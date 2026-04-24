La crise alimentaire mondiale qui arrive

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Par Adam Hanieh – Le 19 avril 2026 – Source Financial Times

Peu de transformations du XXe siècle ont autant changé le monde que la « Révolution verte« . À partir des années 1950, de nouvelles variétés de cultures à haut rendement, des engrais synthétiques, des pesticides chimiques et une irrigation à grande échelle ont entraîné une forte augmentation de la production des cultures de base telles que le blé et le riz. Dans ses récits les plus festifs, cette transformation a repoussé la famine et a contribué à soutenir une croissance démographique rapide dans une grande partie de l’Asie et de l’Amérique latine. L’Inde, l’un des principaux centres de la Révolution verte, a plus que doublé sa production de blé entre le milieu des années 1960 et le début des années 1970.

Comme de nombreux critiques l’ont noté, la Révolution verte a également entraîné d’énormes coûts écologiques et sociaux. Mais l’une de ses conséquences les moins discutées est le lien qu’elle a établi entre la production alimentaire et l’industrie des combustibles fossiles à chaque étape de la production. Ces rendements plus élevés dépendent d’une vaste expansion de la mécanisation, de l’irrigation par pompage et, surtout, de l’utilisation d’engrais synthétiques.

Avant le milieu du 20e siècle, les agriculteurs des pays du Sud comptaient sur des intrants organiques tels que le fumier et le compost pour maintenir les nutriments du sol. Les nouvelles variétés à haut rendement de la Révolution verte, en revanche, ne peuvent fournir la production promise que par des applications importantes et répétées d’engrais industriels, en particulier de produits à base d’azote tels que l’urée et le nitrate d’ammonium. Étant donné que bon nombre de ces engrais sont dérivés du gaz naturel, la Révolution verte a fait que la production alimentaire mondiale est devenue de plus en plus étroitement liée à une offre sans cesse croissante d’intrants hydrocarbonés.

Depuis longtemps, des doutes sont exprimés quant à la durabilité de ce système alimentaire basé sur les combustibles fossiles. Mais alors que les prix du pétrole et du gaz ont fortement augmenté à cause de la guerre américano-israélienne contre l’Iran et qu’une partie importante du commerce mondial des engrais a été paralysée, ses vulnérabilités potentielles ont été clairement mises en évidence. Après seulement sept semaines, les pénuries alimentaires et même la famine semblent désormais plus probables pour des millions de personnes dans les pays vulnérables d’Afrique et d’Asie.

Des données récentes de la Banque mondiale illustrent clairement ces liens entre énergie et alimentation. En mars, l’indice des prix de l’énergie de l’organisation a augmenté de 41,6%, tiré par une augmentation de 59,4% du gaz naturel européen et de 45,8% du pétrole brut Brent. Au cours du même mois, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 2,7% et ceux des engrais de 26,2%. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a averti que, si la crise persistait, les prix mondiaux des engrais pourraient augmenter en moyenne de 15 à 20% au premier semestre 2026.

Des comparaisons sont fréquemment établies avec les chocs des prix des denrées alimentaires de 2007-08 et 2022, lorsque la flambée des coûts de l’énergie a contribué à faire grimper les prix des engrais et du fret, amplifiant les perturbations commerciales et faisant grimper le coût des denrées de base. Pourtant, le moment actuel diffère de ces crises antérieures sur un point crucial. Au cours des deux dernières décennies, les monarchies du Golfe telles que l’Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis en sont venues à occuper une place beaucoup plus centrale dans l’économie alimentaire mondiale qu’on ne le reconnaît.

Les États du Golfe façonnent désormais directement la production et la circulation des aliments, fournissant des intrants chimiques clés, exportant de grandes quantités d’engrais finis et contrôlant les couloirs logistiques par lesquels les produits alimentaires et agricoles transitent dans une grande partie du Moyen-Orient, de l’Asie centrale et orientale et de l’Afrique.

Cette intégration plus profonde avec le système alimentaire mondial est ce qui rend le conflit en cours à la fois différent et potentiellement beaucoup plus grave que les chocs de prix antérieurs. Un choc dans le Golfe peut maintenant se répercuter rapidement sur les chaînes d’approvisionnement qui transportent les aliments de la ferme à l’étagère. Toute perturbation prolongée dans la région peut donc se propager beaucoup plus largement, que ce soit en raison de la fermeture de corridors maritimes clés, de coûts de fret et d’assurance plus élevés, d’interruptions dans les ports et les centres de réexportation ou de dommages aux infrastructures énergétiques et industrielles.

Au-delà du pétrole et du gaz

L’un des signes les plus évidents de l’évolution du rôle du Golfe dans l’économie alimentaire mondiale est son poids croissant dans la production de produits chimiques et d’engrais. L’ancienne image des monarchies du Golfe comme n’étant guère plus que des exportateurs de pétrole et de gaz n’est plus valable. Aujourd’hui, la région se trouve au centre de l’agriculture moderne, non seulement en tant que producteur majeur d’engrais à part entière, mais également en tant que force façonnant les industries produisant des engrais dans les pays voisins.

Ce changement reflète une transformation plus large de l’industrie pétrolière et gazière du Golfe. Ces dernières années, les grandes sociétés énergétiques publiques de la région ont évolué le long de la chaîne de valeur des hydrocarbures, utilisant du gaz bon marché, des infrastructures industrielles à grande échelle et des investissements soutenus par l’État pour devenir de grands producteurs de matières premières chimiques dont dépend l’agriculture moderne. Cette intégration verticale a été rendue possible en partie par les énormes excédents financiers générés dans le Golfe grâce à l’expansion des exportations d’hydrocarbures vers la Chine et plus largement l’Asie de l’Est. Des sociétés telles que Saudi Aramco et la Compagnie pétrolière nationale d’Abou Dhabi (Adnoc) ont utilisé ces revenus exceptionnels pour financer la diversification industrielle dans la production chimique.

Un exemple clé ici est l’ammoniac, que l’Agence internationale de l’énergie décrit comme apportant “une contribution indispensable aux systèmes agricoles mondiaux” et est le point de départ de tous les engrais azotés minéraux. Environ 70 pour cent de l’ammoniac mondial est utilisé dans la production d’engrais, et à peine moins de 30 pour cent des exportations mondiales d’ammoniac proviennent du Moyen-Orient. L’Arabie saoudite est le deuxième exportateur mondial d’ammoniac, tandis qu’Oman se classait au sixième rang en 2024.

Les exportations d’ammoniac du Golfe sont particulièrement importantes pour les marchés en dehors de l’Amérique du Nord et de l’Europe occidentale. En 2024, par exemple, l’Arabie saoudite, Oman et le Qatar ont fourni ensemble plus des trois quarts des importations d’ammoniac de l’Inde et 30% de celles du Maroc. En conséquence, la production alimentaire en Asie du Sud et en Afrique du Nord est devenue profondément dépendante des flux d’azote du Golfe.

Le soufre est un autre intrant de base crucial dans l’agriculture moderne. Bien que moins visible que l’ammoniac, il est utilisé pour fabriquer l’acide sulfurique nécessaire pour transformer la roche phosphatée en acide phosphorique et, à partir de là, en engrais phosphatés. Environ la moitié du soufre maritime mondial transite par le détroit d’Ormuz, la majeure partie étant produite par les sociétés énergétiques publiques du Golfe – en particulier Adnoc, QatarEnergy, la Kuwait Petroleum Corporation et Saudi Aramco. Le Maroc, qui abrite la plus grande industrie mondiale du phosphate, est le plus grand importateur de soufre au monde, avec environ les trois quarts de ses importations, en 2024, provenant du Golfe.

Les produits chimiques tels que l’ammoniac et le soufre sont importants pour l’agriculture car ils sont transformés en engrais finis à grande échelle. Une grande partie de l’ammoniac du Golfe est transformée en urée, l’engrais azoté le plus utilisé au monde. Les pays du Golfe représentent 35% du commerce mondial d’urée ; l’Arabie saoudite était le plus grand exportateur d’urée au monde en 2024, tandis qu’Oman se classait au troisième rang. Le phosphate monoammonique (MAP) et le phosphate diammonique (DAP), deux des principaux engrais utilisés pour approvisionner les cultures en phosphore, sont également étroitement liés aux routes de production et d’exportation du Golfe. En 2024, les pays en amont d’Ormuz représentaient 18% du commerce mondial de MAP et de DAP.

Comme l’a récemment montré Christian Henderson de l’Université de Leiden, les pays du Golfe sont également profondément empêtrés dans le contrôle transfrontalier des grandes entreprises agroalimentaires dans l’ensemble du Moyen-Orient. L’Égypte, deuxième exportateur mondial d’urée, offre un exemple clair de ce que cela signifie pour la production d’engrais.

Une part substantielle de la capacité d’azote orientée vers l’exportation de l’Égypte est contrôlée par Fertiglobe, une société dans laquelle l’Adnoc des Émirats Arabes unis détient désormais une participation majoritaire et qui prétend être le plus grand exportateur maritime d’urée et d’ammoniac au monde, selon ses résultats financiers de 2024. Les actifs égyptiens de Fertiglobe comprennent l’Egyptian Fertilizers Company, avec une capacité annuelle de 1,7 million de tonnes d’urée et 0,9 million de tonnes d’ammoniac, ainsi que l’Egypt Basic Industries Corporation, qui ajoute 0,7 million de tonnes d’ammoniac. À titre de comparaison, la société de production d’engrais Misr (MOPCO), qui exploite la plus grande usine d’engrais azotés d’Égypte, a déclaré 1,7 million de tonnes d’urée et 1,1 million de tonnes d’ammoniac en 2024. Environ 44% de la MOPCO est détenue par des fonds d’investissement saoudiens et émiriens.

Nœuds logistiques

Le coût et la disponibilité des approvisionnements alimentaires mondiaux dépendent autant de la circulation que de la production. Les céréales et autres produits de base doivent être entreposés, expédiés, transformés et redistribués sur de longues distances, passant souvent par un petit nombre de corridors commerciaux très concentrés. C’est un autre domaine dans lequel le Golfe, en particulier les Émirats arabes Unis, est devenu de plus en plus influent.

Le département américain de l’Agriculture notait en 2024 que “la centralité des EAU dans les flux mondiaux du commerce alimentaire, en particulier vers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, [a] permis l’émergence du pays en tant que plaque tournante de la réexportation”. Le pays se classe désormais parmi les cinq principaux centres de réexportation au monde, avec d’importantes exportations de blé et de riz des Émirats Arabes Unis vers des pays tels que la Somalie, le Ghana, le Mozambique et le Zimbabwe.

Dans son témoignage devant le Congrès américain en 2024, Jon Alterman du Center for Strategic and International Studies a fait valoir le point encore plus clairement, notant que 60% des échanges commerciaux de la Chine avec l’Europe et l’Afrique passent par les Émirats Arabes Unis, ainsi qu’une grande partie de ses échanges avec le Moyen-Orient.

Cette puissance logistique du Golfe repose sur le contrôle de vastes réseaux verticalement intégrés reliant les ports, l’entreposage, le transport terrestre, les zones franches et la transformation des aliments. Le port de Jebel Ali à Dubaï en est l’exemple le plus clair. Exploité par la société de logistique publique DP World, il s’agit du plus grand port artificiel au monde et est relié par plus de 80 services hebdomadaires à plus de 150 ports dans le monde.

Le classement 2025 de Lloyd’s List a placé Dubaï au neuvième rang mondial pour le débit de conteneurs, illustrant son rôle clé en tant que plaque tournante du commerce. Jebel Ali fonctionne dans le cadre d’un écosystème logistique plus large, intégré au transport maritime, aérien et terrestre et lié à l’entreposage et à la réexportation des marchandises à travers le Golfe et au-delà. En pratique, cela en fait un point de redistribution majeur pour les aliments qui se déplacent vers les pays voisins du Moyen-Orient, de l’Afrique de l’Est et de certaines parties de l’Asie du Sud.

Jebel Ali est également devenu un important point de transit pour les chaînes d’approvisionnement humanitaires, notamment l’expédition de 45 000 tonnes métriques de farine de blé ensachée comme aide aux régions touchées par les conflits au Moyen-Orient et en Afrique en 2024. Parallèlement, Jebel Ali reste un nœud crucial de l’architecture militaire américaine dans la région et a été décrit comme le port d’escale le plus achalandé de la marine américaine en dehors des États-Unis. Ce chevauchement de la logistique militaire, du transit humanitaire et de la circulation des marchandises fait partie d’une grande stratégie visant à renforcer la projection transfrontalière de la puissance des EAU, donnant aux réseaux commerciaux une portée géopolitique plus large.

Le port Khalifa d’Abu Dhabi est un élément majeur de cette même stratégie. En 2025, l’exploitant du port, AD Ports, a signé un contrat de location de 50 ans avec une meunerie émiratie pour développer une installation de stockage et de transformation des céréales sur son quai Sud, liant explicitement cette infrastructure à la manutention de denrées alimentaires stratégiques. Le projet permettra d’accroître la capacité des silos et, plus tard, de soutenir un complexe intégré de transformation du grain. C’est une indication de plus de la façon dont les ports du Golfe sont de plus en plus étroitement impliqués dans la production et l’approvisionnement alimentaires, ce qui donne aux entreprises du Golfe une plus grande influence sur le transit et l’expédition des aliments dans plusieurs régions.

Chocs alimentaires mondiaux ?

Le Golfe étant désormais intégré à plusieurs couches du système alimentaire, les premiers signes de ce choc apparaissent déjà dans les prix des denrées alimentaires et les coûts des intrants agricoles. En Grande-Bretagne, la Food & Drink Federation a averti ce mois-ci que l’inflation alimentaire pourrait approcher les 10% d’ici la fin de 2026 en raison de la guerre, en forte hausse par rapport à ses prévisions antérieures de 3,2%. Dans toute l’Europe, la tension se fait également sentir par la hausse des coûts des intrants agricoles, le prix des engrais azotés ayant augmenté d’environ 20% en mars.

Mais ces chocs sur le système alimentaire frapperont le plus durement les pays au-delà de l’Occident. L’évaluation de mars de l’ONU sur le commerce et le développement du détroit d’Ormuz, par exemple, a révélé que le Soudan importait 54% de ses engrais par voie maritime depuis la région du Golfe en 2024, la part la plus élevée au monde. Il était suivi du Sri Lanka à 36%, de la Tanzanie à 31%, de la Somalie à 30% et de pays comme le Kenya et le Mozambique également fortement exposés. Contrairement aux États-Unis et à l’UE, ces États n’ont pas les capacités fiscales ou d’emprunt existantes pour accorder des subventions aux agriculteurs et aux populations les plus pauvres en cas de choc majeur des prix alimentaires.

Cette vulnérabilité prend différentes formes. En Tanzanie, la hausse des prix menace les systèmes agricoles déjà mis à rude épreuve par la variabilité climatique et les coûts d’importation élevés. En Somalie, le danger est aggravé par une sécheresse qui s’intensifie et qui, selon la FAO en janvier, serait probablement “aussi grave et étendue que les précédentes sécheresses majeures de 2022, 2017 et 2011”. Au Sri Lanka, qui se remet encore d’une crise de la balance des paiements et d’années d’instabilité économique, une nouvelle augmentation des coûts des engrais risque d’alimenter directement l’inflation alimentaire et les tensions budgétaires. Plus largement, le Programme alimentaire mondial a estimé que 45 millions d’individus supplémentaires seront poussés dans une faim aiguë à la suite de la guerre, dont environ les deux tiers se trouvent en Afrique.

Le Soudan est peut-être le cas le plus frappant. Après trois ans de guerre civile, le pays est actuellement confronté à des conditions de famine dans certaines parties de son territoire avec 19 millions de personnes, soit un peu plus de 40% de la population, confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. Près d’une personne sur trois au Soudan a été déplacée, ce qui fait du pays “le plus grand déplacement et la pire crise humanitaire au monde”, selon un briefing de février 2026 du HCR, l’agence pour les réfugiés.

Les opérations d’aide au Soudan dépendent également de la Cité humanitaire internationale de Dubaï, le premier centre logistique de secours en cas de catastrophe au monde, situé près de Jebel Ali. Des agences telles que le Programme alimentaire mondial des Nations Unies ont réacheminé les envois d’aide autour du Cap de Bonne-Espérance à la suite de la guerre, ajoutant trois semaines et des coûts importants aux temps de trajet. Dans ce contexte, la dépendance à l’égard des approvisionnements en engrais et des corridors commerciaux liés au Golfe rend les implications potentielles de la guerre actuelle sur la sécurité alimentaire beaucoup plus aiguës.

Tout cela se déroule à un moment où une grande partie des pays du Sud est déjà accablée par le surendettement, les coûts d’emprunt devant encore augmenter dans les mois à venir. Alors que la guerre fait grimper les prix de l’énergie et des denrées alimentaires, les pressions inflationnistes poussent les taux d’intérêt à la hausse, tandis que les investisseurs se replient vers le dollar américain et d’autres actifs sûrs. Le résultat est que le financement devient à la fois plus rare et plus cher pour les pays les plus pauvres, car les prêteurs exigent une prime plus élevée pour détenir leur dette.

Pour les gouvernements qui détiennent d’importants stocks de passifs libellés en dollars, cela signifie des devises plus faibles, des factures d’importation plus élevées et une hausse des coûts du service de la dette en même temps. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, les pays en développement ont payé un montant record de 921 milliards de dollars d’intérêts en 2024, tandis que l’augmentation des obligations au titre du service de la dette gruge des budgets qui pourraient autrement être utilisés pour des subventions ou la protection sociale. Le nombre de pays en développement qui paient désormais plus à leurs créanciers extérieurs au titre du service de la dette qu’ils ne reçoivent de nouveaux prêts a doublé au cours de la dernière décennie. Au total, 3,4 milliards de personnes dans les pays du Sud vivent dans des pays qui dépensent plus pour les paiements d’intérêts que pour la santé ou l’éducation.

Ces réalités soulignent pourquoi nous devons relâcher l’emprise des hydrocarbures sur notre système alimentaire. Les agriculteurs, les organisations non gouvernementales et les scientifiques soutiennent depuis longtemps qu’une agriculture plus durable est à la fois possible et nécessaire, y compris l’utilisation de rotations de cultures au lieu des monocultures encouragées par la Révolution verte, une application plus large d’engrais naturels et de pratiques agro-agricoles, et une attention renouvelée à la santé des sols. De telles approches pourraient réduire les émissions de combustibles fossiles associées à la production agricole. Ils réduiraient également la dépendance à l’égard des intrants chimiques importés dont le prix et la disponibilité sont si profondément façonnés par la guerre et la volatilité énergétique.

Ce qui est le plus urgent maintenant, ce n’est pas seulement la fin de la guerre, mais des mesures actives pour protéger les plus pauvres des effets qui se poursuivront longtemps après la fin des combats. Une aide accrue, un allégement inconditionnel de la dette et un financement d’urgence sont des priorités immédiates pour sécuriser les approvisionnements alimentaires et humanitaires et contenir les impacts de la flambée des coûts des engrais et du transport. La famine et l’insécurité alimentaire croissante sont les conséquences prévisibles de l’agression militaire dans le Golfe. Cette réalité devrait peser lourdement sur un monde qui ne comprend cette guerre qu’à travers le prisme étroit de l’instabilité des prix du pétrole.

Adam Hanieh est directeur du SOAS Middle East Institute et professeur d’économie politique et de développement mondial à l’Université SOAS de Londres.

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone. Source La crise alimentaire mondiale qui arrive | Le Saker Francophone