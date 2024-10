Revoilà la Constituante!

Recherche menée par Robert Gil

Avec la défaite du RN et la victoire en trompe l’œil du Nouveau Front Populaire, on réentends la petite musique d’ une Assemblée Constituante ! D’où ça sort ? C’est encore une gymnastique pour lancer des trucs n’ayant aucune portée de transformation ; des leurres. Je n’ai rien contre une constituante dans l’absolu mais ça n’a strictement aucune portée révolutionnaire ou progressiste en soi.

Bon, et elle servirait à quoi cette constituante ? Et par quel miracle serait-elle appelée ? Qui y serait élus ? Ça change quoi ? Dans l’état actuel, ça ne donnerai pas une assemblée révolutionnaire, surtout avec un peuple qui n’est pas encore mobilisé sur ses propres revendications, pas encore auto-organisés pour donner la boussole à une éventuelle constituante. Aujourd’hui, cette constituante est le nouveau joujou de ceux qui veulent faire parler d’eux sans prendre le risque d’une confrontation avec le capital.

Une constituante, après renversement de la dictature du capital, oui ! Avant, cela sera toujours une constitution bourgeoise, tant il est évident que les lois, constitutionnelles ou autres, ne sont que l’enregistrement d’un rapport de force. Et ce n’est pas en gardant les yeux rivés sur la ligne bleue des urnes que l’on changera quoi que ce soit. Une constituante peut être progressiste quand les travailleurs et la population se saisissent concrètement de tout ou presque et l’écrivent.

Pour mémoire révisez la constituante de Weimar, voila :

Toute l’année 1917 et bien plus en 1918, la révolution gagnait tout le Reich allemand, partout se développait des conseils de soldats, des conseils ouvriers, etc, des coordinations régionales prenaient en main les territoires.

En novembre 1918, la révolution renverse le Reich et démet Guillaume II, la république est proclamée et le conseil des commissaires du peuple devient le nouveau gouvernement allemand.

En décembre, le congrès des conseils d’ouvriers et de soldats, réuni mais composé d’une majorité de sociaux-démocrates approuve l’appel à une constituante. En faisant cela, il abdique son pouvoir. Et le droit de vote accordé aux femmes sera anecdotique dans le mécanisme qui se met en place.

A ce moment, la force motrice de la révolution allemande est essentiellement les conseils d’ouvriers et de soldats issus du chaos de la guerre. En se mettant à la remorque du processus d’une constituante, le drame de ce qui suit sera inéluctable. L’auto-organisation et les affrontements se poursuivent en décembre et janvier. La bourgeoisie a la solution de la constituante qu’elle est assurée de contrôler.

Le 15 janvier 1919, Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht sont assassinés, ainsi que nombre de militants révolutionnaires. Le 19 Janvier la constituante est élue. Le 6 février elle se tient à Weimar pour être hors de portée de l’agitation révolutionnaire qui secoue Berlin.

La constitution sera approuvée le 31 juillet 1919. L’ Allemagne fut confrontée dans les années qui suivirent aux désastres de la crise, de l’hyperinflation, au chômage, à l’amputation de sa région industrielle de la Ruhr sous la botte de l’armée française. L’écrasement du souffle révolutionnaire empêcha toute solution humaine et économique qu’aurait prise un gouvernement des conseils en dirigeant lui-même la société.

La constituante fut dans ce cadre une diversion utile pour la bourgeoisie et l’instrument qui écarta le souffle révolutionnaire. Elle fut l’arme de la réaction. Dès lors la suite de l’histoire et la montée vers l’échafaud est connue. Arrêtons de chercher sans cesse des alternatives bidons, seul un vrai parti, populaire, rompant avec le capitalisme peut assurer la marche dans une autre direction, et non un conglomérat de factions qui se rejoignent temporairement sur des projets particuliers, encore moins des mouvements hétéroclites, informels ou des citoyens « tirés au sort ».

D’après Copas, un militant aujourd’hui décédé.