Yoon est belliciste sur la Corée du Nord, envisage d’armer l’Ukraine contre la Russie et a approuvé les plans des États-Unis d’organiser une alliance trilatérale entre eux et le Japon, mais tout cela pourrait changer s’il est remplacé par l’opposition après des élections anticipées, compliquant ainsi le « pivot (retour) vers l’Asie » des États-Unis.

Le monde tente de donner un sens à la période de six heures de loi martiale imposée en Corée du Sud mardi soir jusqu’à mercredi matin, heure locale. C’était la première fois que le pays connaissait une telle situation depuis 1980. Le président Yoon Suk Yeol a affirmé que l’opposition était de connivence pour le renverser dans le cadre d’un complot anti-État qu’il reliait à la Corée du Nord. Ils contrôlent le Parlement, avaient déjà tenté de le destituer à plusieurs reprises et faisaient obstruction à ses efforts législatifs.

Cette même opposition s’est ensuite précipitée vers l’Assemblée nationale et a voté la levée de la loi martiale. L’armée a ensuite cessé d’essayer de prendre d’assaut les locaux une fois que cette motion a été adoptée, et Yoon a cédé après que lui et son cabinet se soient conformés à leur demande. Alors qu’il était toujours en vigueur, certains sur les réseaux sociaux ont accrédité ses affirmations selon lesquelles il s’agissait d’un complot anti-étatique, tandis que d’autres ont émis l’hypothèse que les États-Unis avaient quelque chose à voir avec cela, même si un porte-parole du Conseil de sécurité nationale a déclaré à Axios qu’ils n’avaient reçu aucun préavis.

Des appels sont lancés pour qu’il démissionne et même pour qu’il soit accusé de trahison. Sa carrière politique est probablement terminée. La femme de Yoon, Kim Keon-hee, pourrait également tomber avec lui en raison de ses nombreux scandales sur lesquels il a refusé d’enquêter. Les lecteurs peuvent en savoir plus à leur sujet ici et ici. Avec le recul, il semble de manière convaincante que Yoon voulait organiser un auto-coup d’État sous des prétextes prévisibles de sécurité nationale liés à la Corée du Nord par désespoir de se maintenir au pouvoir et d’éviter des ennuis à sa femme.

Les implications de cette hypothèse sont nombreuses, mais ce qui suit est le plus immédiat :

1. Même les alliés traditionnels ne sont pas entièrement sous le contrôle de l’Amérique

Il est compréhensible que certains aient spéculé au plus fort de cette crise que les États-Unis y étaient pour quelque chose, puisque la Corée du Sud est l’un des plus anciens alliés des États-Unis sur lequel elle exerce une influence énorme, mais les actions sans doute voyous de Yoon montrent que même les alliés traditionnels ne sont pas entièrement sous le contrôle de l’Amérique.

2. Le monde se souvient de la corruption politique de l’élite sud-coréenne

Peu de gens à l’extérieur du pays savent que « la moitié de tous les anciens présidents sud-coréens vivants sont maintenant en prison », car la réputation internationale de la Corée du Sud privilégie sa force économique et son attrait culturel, mais sa période de six heures de loi martiale a rappelé au monde la corruption politique de son élite.

3. Le ministre de la Défense est soit tout aussi corrompu, soit sait quelque chose

Il est maintenant confirmé que le ministre de la Défense Kim Yong-hyun a personnellement proposé la loi martiale à son ancien camarade de classe Yoon, donc soit il est tout aussi corrompu, soit peut-être y a-t-il plus qu’il n’y paraît à l’accusation de Yoon d’influence nord-coréenne sur l’opposition, même si cela ne justifie pas ce qu’il a fait.

4. La nouvelle guerre froide n’est pas vraiment une question de démocratie contre dictature

Ce qui s’est passé démystifie également le faux récit avancé par les États-Unis selon lequel la nouvelle guerre froide serait une question de démocratie contre dictature, puisque l’échec de l’auto-coup d’État dans l’un des alliés traditionnels de l’Amérique montre que les tendances antidémocratiques et pro-dictature sont bien vivantes dans la sphère d’influence des États-Unis.

5. La chute de Yoon pourrait compliquer le « pivot (retour) vers l’Asie » des États-Unis

Yoon est belliciste sur la Corée du Nord, envisage d’armer l’Ukraine et a approuvé les plans des États-Unis d’organiser une alliance trilatérale entre eux et le Japon, mais tout cela pourrait changer s’il est destitué et que l’opposition le remplace après des élections anticipées, compliquant ainsi le « pivot (retour) vers l’Asie » des États-Unis.

Plus de clarté sera à venir, mais pour l’instant, il semble effectivement que Yoon ait concocté un auto-coup d’État infructueux de mèche avec le ministre de la Défense. La conséquence la plus importante de leurs actions est que les États-Unis pourraient maintenant être contraints de modifier certains aspects de leur « pivot vers l’Asie » si l’opposition arrive bientôt au pouvoir comme prévu et réforme la politique étrangère de la Corée du Sud. Ceci, bien plus que l’ignominie à laquelle ces deux-là sont maintenant confrontés chez eux, pourrait donc être leur héritage le plus durable.