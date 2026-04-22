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Par Normand Bibeau.

Première partie: «DÉFAITISME RÉVOLUTIONNAIRE» ou «TRANSFORMER LA GUERRE IMPÉRIALISTE EN RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE»

C’est avec un grand intérêt et une profonde modestie prolétarienne que j’ai lu l’article du camarade Mesloub: «[L]e CCI: de la dérive millénariste au reniement du défaitisme révolutionnaire» (https://les7duquebec.net/archives/305101 ) à propos de la voie révolutionnaire du prolétariat international dans sa guerre de classe antagoniste irréconciliable avec la bourgeoisie mondiale à l’aube de la 3ième Guerre mondiale impérialiste thermonucléaire apocalyptique alors que la bourgeoisie mondiale est confrontée de plein fouet à l’inéluctable crise économique systémique récurrente du système capitaliste d’exploitation de l’homme par l’homme, l’ultime étape de la division mortifère et génocidaire de la société en classes sociales antagonistes : maîtres contre esclaves; barons contre serfs et bourgeois contre prolétaire et ce, jusqu’à la révolution prolétarienne qui imposera la dictature du prolétariat pour l’instauration du socialisme scientifique et l’avènement de la société communiste sans classe sociale antagoniste.

Avec égard pour l’opinion de notre camarade Mesloub, je crains qu’il ne confonde «la proie pour son ombre» lorsqu’il réduit le programme révolutionnaire bolchévique visant «À TRANSFORMER LA GUERRE IMPÉRIALISTE EN GUERRE CIVILE RÉVOLUTIONNAIRE», à ses slogans révolutionnaires:

«LA FIN DE LA GUERRE; LA TERRE AUX PAYSANS et TOUT LE POUVOIR AUX SOVIETS DES OUVRIERS, PAYSANS ET SOLDATS»

et à l’expression polémique de «DÉFAITISME RÉVOLUTIONNAIRE» que de fait, aussi «risible» que ce puisse sembler, LÉNINE n’a jamais employée.

Ainsi, dans son texte polémique pour répudier le slogan de TROTSKY: «ni victoire, ni défaite» employé pour définir la position du prolétariat communiste vis-à-vis du gouvernement tsariste, lors de la Première Guerre mondiale impérialiste LÉNINE a écrit, avec justesse:

«LA DÉFAITE DE SON PROPRE GOUVERNEMENT DANS LA GUERRE IMPÉRIALISTE», le 26 juillet 1915, où on lit:

«[L]es révolutionnaires adversaires du mot d’ordre du DÉFAITISME ont tout simplement peur d’eux-mêmes, car ils n’osent pas regarder en face ce fait archiévident qu’il existe une liaison indissoluble entre l’agitation révolutionnaire contre le gouvernement (bourgeois, NDA) et le concours apporté à la défaite de ce dernier. Et plus loin, récuser le mot d’ordre de DÉFAITISME, c’est ramener l’esprit révolutionnaire à une phrase vide de sens ou à une pure hypocrisie (…) Laisser son propre État ( bourgeois, NDA) et ses alliés être vaincus, désobéir de manière organisée aux hiérarchie militaires, fraterniser avec nos frères de classe (eux aussi piégés dans leur«patrie»), tenir fermement les armes et les systèmes d’armement pour se défendre d’abord, puis se libérer des tentacules des institutions bourgeoises: TRANSFORMER LA GUERRE ENTRE LES ÉTATS EN GUERRE À L’INTÉRIEUR DES ÉTATS, EN GUERRE CIVILE, EN GUERRE RÉVOLUTIONNAIRE», voilà la quintessence du programme bolchévique face à la guerre impérialiste dont le «DÉFAITISME» de l’État bourgeois n’est qu’un aspect préliminaire et ne saurait être une fin en soi.«

Dans «La maladie infantile du communisme ( le gauchisme)» (1920), LÉNINE écrit:

«Les communistes de chaque pays (doivent) … lutter…conformément aux caractères spécifiques de leur pays» en sachant que «[L]’ennemi principal est dans son propre pays (…) Chaque nation doit souhaiter la défaite de son gouvernement» et s’y employer activement. »

N’en déplaise à quiconque, jamais le camarade LÉNINE, pas plus que les camarades bolchéviques n’ont employé, tel que libellé, le «mot d’ordre» de: «DÉFAITISME RÉVOLUTIONNAIRE» et force est de convenir qu’il y a une raison révolutionnaire à cela.

Le caractère antagonique entre «DÉFAITISME» et «RÉVOLUTIONNAIRE»

Pour ma part, peut-être obnubilé par le caractère antagonique entre «DÉFAITISME» et «RÉVOLUTIONNAIRE», j’en ai conclu que ces 2 mots ne devaient pas être associés dans un «mot d’ordre» car ils sont démoralisant et démobilisateur et qu’à l’instar de LÉNINE et des bolchéviques, il s’imposait d’employer le mot d’ordre «DE TRANSFORMER LA GUERRE IMPÉRIALISTE EN GUERRE RÉVOLUTIONNAIRE» tout en démontrant que ce programme révolutionnaire prolétarien signifiait nécessairement la DÉFAITE DE «SON» GOUVERNEMENT BOURGEOIS.

Ceci étant, qu’enseignent MARX, ENGELS et LÉNINE relativement aux guerres inéluctables sous la dictature de la bourgeoisie et à la mission historique du prolétariat d’y mettre fin par la RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE?

MARX et ENGELS n’emploient pas non plus le mot d’ordre de «DÉFAITISME RÉVOLUTIONNAIRE», ils écrivent plutôt dans le MANIFESTE DU PARTI COMMUNISTE:

«Bien que non dans le fond, mais dans la forme, la lutte du prolétariat contre la bourgeoisie est d’abord une lutte nationale.Le prolétariat de chaque pays doit naturellement en finir, avant tout, avec sa propre bourgeoisie (…) Les ouvriers n’ont pas de patrie.On ne peut pas leur prendre ce qu’ils n’ont pas (…) Ils n’ont que leurs chaînes à perdre et un monde à gagner».

Ainsi, la révolution prolétarienne n’est pas par essence «nationale» mais puisque le prolétariat est exploité dans un «État national bourgeois», sa révolution prolétarienne doit débuter dans et en opposition à cet «État national bourgeois» avant que de s’étendre à la totalité du système capitaliste qui est par nature mondiale, d’où la conclusion du Manifeste du parti communiste par: «PROLÉTAIRES DE TOUS LES PAYS UNISSEZ-VOUS!».

Dans la «NEUE RHEINISCHE SEITUNG», MARX et ENGELS, ont insisté que le prolétariat doit toujours garder son indépendance politique face à la bourgeoisie même dans les luttes nationales. Dans l’Adresse au Comité central de la Ligue des communistes (1850), MARX écrit: «Les ouvriers doivent …rendre la révolution permanente (…) se défier de la bourgeoisie et organiser leur propre force révolutionnaire car le prolétariat devra nécessairement s’opposer à la bourgeoisie. »

La Commune de Paris de 1871 que MARX à étudié dans «La guerre civile en France» (1871) a démontré à l’évidence qu’inexorablement la bourgeoisie s’alliera aux classes réactionnaires déchues pour écraser et asservir le prolétariat conformément à sa nature de classe exploiteuse qui n’existe que pour exploiter le prolétariat.

ENGELS a démontré que les guerres modernes n’étaient que des guerres de classe «déguisées» dont il anticipe qu’avec l’augmentation massive des dépenses militaires et d’expansion des armées bourgeoises sous la dictature des gouvernements bourgeois, «les comités exécutifs des intérêts communs de la bourgeoisie», tout cela conduit inéluctablement à des guerres bourgeoises toujours plus larges et, ultimement mondiales.

TRANSFORMER LA GUERRE IMPÉRIALISTE EN RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE

LÉNINE, diagnostiqua que le développement du capitalisme «national» avait conduit à l’impérialisme mondial, son «stade suprême», marqué par:

1- la mondialisation des économies capitalistes;

2- la domination sans partage des monopoles internationaux à travers le capital financier né de la fusion du capital bancaire et industriel;

3- l’exportation des capitaux comme moteur de l’exploitation capitaliste;

4- l’organisation et la structuration des marchés mondiaux par la concurrence anarchique de «l’offre et la demande» conduisant inéluctablement aux guerres impérialistes de repartage du monde, au vol, au pillage, au brigandage des marchés, des ressources naturelles et à l’asservissement de tous les prolétaires tant «vainqueurs» que «vaincus» au profit des capitalistes mondiaux.

Fort de ce diagnostic scientifique, LÉNINE fit le pronostic que le prolétariat devait TRANSFORMER LA GUERRE IMPÉRIALISTE EN RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE s’il voulait en finir avec les guerres sans fin comme il le fit lui-même en dirigeant le PARTI COMMUNISTE (bolchévique) de Russie jusqu’à la Révolution d’Octobre 1917 et à la victoire décisive contre les 14 puissances impérialistes de l’Entente et la réaction bourgeoise tsariste russe aux termes de la Guerre révolutionnaire de 1920-1923 et à la fondation de l’UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISES SOVIÉTIQUES.

L’internationalisme prolétarien

LÉNINE a défini l’INTERNATIONALISME PROLÉTARIEN dans son «Adresse à la IIième Internationale» avant quelle ne trahisse le prolétariat et sombre dans le plus abject et infâme chauvinisme nationaliste patriotique bourgeois renégat et vote les crédits de guerre impérialiste et sacrifie le prolétariat pour des prébendes étatiques ignominieuses, en ces termes:

«L’INTERNATIONALISME, en fait, consiste à livrer avec abnégation la lutte révolutionnaire dans son propre pays, et à soutenir (par la propagande, la sympathie, et l’aide matérielle) la même lutte, la même ligne, et rien que celle-là , dans tous les pays sans exception» («La faillite de la IIième INTERNATIONALE», 1915).

Aussi LÉNINE écrivait: «Le véritable internationalisme consiste à lutter contre sa bourgeoisie» («Le socialisme et la guerre», 1915-1916) et «Il faut subordonner les intérêts de la lutte prolétarienne aux intérêts de cette lutte à l’échelle mondiale» («Thèses pour le IIième Congrès de l’Internationale communiste» (1920)).

LÉNINE précisait aussi:

«L’INTERNATIONALISME PROLÉTARIEN exige:

1) que les intérêts de la lutte prolétarienne dans un pays soient subordonnés aux intérêts de cette lutte à l’échelle mondiale;

2) que les nations qui ont vaincu la bourgeoisie soient capables et prêtes à consentir les plus grands sacrifices nationaux pour le renversement du capital international.» (Revue de l’Internationale Communiste, OEUVRES t.31, pp.145-152).

MARX ,ENGELS et LÉNINE n’ont jamais condamné les guerres révolutionnaires prolétariennes, bien au contraire, MARX et ENGELS écrivaient que:«Les guerres sont les accoucheuses des sociétés en travail». MARX ajoutait dans Le Capital (Livre 1er): «La violence («GEWALT») est la sage-femme de toute vieille société qui en porte une nouvelle dans ses flancs».

LÉNINE qui a développé l’analyse marxiste à l’aune de l’impérialisme et de la 1ière Guerre mondiale a écrit:

«La défaite de son propre gouvernement dans la guerre impérialiste est le moindre mal car il affaiblit l’État bourgeois et ouvre la possibilité de transformer la guerre impérialiste en révolution prolétarienne (…) TRANSFORMER LA GUERRE IMPÉRIALISTE EN GUERRE CIVILE EST LE SEUL MOT D’ORDRE PROLÉTARIEN JUSTE.» («La faillite de la IIième Internationale»).

Aussi, «les ouvriers n’ont pas de patrie dans une guerre impérialiste (…) Sans souhaiter la défaite de son gouvernement, il est impossible de lutter réellement contre la guerre» («Le socialisme et la guerre»).

Ainsi, dans TOUTES LES GUERRES, les révolutionnaires prolétariens communistes doivent combattre activement leur propre bourgeoisie et son gouvernement afin qu’ils soient vaincus et remplacés par le prolétariat révolutionnaire et son Parti communiste qui TRANSFORMERA CETTE GUERRE EN RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE ET ADOPTERA LA POLITIQUE INTERNATIONALISTE RÉVOLUTIONNAIRE FACE À SES ENNEMIS DE CLASSE.

Deuxième partie:«QUELLE LIGNE ADOPTER FACE À LA GUERRE IMPÉRIALISTE ACTUELLE: DÉFAITISME RÉVOLUTIONNAIRE OU TRANSFORMER LA GUERRE IMPÉRIALISTE EN RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE?».

Le camarade Mesloub écrit dans son texte sous étude:«[Q]uelle attitude adopter face à la guerre impérialiste actuelle entre le bloc américano-israélien et l’Iran? Ce que l’ÉDITEUR complète par: «et son clan, l’axe de la résistance et le bloc impérialiste oriental».

Le prolétariat révolutionnaire ne doit en aucun cas s’inféoder à la patrie bourgeoise

Qu’il me soit permis d’abord de préciser que le prolétariat révolutionnaire communiste ne doit en aucun cas se positionner face à l’un ou l’autre «bloc américano-israélien ou iranien» qui sont en réalité que l’une et l’autre face «nationaliste» de la même dictature bourgeoise infâme, abjecte, immonde, inhumaine, mortifère et génocidaire, deux faces de la même médaille capitaliste que le prolétariat révolutionnaire communiste doit combattre sans pitié, jusqu’à leur anéantissement total et ce, en transformant toutes les guerres en RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE. Le prolétariat doit toujours savoir qu’il n’a ni «patrie», ni «nation» que des chaînes à perdre et un monde a gagné.

À proprement parlé, la notion de «DÉFAITISME RÉVOLUTIONNAIRE» peut tout autant signifier de servir une autre faction de la bourgeoisie qui elle aussi «souhaite la défaite du gouvernement» en ce prétendant «RÉVOLUTIONNAIRE» comme au temps des pseudos «RÉVOLUTIONS DE COULEURS» dont les idéologues de la bourgeoisie et leurs journalistes stipendiés sont passés maîtres dans l’art de décrire les coups d’État fascistes ourdis par les services secrets: CIA, MI-6, DGSE, NCRS, etc.

MARX et ENGELS ont enseigné dans le «Manifeste du parti communiste» que «le prolétariat n’a pas de patrie», ni américano, ni israélienne, ni iranienne, pas plus que de nation, de religion, de civilisation ou quelques divisions bourgeoises conçues pour diviser le prolétariat afin de l’exploiter sans pitié.

La grande bourgeoisie, au stade de l’impérialisme, n’a pas non plus de «patrie», de «nation», de religion, de civilisation, elle n’a que le dieu «capital» mondialisé et la domination de classe qu’il procure pour l’exploitation des esclaves salariés, et son enrichissement.

Contrairement à la propagande bourgeoise goebelienne que propage les idéologues de la bourgeoisie, par le capital-actions des compagnies monopolistiques mondiales, la bourgeoisie de chaque État peut détenir des actions de tous les monopoles internationaux, tant sur son territoire que sur ceux des autres bourgeoisies, créant ainsi une bourgeoisie mondiale apatride comme celle qui se réunit à Davos et aux BRICS + ou – à chaque année pour planifier l’exploitation du prolétariat mondial.

La bourgeoisie mondiale s’unit pour exploiter le prolétariat et se divise pour en partager les profits.

L’examen concret des investissements capitalistes de la bourgeoisie est l’ultime instrument pour en mesurer les intérêts véritables et cet examen démontre que malgré les apparences de conflits interimpérialistes qu’illustrent les guerres locales et régionales, la bourgeoisie mondiale s’unit pour exploiter le prolétariat et se divise pour s’en partager les profits.

Ainsi, par exemple, la bourgeoisie national-socialiste chinoise qui se prétend l’«ami sans limite» de la bourgeoisie orthodoxe russe est le principal fournisseur de pièces de drones qu’utilisent la bourgeoisie UKRONAZIE KIÉVIENNE BANDÉRISTE pour massacrer la «chair à canons» russes.

En 2024, la République populaire de Chine fut le 1er partenaire commercial «personnel» de l’Ukraine avec des échanges commerciaux d’environ ~ 18 milliards $ U$ dont des exportations ukrainiennes de ~ 3,7 milliards $ U$ et des importations chinoises de ~14,4 milliards $ U$. En somme, l’«ami sans limite» chinois est celui qui finance l’effort de guerre des UKRONAZIS contre l’«ami sans limite» Russe. Même la bourgeoisie occidentale est moins scélérate que la bourgeoisie renégate chinoise puisqu’elle «sanctionne» l’État russe et pourvoit en armes et en subventions sont ennemis UKRONAZIS, ce que ne fait pas la bourgeoisie chinoise de l’Empire du milieu et des «Nouvelles routes de la soie».

Non contente d’être une bourgeoisie renégate envers son «ami sans limite» russe, la bourgeoisie national-socialiste chinoise est tout aussi renégate envers son partenaire iranien des BRICS en étant le premier fournisseur de biens de consommation et le 3ième partenaire commercial de l’État des mercenaires génocidaires SIONAZIS ISRAÉLIENS dans leur perfide agression contre le peuple iranien dont le crime de guerre d’assassiner 180 jeunes écolières sans défense d’entre 6 et 12 ans.

Qui n’a jamais vu le moindre armement chinois déployé par l’Iran dans sa guerre contre la perfide agression YANKEE/ SIONAZIE ISRAÉLIENNE? Même les prétentions à l’effet que la Chine fournirait des renseignements militaires tactiques et stratégiques ne sont que des rumeurs qu’aucune preuve n’a jamais corroboré. Pire encore, qui a vu le moindre missile russe SS-300 ou SS-400 protéger l’espace aérien iranien contre les avions YANKEES/SIONAZIS ISRAÉLIENS? Le seul avion F-15 U$ abattu l’a été par un missile iranien tiré par un soldat dans le plus pur style maquisard, une preuve de la félonie des renégats russes qui ne fournissent aucune aide militaire significative à leur «allié» iranien, ce qui d’ailleurs est dans la plus pure tradition des renégats soviétiques et russes: «Des paroles de miel sur les lèvres et un poignard dans leur sein» comme l’ont appris les syriens et tous les peuples arabes. De tout temps, la Russie tsariste, puis l’URSS et maintenant la Fédération de Russie ont toujours été le premier fournisseur de mercenaires aux SIONAZIS ISRAÉLIENS.

La bourgeoisie russe et brésilienne qui se prétendent «partenaires» au sein des BRICS de la bourgeoisie iranienne se livrent à la même fourberie en vendant du pétrole à l’État SIONAZI ISRAÉLIEN pour alimenter son armée dont son aviation particulièrement destructrice dans sa guerre contre l’Iran, une perfide agression barbare qui a causé ~ 3000 morts, des milliers de blessés et pour 370 milliards $ U$ de destruction à l’Iran.

L’impérialisme YANKEE U$ est loin d’être en reste dans la politique de la fourberie contre ses «alliés» comme le prouvent la guerre par «proxy» qu’il a commandé à ses mercenaires UKRONAZIS KIÉVIENS BANDÉRISTES contre la Russie et son attentat terroriste contre le pipeline NordStream lesquels ont privé l’industrie européenne et particulièrement, allemande, de pétrole et de gaz naturel russe bon marché pour le remplacer:

par le PÉTROLE U$ (+ ~21% en 2022; + ~14% en 2023; + ~ 1% en 2024;

pour une augmentation totale de + ~ 20 à + ~ 30% depuis 2022, pour entre ~50 et ~60 milliards U$ par an)

et le GAZ de schiste liquéfié U$ (+165% en 2022; + ~ 48% en 2023; + ~55 % en 2024; + ~ 57 à ~ 60% en 2025,

pour plus de 1000 milliards $ U$ depuis 2022) à + de ~4 fois plus cher,

conduisant l’économie européenne au bord de la récession, tout particulièrement l’industrie allemande.

NordStream2 , dont nous avons largement débattu dans nos pages, voir https://les7duquebec.net/?s=nord+stream

Non satisfait de cette fourberie terroriste, l’impérialisme U$ a poussé la guerre contre ses «alliés» jusqu’à leur imposer des tarifs douaniers iniques et illégaux; une politique de subventions alléchante (Inflation Regulation Act et Chip Act) et ultimement de provoquer une guerre dans le Golfe Persique/Iran (https://les7duquebec.net/?s=Iran) afin de contraindre les multinationales européennes et asiatiques à se déplacer (délocaliser) à l’intérieur de la FORTERESSE AMERICA/MAGA INC./unipolaire pour être alimentées en énergie.

Voir nos articles sur la Forteresse America : https://les7duquebec.net/?s=forteresse.

La bourgeoisie mondiale est à se battre pour surmonter une crise capitaliste de surproduction tant de capitaux que d’esclaves salariés et de réaliser la 5ième révolution industrielle (révolution cybernétique) et à cette fin elle détruit les industries obsolètes, les bourgeoisies dépassées et les esclaves salariés superflus, en imposant le transfert des capitaux et des esclaves salariés d’un territoire à un autre, d’une industrie capitaliste à une autre, tout cela dans le plus profond mépris de toutes considérations humanitaires: le dieu profit est absolu et tous sans exception doivent s’y soumettre de gré ou de force, l’époque semble plus à la force qu’au gré d’où les menaces, les sanctions et les guerres sans fin.

Pour ceux qui doutent de notre diagnostic apocalyptique, étudiez ceci:

-les crises économiques capitalistes de 1873-1896 déclenché par le krach de Vienne de 1873; suivie de celle de 1890 («crise Brings») et de 1907 (panique bancaire U$) qui ont conduit à la Première guerre mondiale (1914-1918) et ses ~16 à 20 millions de morts, ses ~20 â ~23 millions de blessés et ses 300 milliards de $ U$ de l’époque;

-la crise économique capitaliste de 1929 (krash boursier) – 1939 avec son effondrement boursier et bancaire, ses millions de chômeurs (25% aux U$A) qui a conduit à la Seconde guerre mondiale et ses ~70 à ~85 millions de morts, ses ~35 à ~45 millions de blessés et ses 1000 milliards $U$ d’alors de destruction, des guerres mondiales qui enrichirent grassement l’Amérique du nord et où aucun bourgeois «collaborateur de guerre» ne fut exécuté pour avoir provoqué et collaboré à ces guerres mortifères.

Demandons-nous ce que nous réserve la succession des crises économiques capitalistes de 1973-1975 (crise du pétrole), suivie de celle de 1980-1983 (défaut de paiement du Mexique), de 2000-2001 (éclatement de la bulle Internet), 2008-2009 (crise financière et éclatement de la bulle immobilière et de la titriisation des titres immobiliers) et l’actuelle crise de l’énergie, de l‘IA et des terres rares pour imaginer ce que sera la Troisième Guerre mondiale thermonucléaire apocalyptique ou une RÉVOLUTION INTERNATIONALISTE PROLÉTARIENNE VICTORIEUSE commençant par la DÉFAITE DE CHAQUE BOURGEOISIE NATIONALE ACCOMPLIE PAR SON PROLÉTARIAT SOUS LA DIRECTION DE SON PARTI RÉVOLUTIONNAIRE PROLÉTARIEN INTERNATIONALISTE

Voir notre volume présentant cette perspective révolutionnaire https://www.editions-harmattan.fr/catalogue/livre/de-l-insurrection-populaire-a-la-revolution-proletarienne/77706

Camarade Mesloub, recevez mes salutations révolutionnaires.

Normand Bibeau. Montréal, le 19 avril 2026.