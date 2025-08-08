L’incertitude augmente à mesure que les taxes douanières augmentent et le dollar s’affaisse
Par Moon of Alabama – Le 2 août 2025
Il y a quelques jours ce graphique est paru dans le Financial Times (j’ai malheureusement perdu le lien) :
Cela démontre la pire caractéristique de la manie de Trump. Il ne semble y avoir aucun état final sur lequel on pourrait fonder une décision d’investissement.
J’ai souligné dans des articles précédents que ce ne seront pas seulement les taxes elles-mêmes qui nuiront à l’économie mondiale, mais l’incertitude créée par leur adoption erratique par Trump :
Le poison qui paralyse encore tout est l’incertitude et l’insécurité qui accompagnent la limite de 90 jours et le manque de perspective sur ce qui pourrait suivre. Qui affichera des commandes pour, disons des articles pour reprendre l’école, si on ne sait pas quel prix on devra les payer ?
et
L’incertitude est un poison qui supprime les activités économiques réelles.
Il y a deux jours, ceux qui avaient investi dans (ou spéculé sur) le cuivre américain ont été durement touchés :
C’était la conséquence directe de l’incertitude créée par les taxes douanières :
L’effondrement historique du marché du cuivre concerne la façon dont un seul changement de politique peut percer une illusion financière soigneusement construite. Pendant des mois, les flux mondiaux de cuivre ont été faussés par des paris spéculatifs autour de la politique commerciale américaine. Les traders ont inondé les côtes américaines de cuivre raffiné, s’attendant à ce que les taxes augmentent les prix intérieurs et élargissent les écarts d’arbitrage. Mais lorsque l’administration Trump a imposé un tarif de 50% uniquement sur le cuivre semi-fini tout en exemptant les intrants bruts comme les cathodes, le minerai et la ferraille, toute cette configuration commerciale a implosé. Le cuivre qui était censé bénéficier du protectionnisme est maintenant bloqué dans des entrepôts sans prime et, dans de nombreux cas, risque d’être réexporté vers un marché mondial déjà saturé.
Il est peu probable que ce soit le dernier investissement basé sur des politiques commerciales qui tournera mal :
L’effondrement du cuivre est une étude de cas sur la façon dont l’incertitude géopolitique et le levier financier s’amplifient mutuellement et sur la fragilité de nos hypothèses dans une économie mondiale en plein changement.
Voir aussi Atrios d’Eschaton :
Nous avons dépassé la phase de « panique du marché » de la posture commerciale, pour quelque raison que ce soit, et maintenant nous verrons si les dangers réels de l’économie réelle peuvent les amener à faire autre chose que de blâmer Powell.
Je maintiens mon affirmation précédente selon laquelle les taxes douanières elles-mêmes ne détruiraient pas l’économie, mais les tarifs + l’incertitude environnante (avec une nouvelle politique tous les jours!) + beaucoup d’autres choses qu’ils ont faites (travailleurs de l’ICE et tourisme, prêts étudiants, primes ACA sur le point de monter en flèche, suppressions d’emplois fédérales, …) …
Les taxes douanières comptent, l’incertitude persistante – qui ne s’arrêtera jamais avec les accords présidentiels – importe davantage. Vous pourriez investir dans une usine s’il y a un taxe de 20%, vous ne le feriez pas si cette taxe était de 50%, ou vos concurrents dans d’autres pays pourraient soudainement obtenir une meilleure offre, ou…
Le Tariff Act de 1939 (Smoot-Hawley) a porté le taux de taxe douanière effectif des États-Unis à 20% :
Destinés à renforcer l’emploi intérieur et le secteur manufacturier, les taxes ont plutôt aggravé la dépression parce que les partenaires commerciaux des États-Unis ont riposté avec leurs propres taxes, entraînant une chute des exportations américaines et du commerce mondial.
Le taux effectif actuel est, selon le graphique du Financial Times ci-dessus, désormais à 17,5%. Mais sans l’accord avec la Chine qui est encore à venir et qui augmentera probablement le niveau total. Il est peu probable que le taux élevé à lui seul ait les mêmes effets négatifs que ceux observés dans les années 1930.
Mais combinées à l’incertitude créée par les promulgations imprévisibles de Trump puis la rétractation de certaines décisions, les conséquences pourraient bien dépasser celles-ci.
À moins bien sûr que les taxes douanières ne soient annulées :
La constitution était très claire en disant qu’il y a une branche qui a le pouvoir de décider des taux de taxe, et ce n’est pas le président ni les tribunaux – c’est le Congrès des États-Unis.
Si vous augmentez vos revenus, vous devez présenter ce projet de loi à la Chambre des représentants. Le président a essayé de le faire au cours de son premier mandat et cette législation n’est pas passée.
Ce qui s’est passé ici — et la façon dont nous avons toujours fait les choses historiquement — lorsque les présidents veulent avoir une autorité sur le commerce, négocier un accord ou menacer de taxes douanières, ils se rendent au Congrès et obtiennent cette approbation. Ils ne peuvent pas y aller seuls et dire “Hé, je sais ce qui est le mieux et shunter le Congrès.”
Ce serait bon pour tout le monde si les tribunaux décidaient contre Trump dans cette affaire.
Moon of Alabama
Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone. https://lesakerfrancophone.fr/lincertitude-augmente-a-mesure-que-les-taxes-douanieres-augmentent
