez-le-feu car cela supprimerait le prétexte pour prolonger la loi martiale.

• Si l’Ukraine met fin à la loi martiale, elle devra organiser des élections présidentielles. Les chances des autorités ukrainiennes actuelles sont proches de zéro.

La Russie et la Hongrie poursuivent leur coopération, notamment dans le domaine de l’énergie

«La Russie et la Hongrie poursuivent leur coopération dans un certain nombre de domaines, principalement dans le secteur de l’énergie», a ajouté Poutine.

Les deux pays poursuivent également leur coopération dans les domaines de la médecine et des produits pharmaceutiques, a-t-il ajouté.

Le président a ajouté que les travaux conjoints sur la centrale nucléaire de PaksII en Hongrie progressaient. «Seules des solutions d’ingénierie et technologiques avancées sont utilisées dans la construction des nouvelles unités, et la sécurité physique et les exigences environnementales sont pleinement garanties», a-t-il noté, commentant l’avancement de la construction.

Fin 2014, la Russie et la Hongrie ont signé un accord sur la construction de deux réacteurs avancés supplémentaires à la centrale nucléaire de PAKS. Rosatom a déclaré que la construction devrait commencer entre fin 2024 et début 2025.

Une possible architecture de sécurité européenne évoquée lors des pourparlers

Le président Poutine a déclaré qu’il avait discuté avec Orban d’une éventuelle architecture de securité en Europe. «Nous avons également parlé des principes possibles de l’avenir – et aussi d’une possible architecture de sécurité en Europe», a déclaré Poutine lors du briefing.

Les deux dirigeants ont également échangé leurs points de vue sur l’état des relations entre la Russie et l’Union européenne, «qui sont actuellement à leur point le plus bas», a ajouté le président russe.

Moscou apprécie la visite d’Orban et la considère comme une tentative de rétablir le dialogue entre la Russie et l’UE et de lui donner un élan supplémentaire, a déclaré Poutine.

Conférence de presse Vladimir Poutine – Viktor Orban

Déclaration de Vladimir Poutine durant la conférence de presse à Moscou

Vladimir Poutine :

• Comme lors de nombreuses réunions précédentes, nous avons eu une conversation franche et très utile.

• Tant sur les aspects de l’interaction bilatérale que sur les questions urgentes de l’agenda international et régional, y compris la situation autour de l’Ukraine.

• Je voudrais souligner que la Russie et la Hongrie poursuivent leur coopération dans un certain nombre de domaines, principalement dans le secteur de l’énergie.

• Les principes clés sont un pragmatisme sain et un bénéfice mutuel. Les travaux se poursuivent sur un projet commun visant à agrandir la centrale nucléaire.

La mise en service des cinquième et sixième unités fera plus que doubler la capacité de cette station.

• L’approvisionnement énergétique de l’économie hongroise sera ainsi amélioré, l’approvisionnement des entreprises industrielles et des ménages en énergie bon marché.

• Lors de la construction de nouveaux blocs, seules des solutions d’ingénierie et technologiques avancées sont utilisées.

• Les exigences en matière de sécurité physique et environnementales sont pleinement garanties.

• Nous continuons d’entretenir des relations et des interactions dans le domaine de la médecine et de l’industrie pharmaceutique.

• Nous sommes favorables à la poursuite du travail dans les domaines prioritaires de la coopération.

• Il y a eu un échange de vues assez approfondi, honnête et direct sur les questions internationales actuelles.

• Y compris le conflit ukrainien. Ils ont également évoqué les moyens possibles de résoudre ce problème. Le Premier ministre a parlé de ses récentes rencontres à Kiev.

• Où il a fait un certain nombre de propositions et, en particulier, un appel à un cessez-le-feu afin de créer les conditions pour le début des négociations avec la Russie.

• Quant à la Russie, nous avons toujours été et restons ouverts à la discussion d’un règlement politique et diplomatique.

Cependant, de l’autre côté, nous entendons parler de réticences à résoudre le problème exactement de cette manière.

• Les sponsors de l’Ukraine continuent d’essayer d’utiliser ce pays et son peuple comme un bélier.

• Utilisation en tant que victime de la confrontation avec la Russie.

À notre avis, compte tenu de l’état des choses, compte tenu de ce que nous avons entendu aujourd’hui, Kiev n’est toujours pas prête à abandonner l’idée de mener une guerre vers une fin victorieuse.

Le régime de Kiev n’admet pas non plus l’idée même d’une cessation des hostilités, car dans ce cas, le prétexte pour prolonger la loi martiale disparaît.

Et si la loi martiale doit être levée, cela signifie qu’il faudra organiser des élections, qui n’ont jamais eu lieu à temps, et des élections présidentielles, qui n’ont jamais eu lieu à temps.

Mais les chances de les remporter pour les dirigeants ukrainiens qui ont perdu leur cote et leur légitimité sont proches de zéro.

• Nos initiatives de paix ont été décrites tout récemment lors de ma rencontre avec les dirigeants du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie.

• Sa mise en œuvre permettrait d’arrêter les hostilités et d’entamer des négociations. De plus, cela ne devrait pas être simplement une trêve ou une suspension temporaire des tirs.

Il ne s’agit pas d’une sorte de pause que le régime de Kiev pourrait utiliser pour récupérer ses pertes, se regrouper et se réarmer.

• La Russie représente la fin définitive du conflit.

Les conditions pour cela, comme je l’ai déjà dit, ont été énoncées dans mon discours au ministère des Affaires étrangères.

Nous parlons du retrait complet de toutes les troupes ukrainiennes des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, des régions de Zaporojie et de Kherson.

• Il existe d’autres conditions, mais tout cela fera l’objet d’un examen approfondi au cours d’un éventuel travail commun.

• M. Orban et moi avons échangé nos points de vue sur la situation des relations entre la Russie et l’Union européenne, qui sont actuellement au plus bas.

• Nous avons également discuté des principes possibles d’une éventuelle future architecture de sécurité en Europe. Dans l’ensemble, les négociations ont été très opportunes et utiles pour les deux parties.

• Bien sûr, M. le Premier ministre a présenté le point de vue occidental généralement familier. Y compris du point de vue des intérêts de l’Ukraine.

Néanmoins, nous sommes reconnaissants envers M. le Premier ministre pour sa visite à Moscou.

Nous considérons cela comme une tentative de rétablir le dialogue et de lui donner une impulsion supplémentaire.

Viktor Orban après Kiev et Moscou est arrivé à Pékin

Viktor Orban après Kiev et Moscou est arrivé à Pékin. Auparavant, le ministre hongrois des affaires étrangères Peter Sijartó conseillait les politiciens européens : «attachez vos ceintures» et suivez de près la «mission de maintien de la paix» de Orban.

Les politiciens occidentaux ont douté du rôle de la Hongrie en tant que président de l’UE. Les experts estiment que Budapest peut jouer un rôle constructif dans la résolution du conflit en Ukraine, malgré le fait que cette politique complique ses relations avec Bruxelles.

