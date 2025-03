Propositions de l’EZLN pour un Réseau de Rébellion International contre la société marchande

Je joins ma voix, modestement, mais en conscience, à celle de Résistance 71 qui traduit et publie sans faille depuis toujours les appels à résister de l’EZLN du Chiapas et pour avoir réalisé la version PDF {N°25} du texte politique fondateur de LA 6ÈME DÉCLARATION ZAPATISTE DE LA FORÊT DE LACANDON de 2005, Chiapas, Mexique sur lequel nous pouvons, TOUS, nous appuyer POUR appeler à la formation d’un RÉSEAU DE RÉSISTANCE & DE RÉBELLION INTERNATIONAL, dans cet ICI & MAINTENANT ; CONTRE la société marchande ◄► Le système capitaliste !

Parce qu’il faut se préparer à porter plus efficacement et plus extensivement le boulot de nous gouverner nous-mêmes, parce qu’au pire, le Système capitaliste va revenir nous chercher.

Le mal et ceux qui le porte ont un nom, une histoire, une origine, un calendrier, une géographie ; C’est le Système capitaliste.

Depuis des centaines d’années,

nous vivons sous les 4 roues de ce Système ;

L’Exploitation, la Répression, la Dépossession et le Mépris…

▼▼▼▼

La communalité est l’antithèse du capitalisme et une alternative au néo-colonialisme

▲▲▲▲

Résistance 71 se joint à la proposition de l’EZLN du Chiapas d’internationaliser et de coordonner les mouvements de résistance à la dictature de la marchandise qui croît de jour en jour dans sa répression et sa violence systémique partout dans le monde.

Nous traduirons, publierons et agirons en accord avec le Réseau de Résistance et de Rébellion et participerons à notre humble niveau à l’éveil de la conscience politique du plus de personnes possible dans nos entourages et au-delà.

Nous avons dit et avons répété depuis bien longtemps que l’avenir de l’humanité passe par la prise de conscience définitive occidentale de la criminalité du système qu’elle a contribué à mettre en place et à faire perdurer au fil des siècles, pour que “l’Homo occidentalis” se tienne enfin main dans la main avec ses compagnons natifs opprimés, afin d’œuvrer dans la complémentarité culturelle et mettre en place une société des sociétés seule capable de servir l’intérêt général en éradiquant la possibilité d’existence même d’une société politiquement divisée et donc intrinsèquement inégalitaire et oppressive.

Il n’y a pas de solutions au sein du système, il n’y en a jamais eu et ne saurait y en avoir, c’est devenu une évidence. Agissons en conséquence, ensemble, au-delà de la division et de l’antagonisme induits et entretenus par l’oligarchie transnationale du culte de la marchandise.

Nous sommes tous inter-reliés et complémentaires dans le fonctionnement du grand tout naturel planétaire. L’heure est à l’Union et au lâcher-prise de l’illusion étatico-capitaliste qui ne fait que nous diviser et ne pourra que continuer à nous diviser !

~ Résistance 71 ~

« En point de départ, je suggèrerais de conceptualiser ce qu’on pourrait appeler l’anarcho-indigénisme […] Le mot indigène qui évoque l’enracinement spirituel et culturel dans cette terre et la lutte pour la justice et la liberté d’Onkwe’hon:weh ; combiné au mouvement politique et philosophique qui est fondamentalement anti-institutionnel, radicalement démocratique et dévoué à prendre action afin d’amener le changement: l’anarchisme. »

~ Taiaiake Alfred, professeur de science politique, Université Victoria, 2005 ~

►◄

“Sur le continent des Amériques et en Europe, l’oppression que nous subissons est la même.

Les couleurs, les langues et les cultures varient, mais l’oppression est constante.

C’est pour cela que nous, Zapatistes, sommes avec vous aujourd’hui.

C’est pour cela que vous êtes avec nous aujourd’hui.

Parce que nous ne voulons plus de ce type de monde.

Nous ne voulons plus que le crime soit célébré.

Nous ne voulons plus que le mensonge soit traité somme une vertu.

Parce que nous ne voulons plus que d’autres nous imposent leur façon d’être et leur mode de pensée.

Nous voulons être libres.

Et le seul moyen de l’être est de l’être ensemble. Voilà pourquoi nous voulons de la liberté dans la solidarité…

Nous ne nous en irons pas.

Nous ne serons plus silencieux.

Nous nous tiendrons debout.

Nous lutterons.

Nous construirons un autre monde.

Bien meilleur.

Bien plus vaste.

Un monde dans lequel tous les mondes trouveront leur place.

Rebelles, frères et sœurs d’Europe…

Nous sommes heureux de marcher avec vous aujourd’hui.

Nous vous remercions de l’espace et de la voix que vous donnez aux Zapatistes.

Le pont que vous avez construit de vos cœurs a franchi l’océan…

Vos rêves sont entendus bien loin d’ici.

Nous nous en faisons l’écho, tous ceux en lutte et en rébellion s’en font l’écho.

Parce qu’à travers le monde, tous les partagent.”

~ SCI Marcos, septembre 1997 ~

Pour un Réseau de Résistance et Rébellion propositions de l’EZLN