Impasse stratégique: Le blocus prend une dimension mondiale. Prochaine étape: le détroit de Malacca?

2 Views

par Pepe Escobar

Le blocus prend une dimension mondiale. Prochaine étape : le détroit de Malacca.

Aucune analyse sérieuse ne peut prendre en compte les divagations d’un niveau intellectuel bien bas du «syndicat Epstein» sur ce qui se passe dans les couloirs du pouvoir à Téhéran.

Comme s’ils avaient la moindre idée de ce dont ils parlent.

Rien n’est «fracturé» (à part la psyché du Babouin de Barbaria). Il existe bien sûr différentes approches conceptuelles, et un débat public national animé. Mais au plus haut niveau décisionnel, l’ensemble du système est fortement unifié (!?!…)

Pour commencer, il s’agit d’un tout nouveau système, en pleine transition. Au cœur du pouvoir décisionnel, on trouve un quatuor émergent centré sur la sécurité : le chef du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI), Ahmad Vahidi ; le président du Parlement, Ghalibaf ; le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, Mohammad Zolghadr ; et le secrétaire du Conseil de discernement, Mohsen Rezaee.

Cet impératif axé sur la sécurité coexiste avec l’ancien arrangement hybride, incarné par les «réformistes», notamment le président Pezeshkian et le ministre des Affaires étrangères Araghchi.

Sur les 13 membres du Conseil suprême de sécurité nationale, seuls 2 sont des «réformistes».

Et au-dessus de tout cela se trouve l’autorité décisionnaire du Guide, l’ayatollah Mojtaba Khamenei – traditionnellement très proche du CGRI.

Tout cela est incompréhensible pour les propagandistes du syndicat Epstein, ou pour certains «experts» saoudiens de pacotille qui colportent le fantasme d’un «coup d’État révolutionnaire» utilisé par le CGRI pour placer Ghalibaf, Pezeshkian et Araghchi en résidence surveillée.

Tant sur le plan diplomatique que militaire, Téhéran a été très clair, à maintes reprises. Pas de négociation avec l’Empire de la piraterie sous un blocus naval – ce qui est, en fait, un acte de guerre. Pas de négociation tant que leurs navires sont attaqués – ce qui constitue une violation de facto du cessez-le-feu.

Le ministre des Affaires étrangères Araghchi a été très clair. Donc, encore une fois : pas de levée du blocus naval, pas de négociation.

L’Iran ne cédera pas (mes italiques). Quoi qu’il en coûte. La responsabilité de la destruction de l’économie mondiale repose entièrement sur Barbaria.

Un blocus illégal et le concept de «passage inoffensif»

La «stratégie» de négociation du Babouin de Barbaria – rongée par la démence et la haine – repose sur trois principes grossiers : pression maximale ; délais sans fin ; et menaces vociférantes incessantes de détruire les infrastructures iraniennes.

Ainsi, à l’approche d’un éventuel Islamabad-2, Téhéran a choisi d’opter pour un silence stratégique. Téhéran a complètement ignoré le Babouin de Barbaria. Déconcerté, il a évidemment dû céder – et pas qu’un peu. À présent, il ne fixe plus de délais supplémentaires. Il ne menace plus de détruire les infrastructures civiles. La grande question est de savoir ce qu’il adviendra du blocus naval.

L’article 3(c) de la résolution 3314 de l’Assemblée générale des Nations unies (Définition de l’agression) va droit au but : «Le blocus des ports ou des côtes d’un État par les forces armées d’un autre État» constitue un acte d’agression.

Il s’agit donc d’une violation flagrante du cessez-le-feu.

Ce que fait Téhéran en matière de transit par le détroit d’Ormuz est une tout autre histoire.

L’Iran n’a bloqué aucun port étranger, ni déclaré de blocus général. Il a imposé un péage aux navires hostiles transitant par un détroit qui traverse ses propres eaux territoriales.

Cela est tout à fait légal au regard du droit de légitime défense – en réponse à une offensive armée unilatérale et illégale menée par la superpuissance impérialiste.

De plus, conformément à la Convention de Genève de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë et à sa propre législation nationale (la loi de 1993 sur les zones maritimes de la République islamique d’Iran), l’Iran a toujours souligné que le droit de «passage inoffensif» ne s’applique pas aux navires qui menacent sa sécurité.

Ormuz est la définition même d’un goulet d’étranglement stratégique. Il traverse les eaux territoriales iraniennes. Il est donc évident que Téhéran a le droit souverain de réglementer le passage des navires non innocents.

Bien sûr, l’Empire du chaos, du mensonge, du pillage et de la piraterie fait fi de toute légalité. D’autant plus qu’il s’agit déjà d’un blocus maritime mondial de facto – imposé à l’Iran, à la Russie, bien sûr à la Chine, et tôt ou tard à tout autre pays du Sud mondial.

Un blocus américain qui détruit l’économie mondiale

La guerre contre l’Iran et maintenant le blocus naval constituent une attaque sans merci contre l’économie mondiale. L’approvisionnement énergétique mondial a déjà chuté à un niveau stupéfiant de 60% – en moins de deux mois seulement. Les horreurs à venir vont des confinements et des innombrables vols cloués au sol faute de kérosène aux pénuries alimentaires prévues l’été prochain en raison de la «crise des engrais» ; en passant par d’éventuelles émeutes de la faim ; et même l’introduction possible d’une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) pour le rationnement alimentaire.

Le spectacle de l’horreur s’intensifie de minute en minute. Les pétroliers ont littéralement cessé de traverser le détroit d’Ormuz ; à cela s’ajoute l’Empire de la piraterie tirant des obus de 5 pouces sur divers navires iraniens. L’assurance commerciale pour les pétroliers du Golfe a bondi de 400% en seulement une semaine.

Dans l’état actuel des choses, il est clair que Téhéran n’acceptera jamais un blocus naval permanent. Il y aura donc des représailles. Quoi qu’il arrive ensuite, le Brent dépassera inévitablement les 120 dollars le baril. L’approvisionnement en kérosène va se resserrer considérablement d’ici la fin de la semaine prochaine. Les prix du diesel et de l’essence suivront d’ici deux semaines.

Nous assistons, en temps réel, à l’arrêt brutal du marché mondial de l’énergie. Alors même que l’Iran assouplissait les contrôles au détroit d’Ormuz, dans le cadre du cessez-le-feu, Barbaria a mis en place son blocus naval.

C’est donc Barbaria qui est en passe de détruire l’économie mondiale, car la demande en IA, kérosène, diesel, transport maritime, tout est gravement compromis par un tsunami de pétrole immobilisé.

La solution – pour l’instant – consiste à passer par Bab al-Mandeb, qui représente 12% de l’ensemble du commerce mondial et 10% du pétrole échangé à l’échelle mondiale : la seule liaison entre l’Asie, l’Afrique et l’Europe via le canal de Suez.

Si Ansarallah au Yémen ferme le détroit de Bab al-Mandeb, la seule option restante est de passer par le cap de Bonne-Espérance : ce qui représente jusqu’à deux semaines supplémentaires en mer, auxquelles s’ajoutent des coûts de transport en flèche.

Toutes les routes maritimes clés sont exploitées à leur capacité maximale. Le blocus naval de Barbaria touche déjà l’INDOPACO Et même cette mise en scène hollywoodienne ne suffira pas à couper les exportations iraniennes. Barbaria devrait s’attaquer à chaque pétrolier de la flotte fantôme, notamment ceux partant d’Irak, et imposer des sanctions encore plus sévères à la Malaisie et à la Chine.

Pékin reste muet pour l’instant (tien donc!??? NDÉ). Aucune prise de position officielle, à part de vagues appels à l’ouverture du détroit d’Ormuz. Pourtant, tôt ou tard, le Dragon devra peut-être sortir de sa réserve et se jeter dans la mêlée. Par exemple en envoyant une force opérationnelle au Moyen-Orient… (encore plus de bellicistes interventions impérialistes ? NDÉ)

Venezuela. Iran. Le blocus s’étend au monde entier. Prochaine étape : le détroit de Malacca.

Cette impasse stratégique ne peut en aucun cas durer. La stratégie de Barbaria revient à rétablir le statu quo d’avant-guerre : l’Iran soumis à un siège économique de pression maximale, plus la menace perpétuelle d’un retour à la guerre.

Encore une fois : alors même qu’il infligeait une défaite stratégique dévastatrice à Washington, contre toute attente, Téhéran exigeait sans relâche la fin totale de la guerre. Et non pas cette situation figée dans l’incertitude.

La planète entière a observé, en temps réel, comment la Résistance souveraine, après 47 ans de sanctions dévastatrices et après avoir payé un prix terrible, est capable de tenir tête à l’Empire.

Ce cessez-le-feu si fragile ne tiendra pas. Une action visant à briser le blocus de Barbaria est pratiquement inévitable – comme lors de la saisie d’un navire iranien de trop. La liste des cibles a déjà été annoncée : l’oléoduc de Yanbu en Arabie saoudite, qui contourne Ormuz ; idem pour le terminal de Fujairah aux Émirats arabes unis ; la fermeture du détroit de Bab al-Mandeb. Cela représente plus de 32% de l’approvisionnement mondial en pétrole, qui disparaîtrait instantanément.

Et c’est l’Empire de la piraterie qui en sera responsable.

Pepe Escobar

source : Strategic Culture Foundation