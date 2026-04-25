L’Union Européenne va donner 90 milliards de nos Euros « à l’Ukraine » !

Un commentateur se sent obligé de préciser

qu’il n’est pas pour « les mollahs »

Enregistré sur LCI le 24 avril 2026 à 11h47

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Les Iraniens : Si les soldats américains ont peur d’attraper la diarrhée

Nous, nous n’avons pas peur de mourir

Vous pouvez retrouver et commenter cet article ici :

https://mai68.org/spip3/spip.php?article6736

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Et bien, Si ! l’argent magique existe !

https://mai68.org/spip3/spip.php?article2536

Pourquoi ne nous dit-on jamais comment est fabriquée la monnaie ?

Vidéo enregistrée sur LCI le 9 janvier 2025 à 19h09

Les riches qui disent qu’ils ne veulent plus payer pour les pauvres sont ceux qui ne disposent pas de l’argent magique comme ils veulent, ce sont les vulgaires capitalistes, et leurs valets.

Ceux qui disposent de l’argent magique comme ils veulent, ce sont les propriétaires des banques centrales, ce sont les banco-centralistes.

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https://mai68.org/spip3/spip.php?article2536

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Bien à vous,

do

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