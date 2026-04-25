samedi, avril 25, 2026
Récents :
7-de-lhexagone

L’Union Européenne va donner 90 milliards de nos Euros « à l’Ukraine »

do 14 Views 0 Comments

https://mai68.org/spip3/spip.php?article6735

Un ukrainien achète un appartement 471 millions d’Euros !

France.tv – 23 avril 2026

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo

L’Union Européenne va donner 90 milliards de nos Euros « à l’Ukraine » !

Quelle part de ces 90 milliards sera détournée par les riches Ukrainiens qui peuvent acheter des appartements de 5 étages à 471 millions d’Euros ?

Et quelle part va retourner en douce en Union Européenne, comme rétrocommissions, dans les poches de nos politiciens véreux ?

Pas un sou pour « la guerre en Ukraine » !
Du fric pour nos salaires, nos retraites, etc.

Vous pouvez retrouver et commenter cet article ici :
https://mai68.org/spip3/spip.php?article6735
_____________________________________________________________

Je croyais qu’il n’y avait pas d’argent magique ? JP Morgan « prête » 1500 milliards pour la guerre ! (vidéo 1h10)

https://mai68.org/spip3/spip.php?article6736

Un commentateur se sent obligé de préciser
qu’il n’est pas pour « les mollahs »

Enregistré sur LCI le 24 avril 2026 à 11h47

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo

Les Iraniens :   Si les soldats américains ont peur d’attraper la diarrhée
Nous, nous n’avons pas peur de mourir

Vous pouvez retrouver et commenter cet article ici :

https://mai68.org/spip3/spip.php?article6736

______________________________________________________________

Et bien, Si ! l’argent magique existe !

https://mai68.org/spip3/spip.php?article2536

Pourquoi ne nous dit-on jamais comment est fabriquée la monnaie ?
Vidéo enregistrée sur LCI le 9 janvier 2025 à 19h09

Les riches qui disent qu’ils ne veulent plus payer pour les pauvres sont ceux qui ne disposent pas de l’argent magique comme ils veulent, ce sont les vulgaires capitalistes, et leurs valets.

Ceux qui disposent de l’argent magique comme ils veulent, ce sont les propriétaires des banques centrales, ce sont les banco-centralistes.

Cliquer ici pour la vidéo, l’article et les commentaires :

https://mai68.org/spip3/spip.php?article2536

________________________________

Bien à vous,
do
https://mai68.org/spip3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pourrez aussi aimer

Mes doutes sur Assange et Wikileaks

do 0

Emmanuel Todd : « Les démocraties ont le droit de tuer qui elles veulent et de massacrer autant qu’elles veulent » (vidéo 1h38)

do 2

Une épidémie banale le Covid-19 (Laurent Toubiana)

Robert Bibeau 1

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

En savoir plus sur les 7 du quebec

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture