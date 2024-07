Macron distrait les Français: après les cirques électoraux voici le cirque olympique

Par Khider Mesloub.

En France, après les cirques électoraux, organisés dans un climat dénué de tout esprit collaboratif, et en déni démocratique (puisque le parti pressenti vainqueur se retrouve au final dernier, et le dernier parti – en faillite – est propulsé premier), place aux cirques sportifs olympiques, qui se dérouleront dans une atmosphère de crise économique et institutionnelle.

En effet, après les épuisantes élections européennes et législatives, où plusieurs millions de marathoniens électeurs français, sur fond de compétitions idéologiques antagoniques extrêmement clivantes, se sont précipités pour glisser leurs bulletins de vote dans l’urne pour accorder leur suffrage à leurs champions politiques concourant pour décrocher un mandat de député, la France se prépare à inaugurer le 26 juillet, les Jeux olympiques.

La France est ainsi devenue championne de l’organisation des jeux électoraux et olympiques. Pour distraire sa population paupérisée (et méprisée par son roi-président), dévoyer sa colère, la classe dominante française organise des cirques législatifs et sportifs.

Au temps de l’Empire romain, pour apaiser le courroux de la plèbe et s’assurer son soutien, les césars lui distribuaient du pain et la gratifiaient de jeux du cirque (Panem et circense). Aujourd’hui, la bourgeoisie française sénile offre abondamment des jeux électoraux et sportifs, mais sans le pain (le gain).

En tout cas, ces Jeux olympiques coûteront énormément d’argent à l’État, c’est-à-dire au contribuable français. Mais rapporteront d’énormes profits au capital privé.

Les Jeux olympiques ont toujours constitué un désastre financier pour les pays organisateurs. Pour l’organisation des Jeux olympiques 2024, selon plusieurs sources, l’estimation des coûts pour l’État est de presque 9 milliards. Quant aux profits privés attendus, ils devraient avoisiner les 11 milliards.

Par ailleurs, sur le chapitre de la compétition d’atteintes aux droits professionnels et humains, si la France mérite une médaille, c’est bien dans la discipline de la course à la politique antisociale. Comme elle vient de le prouver avec la préparation des Jeux olympiques 2024, au cours desquels elle a battu tous les records de démolitions des vies des travailleurs, d’atteintes aux droits des sans-papiers, des étudiants, des migrants, des SDF, des pauvres sans logements.

Sur le terrain des infractions aux règles professionnelles, la France aura brillé par le nombre élevé de morts au travail, décédés sur les chantiers ; par le recours abusif à la sous-traitance, souvent des entreprises employant des sans-papiers comme main d’œuvre hyper-précaires. Mais, surtout, l’emploi d’une main d’œuvre gratuite. En effet, l’État français, preuve de son caractère antisocial, va utiliser des milliers de bénévoles pour travailler gratuitement pendant cette période. Ainsi, au lieu de créer des emplois, cet événement va contribuer à démolir encore davantage le droit du travail. Au vrai, la France capitaliste ne fait que respecter les traditions de la Grèce antique. La Grèce des Jeux olympiques était fondée sur l’esclavage.

Sur le terrain des « atteintes aux droits humains », la France s’est lancée dans la course des transgressions depuis des mois, notamment par la chasse aux SDF, l’expulsion des sans-papiers de la région parisienne, déportés de force vers d’autres villes, la destruction des camps de Roms.

Les étudiants, déjà précarisés, sont logés à la même enseigne que les SDF, puisque leurs logements ont été réquisitionnés pour les louer aux visiteurs et les participants aux Jeux olympiques. Désormais, ils dorment à la belle étoile ou dans des hôtels aux tarifs prohibitifs.

Sur ce chapitre des tarifs des chambres d’hôtel et des locations de logements, comme des services et produits touristiques, les prix ont explosé dans la capitale. Hôtellerie, restauration, habitation touristique, transport en commun, tous ces secteurs ont procédé à une augmentation vertigineuse de leurs prix.

Les prix pour les entrées, la nourriture, les boissons et tout ce qui touche les Jeux olympiques sont scandaleux, même pour une capitale aussi chère que Paris.

Autre entorse « aux droits humains », ces jeux olympiques s’annoncent sous le signe du renforcement sécuritaire, de la répression et du quadrillage policier des quartiers d’Île-de-France. En effet, assignation à résidence, peine de prison et déploiement policier massif, tous les moyens sont utilisés pour réprimer et quadriller les quartiers d’Ile-de-France.

Sans oublier que des centaines de milliers de parisiens seront contrôlés par QR Code. Sous couvert de vouloir « garantir la sécurité de tous », l’État policier français va mettre en place un vrai système de contrôle généralisé qui devrait toucher en tout près d’un million de personnes durant les Jeux. Au vrai, il s’agit de la poursuite de l’expérimentation réalisée lors de l’épidémie de Covid dans le cadre de la répétition générale de la guerre impérialiste en préparation.

Cela étant, plus de 30 000 policiers seront déployés au quotidien, en plus des 22 000 agents de sécurité privée et des 20 000 militaires déployés sur l’ensemble de l’évènement.

Les Jeux olympiques sont à l’image de la classe dominante française qui les organise : ignobles.

Une chose est certaine, les Jeux olympiques ne constituent nullement une pause dans la montée des nationalismes et de la guerre mondiale.

Khider MESLOUB