Possible invitation de Tebboune en France? Attention aux pièges de ces ‘‘princes qui gouverne’’!

Par Djerrad Amar

À l’approche des élections en France, il est fort probable que le président Tebboune d’Algérie soit invité pour une visite officielle afin – comme toujours et sans suite – de «raffermir les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays ayant des liens historiques» et surtout après le succès retentissant de la visite officielle du président algérien en Italie qui a fait grincer des dents. «L’Algérie constitue un partenaire stratégique pour l’Italie» selon l’ambassade d’Italie à Alger. Voilà que l’Allemagne invite également M.Tebboune.

À notre sens, cela ne pourra être qu’un autre piège de la part de cette France !

Cette éventuelle invitation ne sera ni bénéfique pour la France, ni pour l’Algérie, encore moins pour le président Tebboune ; mais uniquement dans l’intérêt de M. Macron et de son parti. Ils élaboreront des manigances – comme dans leurs travers, soutenus par leurs médias mainstream peu scrupuleux – pour humilier l’Algérie. C’est indéniable !

M. Tebboune perdra sur tous les plans, s’il accepte ! L’action ne pourra être que sournoise !

Le président français, voudra accaparer et instrumentaliser tout le capital confiance, de sympathie, d’honnêteté et de patriotisme dont jouit M. Tebboune auprès des Algériens, des milliers de journalistes et d’analystes qui défendent ses principes, ainsi que des pays qui nous font désormais confiance en raison des défis économiques et sécuritaires que l’Algérie a su relever, y compris face aux provocations récurrentes, presque rituelles, de la France ! E. Macron visera en réalité et de manière malicieuse à transformer ce “capital” en un instrument inespéré pour se maintenir au pouvoir avec sa clique, dont l’incompétent et sulfureux Retailleau que l’Algérie et les pays africains doivent considérer comme indésirable, peu importe son statut, en raison de son comportement xénophobe, absurde et inadapté, souvent assimilable à celui d’un voyou ! On ne tire pas du miel du “derrière” des frelons ! Ces individus manquent de vertu ! Ils ne vivent que de mensonges, de tromperies et d’escroqueries. Les États intègres sont plus susceptibles d’établir des relations équilibrées avec les dirigeants qui défendent sincèrement les intérêts de leur nation qu’avec ceux dont les responsables complotent et/ou font preuve d’un manque de patriotisme !

.

M. Tebboune devra décliner cette éventuelle invitation, qui ne peut pas être honnête. Ce « capital confiance » doit être au service de l’Algérie et non de cette mafia qui gangrène la France et crache sur l’Algérie !

Il n’est pas surprenant que l’Algérie (ou d’autres pays) se détourne, progressivement et sans impulsivité, de la France pour se tourner vers des pays plus fiables, plus respectueux et moins arrogants ! Parmi eux, l’Italie, dont il est essentiel de comprendre que ce partenariat se développe, sans aucun doute, autour d’une stratégie géopolitique beaucoup plus large et structurante ! Une Italie qui est restée aux côtés de l’Algérie durant ses périodes les plus sombres, alors qu’elle combattait le terrorisme islamiste soutenu par la France de Mitterrand ! Et cela, malgré l’assassinat de 7 de ses marins par le GIA/FIS en 1994 et de 4 autres de leurs compatriotes en 1993. À cette époque, la France incitait les nations européennes à boycotter et à isoler l’Algérie ! Après l’Italie, on apprend que l’homologue Allemand de Tebboune, M. Steinmeier, vient aussi de l’inviter.

Oui, la France soutient toujours le terrorisme là où il est utile.

En recevant officiellement le terroriste Al Joulani, la France a confirmé officiellement ses liens avec les terroristes islamistes qu’elle aide politiquement et financièrement pour ses besoins : en Afrique, au Sahel, en Libye, en Algérie et en Syrie !

Cette France impénitente des « droits de l’homme » – (mais aussi du »Code noir » qui fait de l’esclave un sous-être, un objet et de cette “chair à canon” africaine, qui s’est battue pour la “gloire de la France”, des “bougnoules”) – a participé à l’assassinat de Kadhafi ! Elle s’est ingérée en étant responsable de ce qui se déroule au Mali ! Elle est impliquée dans le martyre du Rwanda ! Elle a été active dans l’affaire de l’Arch de Zoé où elle a fait libérer, par des pressions sur le Tchad, des trafiquants d’enfants ! Sans oublier l’affaire dite des ‘’infirmières bulgares’’ et le paiement des rançons à des terroristes !

– Sur la Syrie, Laurent Fabius, l’homme du sang contaminé en France, a dit que Bachar « méritait de mourir » et qu’Al Nosra « faisait du bon boulot ». Elle a livré des armes au même chef Daech, qu’elle a reçu, pour combattre Bachar et faire couler le sang des Syriens, dans l’intérêt d’Israël et des USA avec la complicité des roitelets du Golfe.

– En Algérie, elle a soutenu les terroristes des Groupes Islamiques Armés, issus du Front Islamique du Salut, durant 10 ans. Elle a abrité les chefs terroristes après leur déroute. Elle a tenté, sans succès, d’organiser des attentats terroristes en Algérie, en manipulant d’ex-terroristes algériens ayant combattu en Syrie. Une œuvre de la DGSE avec la complicité de son ambassade à Alger ! Voir cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=zhmFDZ7-rkM&ab_channel=AL24news

Comment peut-on espérer qu’un pays aussi dévoyé et perfide, incapable de coopérer, puisse établir des partenariats dignes de confiance. Une France qui accueille, des terroristes, des djihadistes, des voyous, des corrompus pour les retourner contre leurs propres pays ! Lorsque des nations constatent qu’un partenaire potentiel ne respecte même pas ses propres lois ou que celles-ci sont altérées ou inspirées par des influences extérieures, via des lobbies internes, au point de perdre le contrôle de sa gouvernance, de son avenir et de sa morale, il est difficile d’établir des relations de confiance avec lui ! C’est le cas de la France que domine les lobbies sionistes liés à ‘Israël’. À propos de la prochaine « reconnaissance d’un État palestinien », M. Macron a déclaré qu’il le fera en septembre. Gageons qu’il l’ajournera sine die.

Le destin de la France est indéniablement celui du déclin !

Cependant, il existe un espoir: le pays dispose de suffisamment de compétences dans tous les domaines scientifiques et politiques, bien que celles-ci soient souvent négligées. Ces compétences s’efforcent, depuis des décennies, d’éclairer les citoyens français et de conseiller les dirigeants pour qu’ils adoptent des politiques cohérentes, réalistes et souverainistes ! Mais à qui et de quoi parlent-ils ? Les électeurs français savent à quoi s’en tenir pour sortir leur pays de cette paralysante dépendance américano-bruxello-sioniste !

Avec cette France et sa politique de confrontation, l’Algérie n’a plus d’intérêt sur aucun plan ! Que des ennuis par leurs provocations récurrentes qui vont en s’intensifiant ! Plus on s’éloigne d’elle, plus on réduit les risques de conflit et sa capacité à nuire.

Il est évident que nos gouvernants et nos “services” ont une meilleure compréhension, que les citoyens ordinaires, des enjeux de la politique étrangère. Nous présentons, ici, uniquement notre point de vue sur la question et, surtout, dans l’intention de mobiliser les Algériens patriotes afin qu’ils soutiennent notre suggestion au Président de décliner une éventuelle invitation émanant des dirigeants de cette France !