Les renégats iraniens avaient le choix entre la guerre et le déshonneur, ils ont choisi le déshonneur, ils auront la guerre
Par Normand Bibeau
Qu’est-ce que ce gouvernement iranien «uni dans la division» nous rappel Pepe Escobar peut-il bien vouloir «négocier» avec le «clan Epstein du Babouin de Barbaria et son chimpanzé SIONAZI ISRAÉLIEN, le criminel de guerre Netanyahou» ? (Impasse stratégique: Le blocus prend une dimension mondiale. Prochaine étape: le détroit de Malacca? – les 7 du quebec) Surtout, après que ces assassins inhumains aient tué perfidement 3000 Iraniens dont 170 fillettes innocentes dans une école, 2000 libanais et plus de 75,000 palestiniens martyrs à Gaza, blessés, plus de 100,000 civils, exécutés plus de 50 dirigeants iraniens et des leaders de l’Axe de la Résistance dont le «guide suprême», sa fille, sa petite-fille âgée de quelques mois et défiguré le nouveau «guide suprême», causé pour plus de 1000 milliards de dollars U$ de dommages à travers le Moyen-Orient, menacé de «décapiter le régime des mollahs», d’«anéantir leur civilisation», de «ramener l’Iran à l’âge de pierre», d’atomiser (génocide) le peuple iranien de 93 millions d’habitants, les aient attaquer perfidement en pleine négociation à deux reprises (nous ne remontrons pas jusqu’en 1953 et le coup d’État de la CIA) ?
Ensuite, les fascistes occidentaux ont imposé un blocus naval puis massacré les peuples libanais et palestiniens pendant un «cesser le feu!», bref, une litanie sans fin d’ignominies et d’outrages humiliants qui s’ajoutent à des attentats, des assassinats, des tentatives de coup d’État, des sanctions depuis plus de 40 ans… qu’y a-t-il donc à négocier?
Jusqu’où les renégats iraniens sont-ils prêts à supporter d’infamies humiliantes et déshonorantes pour avoir le privilège de «négocier» avec leurs tortionnaires inhumains les conditions de leur soumission? Voilà l’unique question que se pose le Babouin de Barbarie et son chimpanzé SIONAZI ISRAÉLIEN.
Que proposent de «négocier» les mollahs renégats?
Le retrait des sanctions YANKEES afin de leur permettre de vendre le sang de leur terre, le pétrole, à leurs bourreaux afin que ces derniers alimentent l’industrie qui fabriquent les armes pour les exterminer? «Négocier» des «compensations monétaires» en remboursement du sang versé sur la terre d’Iran? La gestion «conjointe» avec leurs bourreaux de leurs eaux territoriales dans le détroit d’Ormuz? Assurer des économies à leurs bourreaux YANKEES en fermant leurs bases militaires autour du Golfe Persique? Renoncer à l’arme nucléaire, la seule arme capable de protéger le peuple iranien des agressions répétées des YANKEES U$/ SIONAZIS ISRAÉLIENS ?
En somme, un programme impérial de trahison complet contre une quote-part des profits du bradage des richesses du pays en faveur des mollahs féodaux moyenâgeux, de leurs gardes prétoriens militaristes et de la bourgeoisie iranienne compradore.
Que font les «amis sans limite» nationaux-socialistes chinois, les tsaristes russes, les fascistes nationalistes Indiens, les socialistes caviars brésiliens, les «rois nègres» sud-africains et tous les autres renégats des BRICS comprenant dorénavant plusieurs sous-fifres arabes du pétrole face à ces agressions perfides, ces crimes de guerre et l’abominable génocide des palestiniens martyrs?
Tous ces pleutres collaborateurs commercent et s’enrichissent allègrement avec les SIONAZIS ISRAÉLIENS ET LES YANKEES U$ tout en poussant des cris d’orfraie dans les assemblées bidon de l’ONU moribonde.
Depuis le début de l’agression YANKEE U$/SIONAZI ISRAÉLIENNE, le 28 février 2026, le criminel de guerre génocidaire orangé Trump, prétend sur toutes les tribunes que «les iraniens veulent négocier», «qu’ils veulent un accord», ce que nient «publiquement» le gouvernement iranien, or, que se passe-t-il réellement?… Les pseudos résistants iraniens et arabes réclament des «négociations».
Après des frappes massives – ciblées – sur certains dirigeants et malgré que le peuple iranien révolté manifeste massivement pour en découdre avec les impérialistes américains et leurs mercenaires SIONAZIS ISRAÉLIENS qui les agressent depuis plus de 40 ans, les dirigeants iraniens se rendent à Islamabad, au Pakistan, un État gouverné par un régime militaire profondément hostile à l’Iran, sous la dictée des «amis sans limites» national-socialistes chinois, pour «négocier» avec leurs bourreaux en échange d’un «cesser le feu» bidon que les YANKEES U$/ SIONAZIS ISRAÉLIENS violent régulièrement au mépris du droit international et avec la complicité, tantôt ouverte, tantôt secrète, des impérialistes mondiaux dont les renégats nationaux-socialistes chinois, premier fournisseur de biens de consommation et troisième partenaire commercial de l’entité fasciste israélienne. Plus renégat, ça ne se peut pas !… Sauf peut-être de la part des tsaristes orthodoxes russes, fournisseurs de kérosène de l’aviation SIONAZIE ISRAÉLIENNE.
Depuis l’assassinat terroriste du président Ebrahim Raisi et du ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian, le 19 mai 2024 et, leur remplacement par le «réformiste pro-occidental» Massoud Pezeshkian et par son ministre des affaires étrangères, le non moins «réformiste pro-impérialiste occidental» Abbas Araghchi, l’infiltration des espions de la CIA et du Mossad a atteint des sommets inégalés et le nombre d’assassinats politiques perpétrés contre des dirigeants iraniens «anti-Occidents et antisionistes» a explosé pour culminer avec la crise de la monnaie et les manifestations organisées par la CIA, le MI-6, la DGSE et le MOSSAD.
Les attentats politiques ciblés posent la douloureuse question de savoir qui informe les assassins sur l’identification des victimes et où se trouvent les cibles? Comment les terroristes se sont procuré leurs armes et le «starlink» de communications? Force est de conclure qu’«il y a beaucoup de pourriture au royaume des mollahs».
Pepe Escobar qui parcourt allègrement le royaume des mandarins chinois et des tsaristes russes (Impasse stratégique: Le blocus prend une dimension mondiale. Prochaine étape: le détroit de Malacca? – les 7 du quebec et https://les7duquebec.net/archives/305153) a beau présenter comme un «succès» les «négociations» d’Islamabad, alors que les renégats iraniens, contre la volonté du peuple iranien, «négocient» avec leurs bourreaux qui a juré leur asservissement inconditionnel et leur soumission aux mercenaires génocidaires SIONAZIS ISRAÉLIENS.
Plus encore, Pepe est incapable d’occulter l’ignoble trahison des nationaux-socialistes chinois et des tsaristes orthodoxes russes envers leur «ami sans limites iranien» que les deux puissances impérialistes ont abandonnés aux agressions perfides de leurs ennemis comme le prouve l’absence de missiles russes et chinois dans le ciel iranien.
2 réflexions sur “Les renégats iraniens avaient le choix entre la guerre et le déshonneur, ils ont choisi le déshonneur, ils auront la guerre”
Versão em Língua Portuguesa:
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Bon ok, si on va par-là à affirmer des choses dont on apporte pas le début d’un élément de preuve pour les soutenir, tout peut se dire, tout est recevable et rien n’est contestable.
Pour autant, il est démontré que les Iraniens n’étaient pas à Islamabad pour négocier avec les Américains, puisque ce sont ceux-là même qui supplient pour des négociations qui ont refusé de faire un déplacement auquel la partie adverse a toujours affirmé qu’elle n’avait rien d’autre à négocier que la pleine et entière reconnaissance de ses droits naturels.
Donc, tant que les losers de Washington continueront à dire, nous avons gagné, nous avons toutes les cartes en main, l’Iran est ravagé, en ruine et faillit, les gens têtus qui croient à toutes de sornettes pourront toujours continuer à dire n’importe quoi sans aucun argument pour étayer leurs dires.
Toutefois, selon les coutumes de la guerre, le camp qui se proclame victorieux et affirme avoir vaincu l’ennemi par les armes, pour acter la défaite de celui-ci, lui impose la signature d’une capitulation, ce qui veut dire que l’ennemi n’a d’autres choix que sa reddition totale.
Par conséquent, les stupidités washingtoniennes qui devant les caméras proclament les termes d’une reddition mais, dans les faits eux-mêmes ont toutes les caractéristiques de couilles molles, parce qu’elles souhaitent obtenir une sortie honorable d’une défaite en rase campagne d’une attaque non provoquée qu’elles ont perfidement menées, les croient les gens qui veulent.
C’est tellement hollywoodien en ce moment, que les gens n’ont même pas encore remarqué à quelle vitesse le secret service a exfiltré JD Vance hier soir lors du pseudo attentat, alors que le censé être number one, Trump, le président élu, supposé détenteur du feu nucléaire, c’est très gentiment qu’on a demandé au vieillard de bien vouloir se diriger vers la sortie.
Si, on prend en compte cet évènement que les caméras n’ont pas manqué de saisir, qu’on le relie au fait que Trump est persona non gratta dans la « salle de crise », on peut supposer qu’il y a eu un transfert d’autorité qui n’est pas porté à la connaissance du public américain et du monde.
Cette mise en scène était tellement lamentable qu’il fallait la voir pour y croire.
Autrement, c’est quand même beaucoup tiré par les cheveux de mettre l’Iran et les pétromonarchies dans le même sac et dire qu’ils ont les mêmes attentes, sauf erreur, c’est bien l’Iran à lui tout seul qui a mis ces artifices tellement en feu qu’à l’heure actuelle encore, le trafic aérien international dans cette zone est toujours très limité, d’ailleurs il n’y a un engouement public féroce pour ces destinations, on se demande bien pourquoi, c’est tout pour le tourisme là-bas, paraît-il.
Faut arrêter avec les fantasmes, il n’y a au monde aucun peuple sensé qui réclame la guerre, hormis les dégénérés israélites dont c’est l’ADN même, la guerre, mais qu’avec les très très faibles, sinon ça va plus.
Les Iraniens font montre de résistance et de résilience, ils ne veulent absolument pas capituler, mais ces personnes aiment la vie comme nous tous et ne souhaitent vraiment pas vivre sous les bombardements continus, bien sûr qu’ils veulent des négociations, mais pas en inférieurs dans la mesure où ils ont réalisé à eux seuls ce que jamais personne n’a fait, battre par deux fois israël et l’Amérique coalisés contre eux.
Actuellement au Canada, Ottawa est en plein conflit commercial avec Washington, d’après les dires Mark Carney n’y va pas à plat ventre devant ces américains qu’habituellement personne ne défie, donc, j’imagine que la population canadienne doit se sentir un tant soit peu valorisée d’être représentée par un dirigeant qui ne la fait pas marcher à quatre pattes, c’est pas vraiment le même genre de conflit, mais il est possible de supposer que les Iraniens ont le même type de fierté en eux.
Pour ce qui est de la pénétration des services israéliens et autres dans la société iranienne, si c’était une vraie barbarie, aucun ressortissant de ce pays en diaspora n’aurait de parents vivants à l’intérieur du pays.
Quant à ce qui est du soutien de l’Iran par ses alliés, faut-il être naïf de feindre d’ignorer qu’il est plein et massif, mais discret, parce que les règles l’exigent, ouvertement c’est de la cobelligérance, donc la guerre mondiale.
La Russie a déjà démonté mille fois l’Ukraine depuis quatre ans, toutefois la coalition des trente-deux pays qui soutient cette ruine faillir, se garde bien de faire n’importe quoi, autrement la Russie sera en droit de prendre les mesures appropriées pour garantir sa sécurité, d’ailleurs, elle fait constamment valoir des arguments susceptibles de montrer qu’un jour prochain les limites de sa patience auront été atteintes…
Quant à la Chine, mais qu’est-ce qu’elle viendrait physiquement faire là, dès maintenant, sa présence trop marquée sur place constituerait à court terme, un casus belli, pourquoi se sacrifierait-elle elle-même toutes ses chances d’être dominante dans sa zone d’influence, dans la mesure où les États-Unis n’ont déjà plus la capacité militaire de lui contester quoi que ce soit sur ce point-là.
Ce serait vraiment bête que ces deux puissances que sont la Russie et la Chine qui ont déjà obtenu l’usure aux fronts de l’occident, lui offre la chance inespérée de combattre tous ses adversaires sur le même théâtre, ce serait stratégiquement complètement stupide.
Le blocus tue l’occident plus que la Chine et autres, dans la situation actuelle elle n’a aucun besoin de la flotte fantôme russe pour s’approvisionner comme elle veut, ni elle ni les autres nations d’ailleurs, c’est une question de pavillon, il y en certains auxquels les occidentaux ne toucheront jamais.
Vu le prix du baril de pétrole, la pénurie déjà existante, Trump peut aller se faire foutre avec ses droits de douane, s’il moufte, une coalition d’intérêts communs va couler son pays en moins de temps qu’il ne vous le faudra pour y croire.
La façon dont vous aimeriez que se résolvent les choses, signifie la guerre mondiale et nucléaire, exactement ce qu’il faut à tout prix éviter pour vaincre définitivement notre ennemi, c’est marrant, Trump dit tout le temps d’eux que ce sont des gens merveilleux.
Ironiquement, Hitler disait aussi cela d’eux, comme quoi, parfois le diable est dans les détails, toutefois, gardons la foi en notre immanence.