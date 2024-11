Par Philippe BOURRINET*

«La lutte du prolétariat n’est pas seulement internationale mais antinationale»

INTERNATIONALISME CONTRE «NATIONAL-BOLCHEVISME»

Le deuxième congrès du KAPD

(1er – 4 août 1920)

Berlin, janvier 1919, la Révolution en marche.

Paris, septembre 2016, Éditions moto proprio.

* Traductions de l’allemand, édition, illustrations, notes et texte d’introduction.

«Ici depuis la zone industrielle de la Ruhr, une vague révolutionnaire d’un

rouge ardent se déverse sur le monde entier! Il est exclu que nous coulions;

notre mouvement ressemble à une vague gigantesque, inexorable, balayant

tout sur son passage.» (Oskar Nickel, ouvrier communiste de gauche, président du Conseil exécutif (Vollzugsrat) de Mühlheim, s’adressant le 30 mars

1920 à plusieurs milliers d’ouvriers).

«Le jour viendra, peut-être plus tôt qu’on ne le pense, où nous formerons,

tous ensemble, avec tous nos frères et sœurs, une seule phalange

compacte… De desperados il ne saurait alors plus être question». [Emil Sach,

ancien dirigeant du KAPD, à propos de Max Hölz et du 30e anniversaire de

l’Action de Mars, in Stirn und Faust. Vervielfältigte Manuskripte Werktätiger

Menschen, 1952, Leverkusen (Cologne)]

« Camarades, n’écoutez pas ces mensonges (antisémites) ! Camarades, les

Juifs ne sont pas les ennemis des ouvriers; vos véritables ennemis, ce sont

ceux qui vous dressent contre les Juifs. Les Juifs ont toujours été opprimés au

même titre que nous, les ouvriers ! » (Déclaration du Conseil exécutif insurrectionnel de Hamborn, Ruhr, où des individus avaient mis à sac fin juillet

1920 un café juif sur la base d’une « rumeur » selon laquelle le patron du

café aurait fait le coup de feu contre des ouvriers).

«Les auteurs de propagande antisémite seront traduits devant un tribunal révolutionnaire». [Proclamation du Conseil exécutif révolutionnaire de Bottrop

(Ruhr), juillet 1920, condamnant comme «répugnante et antisocialiste» toute

propagande contre les Juifs].

« L’organisation de l’Internationale ne consiste pas en une Fédération de

nations, mais en un regroupement des organisations de classe du prolétariat

dans le seul but d’édifier un monde communiste. » (Arthur Goldstein, Nation

und Klasse, Berlin, juillet 1920)

« L’organisation de l’Internationale ne consiste pas en une Fédération de

nations, mais en un regroupement des organisations de classe du prolétariat

dans le seul but d’édifier un monde communiste. » (Arthur Goldstein, Nation

und Klasse, Berlin, juillet 1920).

Déclaration de Karl Liebknecht au Reichstag (2 décembre 1914) contre le vote

des crédits de guerre. Diffusée sous forme de tract, elle est

accompagnée de la proclamation finale de la Conférence internationale

de Lugano (27 sept. 1914), «premier document de la nouvelle

Internationale à venir». Les délégués socialistes sont italiens et suisses.

Conférence clandestine de Iéna de la Jeunesse socialiste internationaliste,

tenue les 23 et 24 avril 1916, dans une auberge végétarienne

(Vegetarische Speisehaus Academia), à laquelle participèrent

Karl Liebknecht et Otto Rühle. Deux futurs chefs du KAPD à Dresde (1920-21)

sont visibles sur la photo : Felix Lewinsohn (1897-1942) [debout, 1er à partir

de la gauche, Dresde], et Erich Lewinsohn (1892-1942) [assis, 2e

à partir de la gauche], son frère, qui représente les Jeunes d’Elberfeld.

Tous deux furent assassinés par le nazisme en 1942. Au premier rang, en

culottes courtes, assis à droite, Robert Hauschild (1900-1937), Gera.

Membre du KPD, philosophe marxiste réfugié en URSS en 1932, il fut

fusillé comme «élément trotskyste brandlérien». L’homme debout, à

droite en cravate, est Otto Dattan (1875-1938), Elberfeld. Membre du

KPD, réfugié en URSS, en 1935, il fut condamné en 1938 à 10 années de goulag,

sans que l’on sache s’il fut immédiatement exécuté.

à partir de la gauche : Rosi Wolfstein (1888-1987), Duisburg, amie proche

de Rosa Luxemburg, qui devint la compagne de Paul Frölich

[photo et nom des participants in Illustrierte Geschichte der deutschen

Revolution, Internationaler Arbeiter-Verlag, Berlin, 1929, p. 131].

Fraternisation de soldats allemands et russes sur le front de l’Est, 1917.

Un représentant des prisonniers de guerre russes en Allemagne

donne son salut fraternel au Congrès du KAPD d’aout 1920.

La révolution commence à Kiel! Groupe d’ouvriers et soldats, Kiel, novembre 1918.

Commandement de l’Armée rouge bavaroise, Munich, avril 1919.

Exécution d’un tout jeune communiste à Munich, en mai 1919, par

la Reichswehr. Des dizaines de milliers d’ouvriers et de jeunes tombèrent

sous les balles de la contre-révolution, dirigée par la social-démocratie

au pouvoir, de 1919 à 1921.

L’appel aux armes à Dortmund. L’armée rouge de la Ruhr, mars 1920,

composée de volontaires, était formée d’anciens soldats déjà aguerris.

Installation d’une mitrailleuse de l’Armée rouge de la Ruhr, Dortmund,

mars 1920. Artillerie de l’Armée rouge, mars 1920

Zone contrôlée par les conseils ouvriers et l’Armée rouge de la Ruhr en

mars 1920. Avant de partir au front combattre la Reichswehr et les corps

francs, chargement de mitrailleuses sur des camions,

Hansaplatz, Dortmund, mars 1920. L’adolescent à casquette qui porte

la mitrailleuse est à peine âgé de 16 ans.

Une Armée ouvrière (Arbeiterwehr) se constitua spontanément en d’autres

lieux que la Ruhr, comme à Schwerin et à Rostock (sur la photo,

une section ouvrière en uniforme). [Source des photos de l’insurrection :

Bernd Langer, Revolution und bewaffnete Aufstände in Deutschland

1918-1923, Aktiv Druck Verlag, Göttingen, 2009].

