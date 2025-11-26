mercredi, novembre 26, 2025
Récents :
7 de garde

Le piège chinois – les terres rares

Robert Bibeau 2 Views 0 Comments

Nous amorçons ici une série d’études géopolitiques afin d’expliquer les facteurs économiques déterminants, ceux qui mènent invariablement  le mode de production capitaliste (MPC) à la crise mondiale et à la guerre globale. La voie du désastre s’écoule de la crise économique systémique, à la crise politique structurelle, à la crise sociale conjoncturelle.  Bref, voici une perspective historique qui pourrait mener de l’insurrection populaire à la révolution prolétarienne: « la mère de toutes les révolutions« .  Les expressions en rouge sont de l’éditeur et représentent les concepts phares de notre problématique.

Robert Bibeau

Auteur et éditeur

Vous pourrez aussi aimer

Covid : l’incroyable aveu de Santé Publique Angleterre : “les personnes vaccinées meurent plus que les non-vaccinées”

Robert Bibeau 3

Comment Washington et Ankara ont changé le régime à Damas à la barbe de la Russie

Robert Bibeau 10

La guerre d’Ukraine – regard d’un militaire français sur la défaite de l’OTAN

Robert Bibeau 6

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

En savoir plus sur les 7 du quebec

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture