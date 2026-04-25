L’Union Européenne va donner 90 milliards de nos Euros « à l’Ukraine »
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Un ukrainien achète un appartement 471 millions d’Euros !
France.tv – 23 avril 2026
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L’Union Européenne va donner 90 milliards de nos Euros « à l’Ukraine » !
Quelle part de ces 90 milliards sera détournée par les riches Ukrainiens qui peuvent acheter des appartements de 5 étages à 471 millions d’Euros ?
Et quelle part va retourner en douce en Union Européenne, comme rétrocommissions, dans les poches de nos politiciens véreux ?
Pas un sou pour « la guerre en Ukraine » !
Du fric pour nos salaires, nos retraites, etc.
Je croyais qu’il n’y avait pas d’argent magique ? JP Morgan « prête » 1500 milliards pour la guerre ! (vidéo 1h10)
Un commentateur se sent obligé de préciser
qu’il n’est pas pour « les mollahs »
Enregistré sur LCI le 24 avril 2026 à 11h47
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Les Iraniens : Si les soldats américains ont peur d’attraper la diarrhée
Nous, nous n’avons pas peur de mourir
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Et bien, Si ! l’argent magique existe !
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Pourquoi ne nous dit-on jamais comment est fabriquée la monnaie ?
Vidéo enregistrée sur LCI le 9 janvier 2025 à 19h09
Les riches qui disent qu’ils ne veulent plus payer pour les pauvres sont ceux qui ne disposent pas de l’argent magique comme ils veulent, ce sont les vulgaires capitalistes, et leurs valets.
Ceux qui disposent de l’argent magique comme ils veulent, ce sont les propriétaires des banques centrales, ce sont les banco-centralistes.
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Bien à vous,
do
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