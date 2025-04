Ukraine – Démontage de la propagande occidentale sur la frappe russe à Sumy

Je ne crois absolument pas que Trump dirige l’Amérique. C’est une marionnette entre les mains d’une fraction des super-riches. Et, ces gens savent ce qu’ils font. Ce ne sont pas des amateurs qui naviguent à vue.

La fraction des super-riches qui donne ses ordres à Trump est « ennemie » de la fraction des super-riches qui donnait ses ordres à Biden. Mais, les uns (ceux de trump) et les autres (ceux de Biden) sont tous des impérialistes américains.

Ces deux camps envisagent l’impérialisme américain d’une façon différente. C’est tout. Mais, en tant qu’impérialistes, ce sont tous des mondialistes : ils veulent les uns comme les autres devenir les maîtres du monde entier.

On voit bien que « Trump » continue le génocide de Gaza entamé par « Biden ». C’est du pareil au même. Et si « Trump » veut arrêter la guerre en Ukraine, c’est uniquement parce que cette fraction de l’impérialisme américain pense que cette guerre est dors et déjà perdue. Si elle veut prolonger le génocide à Gaza, c’est parce qu’elle pense pouvoir gagner totalement la guerre de Palestine.

Je pense que les banco-centralistes (*) sont encore au-dessus des factions « trump » et « Biden ». Et que si « Trump » est arrivé au pouvoir, c’est que les banco-centralistes l’ont bien voulu. Dans le but d’arrêter la guerre en Ukraine contre la Russie, par exemple.

Annie-Lacroix-Riz pense comme moi que si Trump est arrivé au pouvoir c’est que la classe dominante l’a choisie :

https://mai68.org/spip3/spip.php?article2854

(*) Banco-centralistes ; pour les nouveaux, les banco-centralistes sont les grands-maîtres de la monnaie, c’est-à-dire les propriétaires des banques centrales.

Diverses vidéos intéressantes sont présentes dans cet article. La première avec Marc touati dure 16’40, et surtout la dernière et indispensable vidéo dure 2 minutes.