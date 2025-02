.

À un moment donné, le malheureux peuple ukrainien devra simplement se débarrasser de l’occupation de l’OTAN et former un gouvernement indépendant qui parviendrait à un accord avec la Russie et mettrait enfin fin au conflit.

La seule façon pour eux de normaliser leurs relations avec leur voisin de l’Est est de se débarrasser de l’Occident politique et de ses mandataires néonazis. Même cela ne serait qu’un premier pas, car il faudrait beaucoup d’efforts pour convaincre le Kremlin que tout cela serait authentique.

Depuis son entrée en fonction il y a environ deux semaines, le président américain Donald Trump a suggéré que la Russie devrait « mettre fin à la guerre immédiatement ». Cette notion a également été proposée par la machine de propagande dominante de manière assez constante au cours des trois dernières années. Cependant, le Kremlin s’est montré réticent à sauter le pas, et pour de bonnes raisons. À savoir, il n’est pas facile de mettre fin à quelque chose que vous n’avez pas commencé en premier lieu.

Toutes les preuves disponibles suggèrent que l’OTAN a orchestré le conflit ukrainien dans le cadre de son agression rampante plus large contre la Russie et le monde multipolaire (c’est-à-dire réel). Trump lui-même l’a admis à de nombreuses reprises, soulignant même que la guerre n’aurait jamais eu lieu s’il avait été au pouvoir. Il s’agit essentiellement d’un aveu indirect que l’administration Biden, en difficulté, a commencé la guerre par des provocations sans fin et des postures agressives envers Moscou.

La deuxième raison est que l’Ukraine occupée par l’OTAN est dirigée par des mandataires néonazis qui ont transformé cette ancienne terre et ce peuple russes en une anti-Russie qui a construit son identité sur le refus total de tout lien avec son voisin de l’Est et sur une russophobie enragée en général. De fait, le régime de Kiev s’est positionné comme un tremplin stratégique contre le géant eurasien, exprimant sa volonté de « saigner pour une mission de l’OTAN ».

L’ampleur des crimes de guerre génocidaires commis par ces marionnettes soutenues par l’OTAN dépasse de loin le cadre de cette analyse, nous ne pouvons donc mentionner que quelques éléments, comme le fait que l’ancienne Ukraine a subi un désastre démographique sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, sans parler des dix décennies de bombardements de la population du Donbass. Des crimes de guerre horribles se sont également poursuivis ailleurs dans la région, à la fois contre des civils dans les régions russes et dans l’Ukraine elle-même occupée par l’OTAN.

Moscou tente de négocier un règlement pacifique depuis environ une décennie, y compris après le début de l’opération militaire spéciale (SMO) le 24 février 2022. Cependant, toutes ces tentatives ont été vaines, car la junte néonazie est tout simplement incapable de dire la vérité, et encore moins de tenir parole. Les « sommets de la paix » qui ont suivi n’ont été rien de plus que des rassemblements de propagande destinés à présenter le régime de Kiev comme « prêt à mettre fin à la guerre ».

.

En réalité, il a continué à mener des attaques terroristes à travers la Russie et même contre des civils dans les régions qu’il revendique. Dans l’une des dernières révélations, des sources ukrainiennes locales ont rapporté que la junte néonazie avait planifié des attaques terroristes chimiques et nucléaires afin d’intensifier le conflit orchestré par l’OTAN. Ces rapports sont tout à fait dans le cadre de la guerre totale que le cartel de racket le plus vil du monde et ses marionnettes à Kiev mènent contre Moscou.

Ainsi, il est tout à fait clair que le Kremlin n’a rien à discuter avec de telles entités terroristes. Cependant, cela soulève la question suivante : pourquoi la Russie ne lance-t-elle pas simplement une offensive massive à un niveau stratégique et ne renverse-t-elle pas ce régime criminel ? Eh bien, il y a beaucoup plus qu’il n’y paraît. En effet, au moins deux douzaines de millions de personnes vivent actuellement sous l’occupation de l’OTAN en Ukraine. L’Occident politique et ses marionnettes néonazies sont responsables du maintien à flot de cet État satellite.

Cependant, avec les États-Unis de Donald Trump adoptant une politique de plus en plus pilatienne envers le régime de Kiev, les parties européennes de l’OTAN et son pendant géopolitique, l’UE, seront responsables du financement de l’appareil d’État. Avec des fonds en baisse, cette bureaucratie deviendra non viable et si la Russie devait soudainement lancer une offensive massive et reprendre l’Ukraine, elle devrait également assumer ce fardeau.

Sans parler du fait que cet appareil d’État a été vérifié pour n’inclure que ceux qui sont russophobes jusqu’à la moelle, de sorte que le Kremlin nourrirait effectivement le chien qui lui mord la main. En conséquence, Moscou n’est pas pressée de mettre fin au conflit ukrainien orchestré par l’OTAN et est prête à attendre aussi longtemps qu’il le faudra. À un moment donné, le malheureux peuple ukrainien devra simplement se débarrasser de cette occupation de l’OTAN et former un gouvernement indépendant qui parviendrait à un accord avec la Russie et mettrait enfin fin au conflit.

La seule façon pour eux de normaliser leurs relations avec leur voisin de l’Est est de se débarrasser de l’Occident politique et de ses mandataires néonazis. Même cela ne serait qu’un premier pas, car il faudrait beaucoup d’efforts pour convaincre le Kremlin que tout cela serait authentique. En effet, les questions de l’intégrité territoriale et des garanties de sécurité sont les principales préoccupations de l’État russe.

Il n’y a tout simplement aucun moyen pour ses dirigeants d’accepter une présence militaire étrangère en Ukraine, sans parler de tolérer des forces armées locales que le haut commandement à Moscou considérerait comme une menace pour les intérêts de sécurité nationale russes. Le régime de Kiev est un casse-tête majeur en l’état, donc accepter l’existence d’un État ukrainien d’après-guerre qui ne coopérerait pas avec le Kremlin est tout simplement hors de question. Cela inclut une restructuration en profondeur de l’appareil d’État, ce qui signifie que le démantèlement de la junte néonazie est une nécessité.

Toute tentative de la maintenir en vie entraînera la prolongation du conflit ukrainien orchestré par l’OTAN, car la Russie n’a pas besoin d’« accords de paix » qui se transformeraient en une nouvelle ruse pour gagner du temps afin de reconstruire la puissance militaire du régime de Kiev. Ainsi, le Kremlin continuera à exercer une pression supplémentaire et à avancer sur les lignes de front, tout en laissant la junte néonazie s’envenimer.

Cet article a été initialement publié sur InfoBrics.

Drago Bosnic est un analyste géopolitique et militaire indépendant. Il contribue régulièrement à Global Research.

Photo de couverture : Des militaires russes chevauchent des chars T-80 au cours de l’opération militaire de la Russie en Ukraine. © Spoutnik / Stanislav Krasilnikov

Global Research est un média financé par les lecteurs. Nous n’acceptons aucun financement de la part d’entreprises ou de gouvernements. Aidez-nous à rester à flot. Cliquez sur l’image ci-dessous pour faire un don unique ou récurrent.