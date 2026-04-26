Les renégats iraniens avaient le choix entre la guerre et le déshonneur, ils ont choisi le déshonneur, ils auront la guerre

15 Views

Par Normand Bibeau

Qu’est-ce que ce gouvernement iranien «uni dans la division» nous rappel Pepe Escobar peut-il bien vouloir «négocier» avec le «clan Epstein du Babouin de Barbaria et son chimpanzé SIONAZI ISRAÉLIEN, le criminel de guerre Netanyahou» ? (Impasse stratégique: Le blocus prend une dimension mondiale. Prochaine étape: le détroit de Malacca? – les 7 du quebec) Surtout, après que ces assassins inhumains aient tué perfidement 3000 Iraniens dont 170 fillettes innocentes dans une école, 2000 libanais et plus de 75,000 palestiniens martyrs à Gaza, blessés, plus de 100,000 civils, exécutés plus de 50 dirigeants iraniens et des leaders de l’Axe de la Résistance dont le «guide suprême», sa fille, sa petite-fille âgée de quelques mois et défiguré le nouveau «guide suprême», causé pour plus de 1000 milliards de dollars U$ de dommages à travers le Moyen-Orient, menacé de «décapiter le régime des mollahs», d’«anéantir leur civilisation», de «ramener l’Iran à l’âge de pierre», d’atomiser (génocide) le peuple iranien de 93 millions d’habitants, les aient attaquer perfidement en pleine négociation à deux reprises (nous ne remontrons pas jusqu’en 1953 et le coup d’État de la CIA) ?

Ensuite, les fascistes occidentaux ont imposé un blocus naval puis massacré les peuples libanais et palestiniens pendant un «cesser le feu!», bref, une litanie sans fin d’ignominies et d’outrages humiliants qui s’ajoutent à des attentats, des assassinats, des tentatives de coup d’État, des sanctions depuis plus de 40 ans… qu’y a-t-il donc à négocier?

Jusqu’où les renégats iraniens sont-ils prêts à supporter d’infamies humiliantes et déshonorantes pour avoir le privilège de «négocier» avec leurs tortionnaires inhumains les conditions de leur soumission? Voilà l’unique question que se pose le Babouin de Barbarie et son chimpanzé SIONAZI ISRAÉLIEN.

Que proposent de «négocier» les mollahs renégats?

Le retrait des sanctions YANKEES afin de leur permettre de vendre le sang de leur terre, le pétrole, à leurs bourreaux afin que ces derniers alimentent l’industrie qui fabriquent les armes pour les exterminer? «Négocier» des «compensations monétaires» en remboursement du sang versé sur la terre d’Iran? La gestion «conjointe» avec leurs bourreaux de leurs eaux territoriales dans le détroit d’Ormuz? Assurer des économies à leurs bourreaux YANKEES en fermant leurs bases militaires autour du Golfe Persique? Renoncer à l’arme nucléaire, la seule arme capable de protéger le peuple iranien des agressions répétées des YANKEES U$/ SIONAZIS ISRAÉLIENS ?

En somme, un programme impérial de trahison complet contre une quote-part des profits du bradage des richesses du pays en faveur des mollahs féodaux moyenâgeux, de leurs gardes prétoriens militaristes et de la bourgeoisie iranienne compradore. Que font les «amis sans limite» nationaux-socialistes chinois, les tsaristes russes, les fascistes nationalistes Indiens, les socialistes caviars brésiliens, les «rois nègres» sud-africains et tous les autres renégats des BRICS comprenant dorénavant plusieurs sous-fifres arabes du pétrole face à ces agressions perfides, ces crimes de guerre et l’abominable génocide des palestiniens martyrs?

Tous ces pleutres collaborateurs commercent et s’enrichissent allègrement avec les SIONAZIS ISRAÉLIENS ET LES YANKEES U$ tout en poussant des cris d’orfraie dans les assemblées bidon de l’ONU moribonde.

Depuis le début de l’agression YANKEE U$/SIONAZI ISRAÉLIENNE, le 28 février 2026, le criminel de guerre génocidaire orangé Trump, prétend sur toutes les tribunes que «les iraniens veulent négocier», «qu’ils veulent un accord», ce que nient «publiquement» le gouvernement iranien, or, que se passe-t-il réellement?… Les pseudos résistants iraniens et arabes réclament des «négociations».

Après des frappes massives – ciblées – sur certains dirigeants et malgré que le peuple iranien révolté manifeste massivement pour en découdre avec les impérialistes américains et leurs mercenaires SIONAZIS ISRAÉLIENS qui les agressent depuis plus de 40 ans, les dirigeants iraniens se rendent à Islamabad, au Pakistan, un État gouverné par un régime militaire profondément hostile à l’Iran, sous la dictée des «amis sans limites» national-socialistes chinois, pour «négocier» avec leurs bourreaux en échange d’un «cesser le feu» bidon que les YANKEES U$/ SIONAZIS ISRAÉLIENS violent régulièrement au mépris du droit international et avec la complicité, tantôt ouverte, tantôt secrète, des impérialistes mondiaux dont les renégats nationaux-socialistes chinois, premier fournisseur de biens de consommation et troisième partenaire commercial de l’entité fasciste israélienne. Plus renégat, ça ne se peut pas !… Sauf peut-être de la part des tsaristes orthodoxes russes, fournisseurs de kérosène de l’aviation SIONAZIE ISRAÉLIENNE.

Depuis l’assassinat terroriste du président Ebrahim Raisi et du ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian, le 19 mai 2024 et, leur remplacement par le «réformiste pro-occidental» Massoud Pezeshkian et par son ministre des affaires étrangères, le non moins «réformiste pro-impérialiste occidental» Abbas Araghchi, l’infiltration des espions de la CIA et du Mossad a atteint des sommets inégalés et le nombre d’assassinats politiques perpétrés contre des dirigeants iraniens «anti-Occidents et antisionistes» a explosé pour culminer avec la crise de la monnaie et les manifestations organisées par la CIA, le MI-6, la DGSE et le MOSSAD.

Les attentats politiques ciblés posent la douloureuse question de savoir qui informe les assassins sur l’identification des victimes et où se trouvent les cibles? Comment les terroristes se sont procuré leurs armes et le «starlink» de communications? Force est de conclure qu’«il y a beaucoup de pourriture au royaume des mollahs».

Pepe Escobar qui parcourt allègrement le royaume des mandarins chinois et des tsaristes russes (Impasse stratégique: Le blocus prend une dimension mondiale. Prochaine étape: le détroit de Malacca? – les 7 du quebec et https://les7duquebec.net/archives/305153) a beau présenter comme un «succès» les «négociations» d’Islamabad, alors que les renégats iraniens, contre la volonté du peuple iranien, «négocient» avec leurs bourreaux qui a juré leur asservissement inconditionnel et leur soumission aux mercenaires génocidaires SIONAZIS ISRAÉLIENS.

Plus encore, Pepe est incapable d’occulter l’ignoble trahison des nationaux-socialistes chinois et des tsaristes orthodoxes russes envers leur «ami sans limites iranien» que les deux puissances impérialistes ont abandonnés aux agressions perfides de leurs ennemis comme le prouve l’absence de missiles russes et chinois dans le ciel iranien.