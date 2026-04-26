Guerre impérialiste contre l’Iran : Fin de la « récrée », la guerre totale reprend

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Par Résistance 71

Nous avons analysé en plusieurs segments les 40 premiers jours de guerre (voir nos PDF sous l’article) jusqu’à cet accord de cessez-le-feu imploré par l’empire, stratégiquement vaincu, pour tenter de sauver les meubles.

40 jours de guerre, qui n’ont vu aucun des objectifs impérialistes sionistes se réaliser : changement de régime, arrêt du programme nucléaire iranien et arrêt de la capacité balistique du pays. Certes bien des dégâts ont été occasionnés en Iran, essentiellement sur des cibles stratégiquement non vitales et surtout civiles (écoles, universités, ponts, banques, sites culturels, raffineries, gymnases etc…) tandis que la capacité militaire de valeur iranienne est enterrée dans des “villes missiles” dans les 12 provinces militaires autonomes et coordonnées sous la “Mosaïque de Défense Décentralisée”.

En revanche, les 40 jours de guerre ont vu 13 bases militaires yankees dans le Golfe endommagées ou complètement anéanties, tous les systèmes de radar et de détection, capteurs au sol, ainsi qu’une grande partie de la logistique militaire impériale détruite, notamment la base navale de la 5ème flotte yankee à Bahrein totalement inutilisable ainsi que les vastes entrepôts et facilités de maintenance et d’approvisionnement yankees basés au Koweit.

L’entité sioniste a été sévèrement pilonée et a perdu un grand nombre de sites stratégiques de haute importance et la cerise sur le gâteau : la mise en place effective du contrôle total du détroit d’Ormouz comme le monde entier le sait maintenant, sans que l’empire ne puisse faire quoi que ce soit, à partir organiser la farce du blocus du blocus, violant le cessez-le-feu et incitant les Iraniens à refermer la porte de toute autre négociations à Islamabad.

Depuis quelques jours on reparlait d’une seconde série de négociations qui ne se fera pas après l’échec retentissant de la première, qui vit le second idiot de service du régime impérialiste J.D “Palantir” Vance, flanqué des Laurel et Hardy de la diplomatie, les Pieds Nickelés des affaires immobilières, nous avons nommé les deux pathétiques pantins sionistes Witcoff et Kushner, délégués par l’orangé de service pour discutailler le bout de gras avec les Iraniens.

Durant ces négociations, les Iraniens vinrent à Islamabad au Pakistan avec une délégation de plus de 70 personnes, des équipes hyper-préparées sur tous les dossiers militaire, politique, économique, relations publiques et médiatiques. Ils étaient venus pour de véritables négociations basées sur les 10 points iraniens, acceptés au préalable par l’empire et validés par Trump, le guignol orange en chef, dans un de ses tweets.

Après 20 heures de négociations, Vance s’est levé et les a quittées, après avoir passé le plus clair de son temps au téléphone avec Netanyahou, qui pilotait les Yankees depuis Tel Aviv. Il fut révélé à l’issue, que les Yanks n’étaient pas venus pour négocier quoi que ce soit, mais pour faire valider une reddition de l’Iran dans une atmosphère malsaine d’arrogance et de menace. L’Iran bien entendu a tout rejeté en bloc, leurs 10 points de négociations acceptés au préalable faisant foi de leur grand avantage stratégique au bout de 40 jours de guerre, comme vu auparavant. Précisons que ce sont une fois de plus les Yankees qui ont demandé de “négocier”, les Iraniens qui avaient le dessus, n’acceptant que pour qu’on ne dise pas qu’ils ne voulaient pas négocier. Rappelons qu’il est important pour les Iraniens de conserver la haute position morale dans toute cette affaire où ils sont les AGRESSÉS et non pas les agresseurs !… Quand même !..

Depuis, c’est le statu quo, le taré orange de la Maison Blanche et son pseudo-croisé illuminé de ministre de la guerre perpétuelle Hegseth faisant mine d’imposer un “blocus” sur les ports iraniens alors que leurs navires en sous-nombre pour une telle mission, sont incapables d’approcher des côtes à moins de 100km. Depuis quelques jours, l’empire se livre à des actes de piratage, qui pour l’heure restent impunis, mais voilà… Demain, 22 avril 2026, le cessez-le-feu ne sera plus en vigueur… Les hostilités reprendront sans aucun doute. Sauf que la situation est loin d’être favorable à l’empire qui est à court de munitions et de quasiment tout… Les deux côtés de la belligérance ont utilisé cette trêve de deux semaines pour se préparer au second round du combat. Les yankees ont du faire venir le peu de matos fonctionnel qui leur reste de l’autre bout du monde, ont du dépouiller leurs bases en Asie (Japon, Corée) de bon nombre de leurs systèmes de défense pour les acheminer vers Israël qu’il faudra tenter de sauver pour l’empire. De fait le choix a été fait très tôt, dès la seconde semaine de guerre, de sacrifier les pays du Golfe pour tout miser sur la sauvegarde de l’entité sioniste se faisant laminer.

Les Iraniens quant à eux ont leurs usines souterraines fonctionnant en permanence à plein pot et ils ont annoncé qu’ils ont quasiment remplacé leurs stocks de missiles et de drones durant ces deux semaines mises à bon profit.

Il y a eu énormément de mouvements militaires logistiques, yankee vers le Golfe et “Israël” et chinois et russe vers l’Iran. Il y a deux jours d’énormes bateaux militaires logistiques russes ont traversés la Mer Caspienne et sont arrivés en Iran depuis le “couloir d’Astrakan” et des centaines de tonnes de matériel militaire ont été débarquées, les Chinois quant à eux transitant leur cargo militaire par voie aérienne vers l’Iran.

L’Iran sait depuis le départ que les hostilités reprendront, ils n’ont jamais eu confiance en ces Yankees et l’ont ouvertement dit à maintes reprises durant la trêve. Qui peut faire confiance à une nation qui viole systématiquement tous les traités ou accords qu’elle signe… Demandez aux Indiens ! De tout temps, les Yankees n’ont négocié que pour gagner du temps, se regrouper pour mieux attaquer. Ce cessez-le-feu n’échappe pas à la règle et ce sont les sionistes et la clique Netanyahou qui pilotent l’affaire depuis le départ.

Simplement ici, ce sera bien plus problématique. La stratégie va aussi changer dans les premières heures de reprise du conflit : jusqu’ici l’Iran n’a escaladé militairement qu’après les escalades yankees et sionistes. L’Iran sélectionnait ses cibles en fonction de celles touchées par l’empire dans une optique “œil pour œil…”

Nous pensons que dès la reprise des hostilités, l’Iran va changer de tactique et aller directement à la jugulaire de l’empire, des pays du Golfe complices et surtout de l’entité sioniste. La capacité d’interception balistique de l’empire a été quasiment détruite et des cibles qui annihileront de manière permanente les systèmes nuisibles seront frappées avec force et coordination par le CGRI. Il n’y a plus de radars, la défense impériale est aveugle. Toute tentative de poser le pied sur le sol iranien sera totalement oblitérée avant même que les troupes ne touchent le sol et la flotte yankee coulée ou sévèrement endommagée et rendue dysfonctionnelle et donc inutile.

Le second round ira au KO de l’empire et à sa reddition. Quoi qu’il arrive, rien ne sera jamais plus comme avant. L’Iran a déjà marqué l’histoire, comme nous l’avions dit dès le début : les historiens peuvent marquer le 28 février 2026 comme la date du début de la chute de l’empire anglo-américano-sioniste dans la grande bataille d’Iran et d’Ormouz, qui vit la défaite stratégique de l’empire. Ce que tout le monde constatera bientôt une fois le brouillard et la propagande de guerre dissipés.

Ansarallah intervenir en Mer Rouge . Le résultat verra la fermeture jusqu’à la fin des hostilités des détroits d’Ormouz et de Bab el Mandeb et donc de l’effondrement de l’économie mondiale. La reprise des hostilités verra également le Hezbollah recommencer à botte le cul des sionistes au sud-Liban et sans douteinterveniren. Le résultat verra la fermeture jusqu’à la fin des hostilités deset deet donc de l’effondrement de l’économie mondiale. .

Une question vient à l’esprit : et si c’était ça, finalement, la mission de Trump pour les banquiers transnationaux à l’insu de son plein gré ?

A suivre avec grand intérêt. Ne vit-on pas une époque formidable !

Resistance71

(Envoyé par A. Djerrad)