La Gestapo sioniste de France au service du régime fasciste et génocidaire israélien

Par Karl Serfaty

La Gestapo sioniste française, œuvrant au service du régime génocidaire de Tel-Aviv, est essentiellement chargée de traquer et de lutter contre les militants pro-palestiniens. La Gestapo sioniste française, cette police des esprits, revêt diverses formes et endosse plusieurs uniformes : médiatique, étatique, politique, judiciaire, etc.

La Gestapo sioniste française, instrument de répression privilégié du régime génocidaire de Tel-Aviv, incarne l’arbitraire et l’horreur des forces politiques israéliennes nazifiées, implantées dorénavant en France. Elle traque toutes les personnes identifiées comme des ennemis du IVe Reich installé au sein du Grand Israël en constante expansion.

Traquer les militants pro-palestiniens et matraquer les Français à coup de discours victimaires, telle est la mission de la Gestapo sioniste établie dans l’Hexagone par Tel-Aviv. En France, la propagande sioniste veille à ce que tous les citoyens français craignent sa Gestapo et, donc, soient entièrement soumis à l’ordre dominant sioniste.

La Gestapo sioniste française s’active en permanence à surveiller, censurer et verrouiller les réseaux sociaux et les sites d’information alternatifs jugés pro-palestiniens. En France, colonie israélienne, la Gestapo sioniste française, véritable police politique au service d’Israël, dispose de plusieurs leviers d’intimidation et de persécution des personnes ostensiblement antisionistes.

Les membres de la Gestapo sioniste, instruments les plus redoutés de la terreur d’Etat français contemporain, n’ont que peu ou pas du tout de restrictions légales à leurs actions. Aux milliers de gestapistes sionistes infiltrés dans toutes les institutions et présents sur tout le territoire occupé de France, activant quotidiennement à la traque et à la répression des ennemis du sionisme, s’ajoutent des milliers d’auxiliaires implantés dans tous les pays européens pour accomplir leurs missions de récolte de renseignements et de diffusion de la propagande sioniste.

Pièce maîtresse de l’appareil de répression aux mains d’Israël, en charge du contrôle totalitaire de toute parole antisioniste en France, la Gestapo sioniste française piste tous les militants pro-palestiniens et organisations antisionistes. Interdiction leur est enjointe d’apparaître en public avec un symbole palestinien : drapeau, keffieh, etc.

Outre les arrestations abusives et brutales lors des manifestations pro-palestiniennes, suivies de la mise en garde à vue pour «apologie du terrorisme», l’une des méthodes préférées de la Gestapo sioniste française est l’intimidation par le brandissement systématique de l’accusation d’antisémitisme.

Utilisant les moyens les plus odieux, notamment le chantage à l’antisémitisme, pour museler les résistants antisionistes, la Gestapo sioniste française mobilise tous ses relais institutionnels pour briser leur carrière professionnelle, bloquer leur ascension sociale. Elle orchestre un véritable climat de terreur au sein de la population française en réprimant de plus en plus violemment les militants pro-palestiniens ou simples citoyens français sensibles à la juste cause du peuple palestinien colonisé et victime de génocide.

Chargée de neutraliser tous les militants antisionistes, jugés dangereux pour la survie de l’Etat d’Israël agonisant, la Gestapo sioniste française jouit de pouvoirs discrétionnaires exorbitants sur le territoire occupé de France. Ses décisions, les actes qualifiés d’antisémites, n’ont pas besoin de la sanction des tribunaux pour revêtir un caractère de force de loi. Si elle saisit la justice, «ses» juges soutiennent systématiquement l’accusation et condamnent le présumé suspect pro-palestinien. Ses médias stipendiés sont tenus d’exécuter ses ordres programmatiques informationnels et propager son narratif communicationnel sioniste.

L’univers sioniste, comme on le constate en Palestine occupée, c’est l’empire de la force brute totale, sans aucune retenue. Une force brutale en voie d’application en France, exercée notamment par la Gestapo sioniste française.

Qui sauvera la France de cette Gestapo sioniste ?

Karl Serfaty