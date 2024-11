Spectacle de pogrom organisé à Amsterdam par le Mossad

https://mai68.org/spip3/spip.php?article1900

La propagande sioniste pour faire accepter le génocide à GAZA en Palestine fonctionnait mal. Israël devait faire quelque chose. Déjà, le 6 octobre 2024, Kévin Cohen, un conseillé municipal sioniste, avait simulé une agression de la part de pro-palestiniens afin de faire passer ceux-ci pour des antisémites. Mais l’affaire s’était bien vite dégonflée et le fameux Kévin Cohen avait dû démissionner en présentant des excuses.

Suivant cet exemple mais avec plus d’habileté, le Mossad (services secret israélien) a profité d’un match de foot à Amsterdam pour dissimuler un grand nombre de ses agents parmi les supporters israéliens. Ceux-ci avaient pour mission de faire un maximum de provocations, de supprimer les affiches et banderoles de soutien à la Palestine dénonçant le génocide. ET de crier des slogans dans le style « Mort aux Arabes ».

Ça n’a pas manqué, un grand nombre de partisans pro-palestiniens se sont réunis pour casser la gueule à ces hooligans qui se croyaient tout permis. Il ne restait plus alors à la propagande sioniste que de faire son travail et de parler de pogrom.

