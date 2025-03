L’UE AUTORISE LE GÉNOCIDE EN SYRIE

Communisme révolutionnaire galicien, 9 mars 2025 :

Ce qui se passe actuellement dans de nombreuses villes et villages syriens est semblable à ce qui s’est passé en Galicie à partir du 20 juillet 1936. Le fascisme tue sans pitié ni considération. La différence est qu’il existe désormais des documents graphiques que les terroristes diffusent sur les réseaux en toute impunité

Les massacres d’Alaouites, de Chrétiens, de Chiites, de Kurdes… semblent ne pas avoir de fin. Mais Bruxelles, Madrid, Paris ou Berlin choisissent de regarder ailleurs, nous convainquant de la nécessité de préparer une guerre contre la Russie.

Il s’avère que ce sont les « méchants Russes », ouvrant leurs bases à Lattaquié, qui protègent les civils syriens de la chasse menée par des mercenaires étrangers soutenus par l’impérialisme anglo-yankee-sioniste.

Le gouvernement de Poutine démontre sa supériorité morale sur la position exécrable de von der Leyen, António Costa et Kaja Kallas.

Les égorgeurs modérés à l’oeuvre en Syrie

Paul Antonopoulos, 11 mars 2025 :

7 000 chrétiens et alaouites ont été « massacrés » en Syrie, selon le député européen grec Nikolas Farantouris, membre de la commission de la sécurité et de la défense du Parlement européen, qui s’est rendu à Damas les 8 et 9 mars.

Le député européen de SYRIZA Nikolas Farantouris est revenu de la capitale syrienne, où il a rencontré des chefs religieux, dont le patriarche grec orthodoxe Jean X d’Antiocheet du Proche-Orient, et des responsables du ministère des Affaires étrangères du nouveau régime de Damas.

Le nouveau régime islamique transforme la Syrie en État islamique et prétend ne pas pouvoir contrôler les paramilitaires et les gangs qui leur sont associés et qui attaquent des civils innocents.

Palestine – En plus de Gaza, l’horreur croissante en Cisjordanie

CAPJPO-EuroPalestine, 11 mars 2025 :

1°) Assassinats en séries, arrestations massives, démolitions, incendies, vol de bétail et expulsions, la situation ne cesse de s’aggraver dans toute la Cisjordanie, tandis que l’envahisseur israélien terrorise l’ensemble de la population avec ses chars, ses blindés, ses bulldozers et ses 900 barrages militaires.

2°) Douze camions de police à Paris pour protéger la vente illégale de biens dans les territoires palestiniens occupés !

Les États-Unis délaissent la mondialisation qu’ils avaient parrainée

Samir Saul, Michel Seymour, 19 février 2025 :

Le modèle de la mondialisation néolibérale asymétrique se désagrège. Celui-ci prévoyait une structure verticale et hiérarchique : les États-Unis au sommet, certains pays développés au niveau intermédiaire et une majorité de pays producteurs en dessous. Avec le dollar américain comme monnaie de réserve internationale de facto, les États-Unis pouvaient régenter le monde et pomper ses richesses à coût faible ou nul. C’est la forme qu’a prise l’impérialisme contemporain.

La Chine a réussi à échapper au contrôle américain et à tirer profit d’une mondialisation instaurée pour favoriser les États-Unis et la tenir en position subalterne. Elle est la première économie du monde en parité de pouvoir d’achat (23 000 milliards de dollars US), une concurrente des États-Unis (20 000 milliards) et un obstacle à leur domination mondiale.

Note de do : La fraction antimondialiste de la classe dominante américaine a pris le pouvoir avec Trump parce que la mondialisation de l’impérialisme américain a échoué. Cela fait penser à la guerre de sécession où le Nord industriel voulait fermer les frontières et où le sud agricole voulait les ouvrir librement au commerce (c’était la VRAIE cause de la guerre de sécession, et pas l’esclavage).

