G.Bad- Quand la surproduction industrielle mondiale débouche sur l’ économie de guerre généralisée.

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Avril 2026-Nous venons d’ apprendre que le Pentagone veut mettre à contribution des entreprises privées, leurs capacités productives au service de la production d’ engins de guerre. Preuve comme nous l’ avons déjà indiqué1 que le monde entier entre en économie de guerre. Le Wall Street Journal rapporte que de hauts responsables du Pentagone ont échangé avec plusieurs grands groupes américains, parmi lesquels General Motors, Ford, GE Aerospace et Oshkosh Corporation, afin d’évaluer dans quelle mesure leurs usines, leur personnel et leurs chaînes de production pourraient être mobilisés pour accroître la production de munitions, d’équipements tactiques et d’autres matériels militaires.

L’entreprise Oshkosh a déjà confirmé être en dialogue avec le Pentagone . Son responsable Logan Jones a expliqué que l’entreprise réfléchissait à la manière de mobiliser des capacités en lien avec son savoir-faire.

Le secrétaire à la Guerre Pete Hegseth déclare vouloir passer à un « régime de guerre » pour l’appareil de production militaire américain. Comme en Allemagne il veut utiliser les capacités des grands groupes automobiles pour compenser l’épuisement des stocks provoqué par les livraisons d’armes à Kiev et la guerre américano-israélienne contre l’Iran. Le Pentagone cherche avant tout à accélérer la production de munitions et d’armements tactiques alors que les ressources disponibles se réduisent. ce type de réorientation a déjà existé aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque l’industrie automobile avait été mise au service de l’effort de guerre.



C’est quoi une économie de guerre et ses conséquences sur le peuple prolétaire.



En règle générale on considère qu’un pays est en économie de guerre quand plus du quart de sa richesse est consacrée à la défense. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette définition en faisant abstraction de la menace de guerre mondiale, et des pays et entreprises qui vivent de la production et vente d’ arme (comme la France…).

Une économie de guerre se caractérise par une baisse de la demande privée, une augmentation de la fiscalité pour satisfaire la production militaire. Une augmentation des déficits publics suivi d’ l’inflation. L’ économie de guerre donne la priorité à l’industrie de guerre pour ses approvisionnements en matières premières. Elle

aide les entreprises du civil à se recycler dans la production militaire . Les pays de capitalisme d’ état sont depuis longtemps en économie de guerre. Si la Corée du nord et l’ Ukraine entrent dans le cadre des 25% consacré à la « défense), d’ autres suivent la Russie, la Chine,les États-Unis, l’ Iran l’ Algérie,les pays du Golfe.

L’ Europe est sur la bonne pente dans se sens avec son «ReArm Europe» et E Macron

avait annoncé le 13 juin 2022 au salon Eurosatory l’entrée de son pays et de l’Union européenne dans une « économie de guerre ».2



Les dépenses militaires de la Pologne représentent ainsi 4,3 % de son PIB national, celles de la Lituanie 4 %, celles de la Lettonie 3,74 %, celles de l’Estonie 3,42 %, et enfin celles de la Norvège 3,2 %. Ces cinq pays devancent même les États-Unis en la matière (3,19 %). Les grandes puissances économiques européennes se retrouvent quant à elle reléguées au milieu du classement : 2,31 % du PIB consacré aux dépenses militaires pour le Royaume-Uni, 2,39 % pour l’Allemagne, ou encore 2,05 % pour la France, qui dépasse de justesse la règle des 2 %, en vigueur depuis 2006 au sein de l’Otan.



Tout ceci à bien des égards ressemble à la mise en scène de Pearl Harbor.



1941-Pearl Harbor et l’ entrée en guerre des États-Unis

Alors que la guerre faisait rage en Europe, les États-Unis vont comme durant la première guerre mondiale essayer de rester neutres tout en faisant fonctionner leur industrie d’armement pour alimenter le conflit. Aussi fut mis en place le programme Lend-Lease (prét -bail en français) la guerre à crédit. Cette loi du 11 mars 1941 autorisa Roosevelt à vendre du matériel de guerre estimé vital pour le pays .La crise de 1929, puis celle de 1936 avait fait renaître le risque d’un chômage massif avec pour conséquences celui de mouvements insurrectionnels qu’il fallait tuer dans l’œuf en exportant le trop plein de sans travail14 dans la guerre.

L’ attaque surprise du 11 décembre 1941 du militarisme japonnais sur la base navale de Pearl Harbor , va révéler quelques zones d’ombres de l’ établissement US. Roosevelt fut longtemps accusé d’ être informé de l’ attaque japonaise, et d’ avoir seulement déplacer les portes avions.

Conversion rapide de l’ économie en économie de guerre

Roosevelt voulait entrer en guerre pour donner des débouchés aux industries privées. Pour y parvenir, il se devait de lever des impôts nouveaux et de faire accepter par le congrès le budget de guerre. Le Congrès accepta à la quasi unanimité l’ entrée en guerre contre le Japon. En retour le 11 décembre 1941, l’ Allemagne et l’Italie déclaraient la guerre aux États-Unis .

Les conséquences pour les familles ne vont pas se faire attendre, la conscription ( service militaire obligatoire) est votée le 20 décembre 1941, tous les américains entre 20 et 40 ans deviennent mobilisables. Afin de convertir l’ économie de temps de paix en économie de guerre,la loi General Maximum est votée ( blocage de l’ inflation et augmentation importante de l’ impôt sur le revenu) pour financer les commandes d’ armement.15 Cette politique fiscale fut renforcée par le revenue Act en octobre 1942.



Croissance du complexe militaro-industriel.

Il faut, dira le président Roosevelt, « accroître notre production d’avions à un rythme si rapide qu’en 1942 nous produisions 60 000 avions. […] Le taux de croissance progressera afin qu’en 1943 nous produisions 125 000 avions , dont 100 000 appareils de combat ». Le programme est tout autant ambitieux pour les chars, les canons antiaériens et les navires de commerce. C’est pour atteindre ces objectifs que Roosevelt recourt aux méthodes qui lui ont plus ou moins réussi pendant le newl’ deal, Au final,entre les années 1941 à 1944, les États-Unis construisirent 171 257 avions de combat et 1200 navires de guerre.

Une économie mixte,3 alliant capitalisme privé et intervention de l’État fut mise en place pour répondre aux nécessités de la guerre. Sur le plan social, les campagnes connurent un exode rural et une surproduction agricole. Les Afro-Américains du Sud migrèrent vers les centres urbains et industriels du Nord-Est. Dans le monde ouvrier, la période fut agitée par de nombreuses grèves à cause du gel des salaires et de l’augmentation de la durée du travail. Le chômage baissa à cause de la mobilisation et le taux d’emploi des femmes progressa a 84. Le 30 janvier 1942, le Congrès vote une loi d’urgence sur le contrôle des prix et des loyers. Trois mois plus tard, Roosevelt fait augmenter l’impôt sur le revenu des personnes physiques et des sociétés, bloque salaires et prix agricoles, encourage l’épargne et le remboursement des dettes. En septembre, il constate qu’il faut faire davantage et l’obtient non sans mal d’un Congrès qui ne tient pas à affronter ses électeurs en novembre prochain après avoir pris des mesures impopulaires.



Les conséquences actuelles du réarmement mondial.



Avec le plan « réarmer Europe » l’ Europe entre en économie de guerre

Pour les peuples prolétaires, c’ est la poursuite de la précarisation,du chômage, et des surnuméraires, hausse des prix,liquidation des aides sociales, attaque sur les régimes de retraite, le tout accentué par la machinerie, robotisation, numérisation et IA qui s’ attaquent aux forces de travail physiques et intellectuelles. Mais aussi le retour du service militaire obligatoire.



L ‘Allemagne militarise son industrie automobile.

La surproduction de tout le secteur de l’ industrie automobile éclate maintenant au grand jour en Allemagne et en Europe. Les firmes allemandes comme Volkswagen, Mercedes, Bosch,ZF,Porsche, Ford, Audi,etc. Choisissent de dévaloriser/supprimer des milliers de travailleurs pour empêcher la dévalorisation du capital , licenciements,chômage, chômage partiel, baisse des salaires sont les attributs utilisés systématiquement.

La guerre commerciale et tarifaire a été déclenchée par D Trump avec son chantage aux droits de douane de 25% sur les véhicules et pièces détachées provenant de l’ UE,ramenés à 15% suite à un véritable maquignonnage avec Ursula von der Leyen.

La crise qui émerge est révélatrice de l’ obsolescence du capitalisme mondial, qui mène dans un premier temps au réarmement mondial et plus spécifiquement à celui de l’ Europe.

Les dirigeants de ces pays nous vantent , les bienfaits de cette militarisation sécuritaire, comme créatrice d’ emploi , l’ exemple en France de l’ entreprise Les Fonderies de Bretagne transformée en fabrique d’ obus.4

De même en Allemagne ou l’industrie automobile se reconvertie dans la production d’ engins de guerre. Le groupe allemand Rheinmetall spécialisé dans l’armement et l’équipement automobile, va reconvertir deux de ses usines automobiles les usines de Berlin et de Neuss, pour y produire des équipements militaires. A cet effet, le ministre des Finances, Klingbeil (SPD), fait adopter un budget d’austérité qui sabre dans tous les secteurs sociaux et triple les dépenses militaires.

En juin 2024, Rheinmetall avait signé un accord avec l’équipementier automobile en difficulté Continental, pour reprendre et former une centaine de salariés d’une usine qui fermera en 2027. La société allemande n’est pas la seule à réorienter ses usines vers la défense. KNDS, autre industriel allemand de la défense, a annoncé début février 2025 reprendre l’usine de Görlitz d’Alstom, pour y produire des chars à la place de trains.

Rheinmetall a aussi signé un contrat cadre d’un montant de 8,5 milliards d’euros pour livrer des obus de 155 mm à la Bundeswehr et ses pays alliés, les Pays-Bas, l’Estonie et le Danemark.



Service militaire et conscription sont de retour.



Dans une grande majorité de pays d’ Europe, le service militaire est de retour,notamment dans les pays de l’ Est. L’ Allemagne se distingue à ce niveau



Si l’engagement volontaire n’atteint pas les objectifs de recrutement, le projet de loi autoriserait le Parlement à instaurer la conscription pour les jeunes hommes, éventuellement sélectionnés au hasard, qui auraient subi un examen médical complet au préalable. L’objectif est d’augmenter le nombre de soldats d’active de 183 000 à un nombre compris entre 255 000 et 270 000 d’ici 2035. 200 000 réservistes supplémentaires sont également prévus.

Tous les jeunes de 18 ans recevront un questionnaire portant sur leurs motivations et leur aptitude au service, questionnaire qui sera obligatoire pour les hommes. Par ailleurs, un examen médical visant à évaluer l’aptitude physique et mentale des recrues potentielles sera de nouveau obligatoire pour tous les hommes nés le 1er janvier 2008 ou après, conformément à la demande du ministre de la Défense, Boris Pistorius. Afin d’attirer un maximum de volontaires, des incitations telles qu’une allocation mensuelle d’environ 2 600 € brut et une subvention pour l’obtention du permis de conduire sont prévues.



« Pour moi, le point décisif est que nous visons une approche globale pour attirer les jeunes volontaires, et le second point important est la généralisation des examens médicaux », a déclaré Pistorius lors de la conférence de presse. « D’autres pays européens, notamment en Europe du Nord, ont démontré que le principe du volontariat, associé à des incitations, fonctionne, et j’attends exactement la même chose ici », a-t-il affirmé après les réunions des groupes parlementaires CDU/CSU et SPD au Bundestag.



En résumé et pour conclure



Force est de constater que la mobilisation contre la guerre reste circonscrite au moyen orient et en Ukraine. Elle se manifeste pour le moment par des refus de participer aux guerres , par des migrations de masses, au défaitiste . Il ne se dégage pas de luttes anti-guerre conséquentes, certaines luttes dites anti-impérialistes ne font que se positionner dans un camp contre un autre du « nationalisme de gauche au campisme » le tout dominé par la géopolitique. Il ne faut pas se laisser berner par les discours de paix ni exiger « une guerre propre »du droit international, ce droit qui sera toujours celui du plus fort. Voir sur le sujet

http://Les Droits de l’homme bombardent la Serbie.



http://La mélasse juridique bourgeoise internationale



G.Bad AVRIL 2026

















