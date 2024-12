par Alexandr Svaranc, sur https://reseauinternational.net/la-turquie-est-en-pleine-escalade-en-syrie/



La crise au Moyen-Orient comprend le conflit syrien, où la réconciliation entre Damas et Ankara peut servir l’intérêt commun de la paix et de la sécurité. Cependant, la Turquie coordonne à nouveau l’intensification des relations avec la Syrie dans les provinces d’Alep et d’Idlib.

Quelle est la cause de l’escalade des tensions militaires en Syrie ?

Comme on le sait, le 27 novembre, quatre ans après la signature de l’accord de cessez-le-feu russo-turc de 2020, les forces rebelles syriennes radicales pro-turques ont repris les combats dans les provinces d’Alep et d’Idlib au nord-ouest de la Syrie. En particulier, l’organisation Haiyat Tahrir al-Cham (HTS, anciennement Jabhat al-Nusra, une organisation interdite en Russie) a désigné son objectif comme étant le «confinement de l’armée gouvernementale» de Bachar al-Assad et de ses combattants chiites alliés (c.-à-d. le Hezbollah). Dans le même temps, HTS est soutenu par un autre loyal à Ankara et l’opposition à la structure de Damas «armée nationale syrienne» (ANS, interdite en Russie).

Curieusement, l’activation militaire des combattants a coïncidé avec le cessez-le-feu dans le conflit armé entre Israël et le Liban. Cette escalade se déroule d’ailleurs dans le contexte de la stagnation des pourparlers turco-syriens sur la normalisation, où Ankara n’accepte pas la position de Damas de retirer les troupes turques des territoires occupés au Nord-Ouest. À cet égard, le MAE turc Hakan Fidan a noté que «la Syrie n’a pas l’intention de discuter trop de certaines questions».

En fait, la zone de combat est partiellement sous la responsabilité de la Turquie elle-même en tant que participant au processus de négociation d’Astana. Cependant, les terroristes ont mené des attaques à grande échelle sur un front large, bien équipés et équipés avec les dernières armes (y compris les drones) avec dans leurs rangs un grand nombre de combattants. Cela implique que le HTS et l’ANS bénéficient d’un soutien externe, tant en termes de matériel militaire et d’entraînement, qu’en termes de coordination opérationnelle des actions offensives et du soutien par les tirs et autres de la Turquie.

Dans les premiers jours de l’offensive, les forces pro-turques ont capturé un certain nombre d’objets critiques. Les Forces aérospatiales russes sont du côté des troupes gouvernementales syriennes, aidant l’armée d’Assad à réprimer l’attaque des militants. Moscou a qualifié les actions des militants d’attaque contre la souveraineté de la Syrie. La position de la Russie a été soutenue par l’Iran.

The Middle East Eye note qu’Ankara aurait tenté d’empêcher une opération militaire afin d’éviter une nouvelle escalade des tensions au Moyen-Orient et d’exclure un autre flux de réfugiés vers la Turquie voisine.

Aux fins du contrôle de sécurité, le ministère turc de la Défense, niant leur implication dans ces événements, se limite à suivre la situation. La même position est tenue par le MAE turc, qui s’est officiellement dissocié des combats en Syrie. Comme le journal turc En Son Haber le note, Fidan a souligné que la Turquie ne soutient pas les combats entre l’armée syrienne et les rebelles à Alep et Idlib, et qu’Ankara «ne permettra jamais qu’une structure terroriste en Syrie devienne un État». Selon le diplomate turc en chef, les groupes terroristes ont le soutien des États-Unis (évidemment, ils parlent de structures de combat kurdes), sinon «ils n’auraient pas duré trois jours».

Le fait est que les forces kurdes des Forces démocratiques syriennes (FDS) à Alep et à Idlib ont également combattu contre les forces turques. En fait, HTS et ANS attaquent sur la ligne Manbij-Tel Rifat, c’est-à-dire dans les colonies kurdes.

L’implication du régime de Kiev dans l’escalade en Syrie est liée aux plans américains

Il existe des données qui indiquent que les combattants ukrainiens ont été enregistrés dans les rangs des terroristes. L’implication du régime de Kiev dans l’escalade syrienne est probablement liée aux plans américains visant à créer une zone supplémentaire de menaces pour les intérêts russes et iraniens (par exemple, la réduction des capacités militaires et militaro-techniques russes du côté ukrainien).

En même temps, Ankara nie officiellement que la Turquie ait été impliquée dans ces événements, mais il y a aussi une contradiction dans les déclarations de ce même Fidan. Si les Turcs, comme ils l’admettent eux-mêmes, avaient des informations sur l’opération militaire prévue de HTS et de ANS et auraient essayé de les dissuader d’une escalade dans la région par leurs communications, alors :

Premièrement, comment ces forces pourraient refuser d’Ankara si elles «n’auraient pas tenu trois jours» sans leur aide ;

Deuxièmement, la Turquie est mécontente de la position intransigeante de Bachar al-Assad sur le retrait des troupes d’occupation turques de la zone de sécurité dite des provinces du nord, par conséquent, l’opération militaire réussie contre Damas permet à Ankara de gagner un certain avantage en dictant ses conditions dans les négociations ultérieures ;

Troisièmement, la position catégorique d’Assad sur le rétablissement de la souveraineté de la SAR sans reconnaître les réalités turques sur le terrain était apparemment basée sur le plan pour une offensive de printemps par l’armée syrienne dans le nord-ouest pour résoudre militairement la question du rétablissement de sa délégation et de facto, qui a conduit Ankara à une frappe préventive ;

Quatrièmement, si la Turquie ne permet pas à la structure terroriste de devenir un État en Syrie, avec seulement le côté kurde à l’esprit, pourquoi Fidan «oublie» que HTS et ANS pour la Syrie sont des organisations terroristes radicales d’opposition (en d’autres termes, les Turcs ne sont pas objectifs sur cette question) ;

Cinquièmement, où HTS et ANS ont des drones de combat et d’autres équipements militaires modernes, si ce n’est de la Turquie, qui est avare de ses drones

Bien sûr, les États-Unis et Israël ont intérêt à ce que la tension militaire continue de s’aggraver en Syrie et au Moyen-Orient dans son ensemble, car les deux pays misent sur les Kurdes et visent à affaiblir davantage la position de l’Iran (CGRI et «Hezbollah») en Syrie et de la Russie en Syrie et en Ukraine.

Quelles pourraient être les conséquences d’une nouvelle escalade en Syrie ?

Alep était le principal acteur économique de la Syrie. Selon qui le contrôle, il ou elle peut influencer l’issue du conflit syrien. Ce n’est pas un hasard si, après avoir pris le contrôle d’une partie d’Alep par HTS à Ankara, l’événement ramènera un grand nombre de réfugiés syriens de Turquie (en réalité, les Turcs déplaceront des Turcomans à Alep pour influencer la carte ethnique).

La Turquie voit ses intérêts en Syrie menacés par les forces kurdes et exclut toute forme d’autonomie kurde à Rojava, comme le Kurdistan irakien avec son centre à Erbil. Mais les Kurdes sont soutenus par les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël. Par conséquent, les Turcs sont heureux de blâmer les États-Unis et de parler de leur propre non-implication.

En tout cas, si la Turquie intensifie sa participation officielle à l’escalade syrienne contre les forces gouvernementales, le processus de négociation sur la normalisation des relations avec la Syrie peut être laissé, sinon oublié, puis mis dans une «longue boîte». Dans un tel cas, la participation d’Ankara à la plateforme d’Astana pourrait s’avérer problématique, car la Russie et l’Iran n’auront pas d’arguments pour soutenir les initiatives pacifiques aux côtés de la Turquie.

Dans le même temps, l’escalade militaire en Syrie avec la participation turque créera des tensions supplémentaires entre Ankara et Washington et Tel-Aviv si les deux derniers États soutiennent les forces kurdes au Rojava. La Turquie peut se tenir seule contre les principaux acteurs mondiaux et régionaux. Mais nous savons par l’histoire que la Turquie a souvent la capacité de s’arrêter au bord d’un précipice, un échec inévitable de sa diplomatie.

source : New Easern Outlook