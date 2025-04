Une vidéo contredit la version israélienne des meurtres de médecins à Gaza le 23 mars 2025

39 Views

http://mai68.org/spip3/spip.php?article3383

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo

Une vidéo consultée par l’Agence France-Presse contredit les déclarations israéliennes sur les secouristes tués près de Rafah

La vidéo récupérée sur le téléphone portable de l’un des secouristes tués par des tirs israéliens à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 23 mars 2025.

Le 23 mars, 15 secouristes et personnels humanitaires − huit membres du Croissant-Rouge palestinien, six membres de l’agence de défense civile de Gaza et un membre de l’ONU − ont été tués par des tirs israéliens à Rafah, dans le sud de Gaza, selon le Croissant-Rouge palestinien.

Leurs corps ont été retrouvés le 30 mars, enterrés près de Rafah, dans ce que le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) a qualifié de « fosse commune ». Lors d’une conférence de presse vendredi à l’ONU, à New York, le vice-président du Croissant-Rouge palestinien, Marwan Jilani, a affirmé qu’une vidéo avait été filmée avec un téléphone portable par l’un des secouristes tués, retrouvé avec son corps.

Ce document, dont l’Agence France-Presse a obtenu une copie, montre les gyrophares allumés et les signes distinctifs clairement reconnaissables des ambulances au moment même où les tirs sont déclenchés – le son des balles est audible pendant la séquence d’une quarantaine de secondes, diffusée par le New York Times.

« Cette vidéo réfute catégoriquement les affirmations de l’occupant selon lesquelles les forces israéliennes n’auraient pas ciblé les ambulances au hasard et que certains véhicules se seraient approchés de manière suspecte, sans gyrophares ni signes d’identification », a dit le Croissant-Rouge palestinien dans un communiqué samedi, ajoutant : « Ces images exposent la vérité et détruisent ce faux récit. »

De son côté, le Hamas a dénoncé dans un communiqué « une tentative délibérée de dissimuler le crime en enterrant les victimes dans des fosses communes et en cachant la vérité ».

Les images ne correspondent pas avec les éléments communiqués par l’armée israélienne, qui a déclaré que des soldats avaient ouvert le feu sur des « véhicules suspects » tous feux éteints. Israël n’a pas « attaqué [la moindre] ambulance au hasard », avait ajouté, plus tôt cette semaine, l’un des porte-parole des forces armées, Nadav Shoshani, qui affirmait également qu’une enquête était en cours.

Selon le Croissant-Rouge palestinien, le convoi avait été dépêché en réponse à des appels d’aide de civils pris au piège des bombardements à Rafah. La vidéo, apparemment filmée depuis l’intérieur d’un véhicule en mouvement, montre un camion de pompiers rouge et des ambulances circulant dans l’obscurité.

Les véhicules s’arrêtent ensuite à côté d’un autre véhicule sur le bord de la route, et deux hommes, l’un portant un uniforme d’ambulancier et l’autre un gilet de secouriste, en sortent. Quelques secondes plus tard, des tirs nourris éclatent et l’écran devient noir. On entend ensuite l’ambulancier en train de filmer réciter la chahada, la déclaration de foi traditionnellement prononcée par les musulmans avant la mort : « Il n’y a de Dieu que Dieu, et Mahomet est son messager », répète-t-il sans arrêt, la voix tremblante de peur.

Les tirs nourris continuent et on l’entend dire : « Pardonnez-nous les gars, pardonne-moi maman, car j’ai choisi cette voie, celle d’aider les gens. » Il ajoute ensuite et à plusieurs reprises : « Dieu, acceptez mon martyre et pardonnez-moi. » Et, juste avant la fin de la vidéo et alors que les tirs continuent, il dit : « Les juifs arrivent, les juifs arrivent », en référence aux soldats israéliens.

Bien à vous,

do

http://mai68.org/spip3