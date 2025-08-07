117 Views

«Trump mérite clairement son prix Nobel de la paix. C’est juste une façon de discréditer ce qu’il reste des institutions occidentales comme les Nations unies ou le Comité Nobel». https://reseauinternational.net/andrei-martyanov-le-silence-glace-de-la-russie-est-lourd-de-sens-trump-laisse-en-plan/

source : Nouveau Monde