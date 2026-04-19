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Par Khider Mesloub.

Le CCI : de la dérive millénariste au reniement du défaitisme révolutionnaire

Dans le contexte actuel de prolifération des conflits armés, le Courant communiste international (CCI) – rejoint implicitement par les camarades Bibeau – entreprend de remettre en cause le principe du défaitisme révolutionnaire, en mobilisant des arguments aussi fragiles que discutables. Nous référons ici à une série d’articles que nous avons publié récemment dont : Critique de la fausse dichotomie du défaitisme révolutionnaire (le cas de l’Iran) – les 7 du quebec, à l’adresse URL : https://les7duquebec.net/archives/305021 et aussi à l’article: «Contre les guerres impérialistes, toujours et partout le défaitisme révolutionnaire

Communiqué sur la guerre en Iran et au Liban – les 7 du quebec, à l’adresse URL: https://les7duquebec.net/archives/304630 et enfin, «L’insurrection populaire plutôt que le «Défaitisme Révolutionnaire» à l’adresse URL L’insurrection populaire plutôt que le « Défaitisme Révolutionnaire » – les 7 du quebec

sur https://les7duquebec.net/archives/304675

Une rupture avec l’internationalisme prolétarien

Qu’en est-il réellement ?

La question mérite d’être posée sans détour, car derrière ce débat apparemment technique se joue en réalité un point décisif : la fidélité ou non à l’internationalisme prolétarien. Car enfin, de quoi parle-t-on ? Le défaitisme révolutionnaire ne constitue ni une formule circonstancielle, ni un slogan daté, encore moins une relique théorique héritée mécaniquement du passé. Il exprime une position de principe, simple et irréductible : dans toute guerre entre États, le prolétariat n’a rien à défendre, aucun camp à soutenir, aucune victoire nationale à espérer. Son seul horizon est la lutte contre sa propre bourgeoisie.

Que les formes de la guerre aient changé n’altère en rien cette réalité fondamentale. Hier guerre mondiale structurée en blocs, aujourd’hui prolifération de conflits fragmentés, asymétriques, souvent indirects: dans tous les cas, il s’agit de confrontations entre classes dominantes rivales, poursuivant leurs intérêts propres sous couvert de justifications idéologiques. La disparition relative des blocs ne supprime pas l’impérialisme ; elle en modifie seulement les modalités d’expression.

Le « chacun pour soi » géopolitique, avancé par le CCI pour justifier la remise en cause du défaitisme révolutionnaire, ne constitue pas une rupture avec la logique capitaliste, mais son approfondissement dans une phase de décomposition.

Dès lors, invoquer cette transformation pour invalider le défaitisme révolutionnaire revient à confondre la forme et le fond. Le critère décisif n’est pas la configuration militaire du moment, mais la nature de classe des forces en présence. Tant que subsistent des États, tant que perdure la domination capitaliste, toute guerre reste, par essence, étrangère aux intérêts du prolétariat.

L’argument consistant à voir dans le défaitisme une « logique nationale » relève, quant à lui, d’un formalisme abstrait. Affirmer que chaque prolétariat doit combattre sa propre bourgeoisie ne revient pas à fragmenter la lutte sur une base nationale, mais à en indiquer le point d’ancrage concret. L’internationalisme n’est pas une abstraction désincarnée : il se réalise à travers des luttes situées, inscrites dans des cadres étatiques bien réels. Refuser cette médiation, c’est vider l’internationalisme de toute effectivité. On serait tenté d’affirmer qu’à notre époque, marquée par la multiplication des guerres généralisées, le défaitisme révolutionnaire s’impose plus que jamais comme une exigence principielle.

Pour sa part, Normand Bibeau affirme que «Lénine n’a jamais employé la formule péjorative et réductrice de « défaitisme révolutionnaire« .» L’argument est dérisoire (dogmatique et sectaire, NDÉ). Que Lénine ait ou non employé littéralement cette expression importe peu : la position qu’elle désigne est formulée chez lui sans équivoque : faire de la défaite de sa propre bourgeoisie un levier de la révolution. Bibeau ne met pas au jour une prétendue falsification historique: il déplace le débat du terrain politique vers un terrain terminologique (stylistique, lexicologique et sémantique, NDÉ), ce qui lui permet d’éluder la question centrale: quelle attitude adopter face à la guerre impérialiste actuelle entre le bloc américano-israélien et l’Iran (et son clan, l’axe de la Résistance et le bloc impérialiste oriental, NDÉ).

Cette négation du défaitisme révolutionnaire n’est pas innocente: elle couvre son alignement de fait sur l’État iranien, maquillé sous des formules à la fois nationalistes et religieuses : «Axe de Résistance», «les renégats chinois…», «peuple iranien martyr».

En réalité, ce type de critique procède d’un glissement: sous prétexte de préserver la pureté du principe internationaliste, on en vient à en neutraliser les implications pratiques. Car que reste-t-il d’un internationalisme qui ne se traduit pas par un refus actif de toute solidarité avec sa propre bourgeoisie, y compris dans la guerre ? Rien d’autre qu’une proclamation sans portée.

Le millénarisme économiste du CCI

Pour justifier son renoncement au principe du défaitisme révolutionnaire, le CCI s’abrite derrière une explication économiste millénariste. Il soutient que le combat révolutionnaire du prolétariat ne pourrait surgir que de l’effondrement économique du capitalisme, et non de la guerre entre États capitalistes: «Non, la guerre ne crée pas les conditions les plus favorables à la révolution», affirme-t-il. Ce type de position relève moins d’une analyse matérialiste que d’un millénarisme sécularisé : l’attente d’un effondrement économique final érigé en condition «miraculeuse» de la transformation du monde.

On appréciera la posture attentiste et millénariste du CCI, nourrie d’une attente eschatologique, qui conditionne le combat révolutionnaire à l’effondrement fatidique du capitalisme. Autrement dit, le prolétariat devrait attendre la désintégration fatale du système pour se décider à remplir son rôle d’acteur historique, sur les ruines fumantes d’une société capitaliste consumée par ses seules contradictions économiques, et non par la lutte de classe. Pas avant: et seulement quand les «astres prolétariens» seront enfin alignés dans le ciel de la révolution prophétisée par le CCI.

Une telle position fataliste revient à prescrire l’attentisme dans toutes les phases où le capitalisme ne s’effondre pas selon les vœux millénaristes (et militariste, NDÉ) du CCI – qu’il s’agisse de périodes de relative prospérité ou de guerres impérialistes – au motif qu’elles ne favoriseraient pas la dynamique révolutionnaire. Le prolétariat se voit ainsi assigné-imposé un rôle de spectateur dévot, suspendu religieusement à une crise économique apocalyptique censée, un jour, selon les vœux pieux des zélateurs marxiens du CCI, produire enfin les «bonnes» conditions pour la «révolution». On comprend alors pourquoi le CCI, depuis sa création, est resté en retrait des mouvements sociaux, à la remorque de la lutte de classe permanente; il n’intervient pas dans le processus, il en attend l’issue fatale: l’effondrement millénariste et prétendument infaillible du capitalisme. Et, en «médecin marxien mortuaire», retranché dans sa tour d’ivoire parisienne, il guette l’effondrement prédéterminé du capitalisme pour en dresser l’acte de décès politique et s’en attribuer le mérite.

Le CCI a tellement sombré dans l’économisme ouvriériste qu’il en vient à disqualifier toutes les luttes qui ne sont pas menées par des ouvriers dotés d’une formation marxiste formatée selon ses critères doctrinaux déclinistes, érigés en dogme, autrement dit : toutes. La seule lutte valable serait celle que se réservent les membres du CCI, nantis de leur savoir marxologique professoral. Autant attendre la venue du Messie collectif.

C’est précisément cet attentisme interminable qui a acculé le CCI au reniement du défaitisme révolutionnaire. Ce reniement ouvre la voie aux pires confusions. Car dès lors que l’on cesse d’affirmer clairement que l’ennemi principal est dans son propre pays, la tentation renaît de hiérarchiser les conflits selon la logique bourgeoise du campisme, de distinguer entre «bons» et «mauvais» camps, entre puissances dominantes et nations opprimées. C’est ainsi que, sous des formes renouvelées, se reconstituent les justifications de soutien à tel ou tel camp impérialiste, au nom de causes présentées comme progressistes (par la petite-bourgeoisie, sectaire et nationaliste de gauche ou de droite. NDÉ). Ce reniement ne conduit-il pas, par une bifurcation programmatique, au ralliement à la logique campiste?

Le défaitisme révolutionnaire constitue précisément le rempart contre ces dérives.

Contrairement à certaines interprétations erronées, notamment relayées par les camarades Bibeau, il ne propose pas une lecture militaire de la guerre, mais une lecture de classe. Il ne consiste pas à «souhaiter» abstraitement une défaite, mais à affirmer concrètement que toute défaite de sa propre bourgeoisie affaiblit l’appareil d’État et ouvre, potentiellement, un espace pour la lutte prolétarienne.

En ce sens, il ne relève pas d’un passé révolu : il demeure une exigence permanente. Tant que le monde est structuré par des États concurrents, tant que la guerre demeure un instrument de la domination capitaliste, le défaitisme révolutionnaire, tel qu’il a été théorisé par Lénine, reste une exigence centrale de toute politique réellement internationaliste.

Tout indique que le CCI sombre dans un défaitisme militant, jusqu’à verser dans une capitulation morale, révélatrice de son incapacité à opposer une réponse politique à la prolifération des guerres.

À cet égard, il est utile de rappeler que, contrairement à l’idée répandue par la secte millénariste CCI, prisonnière de sa vision économiste apocalyptique (qui attend passivement l’effondrement prédéterminé de l’économie capitaliste), les principales révolutions prolétariennes victorieuses ou avortées ont été déclenchées en pleines guerres. Mieux, à la suite de la défaite militaire d’un pays : lors de la Commune de Paris (résultant de la débâcle face à la Prusse), la révolution de 1905 en Russie (battue dans la guerre contre le Japon), la Révolution russe de février – octobre 1917.

Désarmement militant du prolétariat

À renier le défaitisme révolutionnaire, le CCI ne désarme pas la guerre: il désarme le prolétariat. Il a troqué le défaitisme révolutionnaire contre l’attentisme évolutionniste millénariste : laisser faire la bourgeoisie en toutes circonstances, en misant sur une évolution catastrophiste de l’économie, vouée à s’effondrer d’elle-même. Autrement dit, le CCI invite le prolétariat à délaisser la proie pour l’ombre : la révolution pour l’attente d’un effondrement économique, élevé au rang de prophétie.

Avec cette inflexion économiste et eschatologique, le CCI bascule dans un attentisme millénariste : il attend la fin du monde capitaliste pour s’ériger en annonciateur de la délivrance du prolétariat.

Dans le conflit israélo-palestinien, cette logique se traduit par la même posture attentiste : le CCI invite les Palestiniens à subir passivement la colonisation, en renvoyant leur libération à un horizon indéterminé, autrement dit aux calendes grecques: s’en remettre au calendrier sioniste israélien qui en dicte le tempo.

Dans les guerres capitalistes modernes comme dans le conflit israélo-palestinien, le CCI prône l’attentisme: attendre un hypothétique effondrement économique du capitalisme dans le premier cas, et, dans le second, un sursaut humanitaire chimérique d’un prolétariat israélien fantomatique ou d’une «société civile» (sic) israélienne, pourtant fanatiquement acquise au sionisme génocidaire. Dans les deux cas, le CCI ne désarme pas les instigateurs et protagonistes de ces guerres: il désarme les prolétaires, y compris les Palestiniens.

Au sein du CCI, l’abandon du défaitisme révolutionnaire n’a rien d’une nouveauté: il parachève un défaitisme prolétarien déjà inscrit au cœur même de son programme élitiste et millénariste élaboré par des intellectuels ayant figé le marxisme en dogme biblique.

Cela fait plus d’un demi-siècle que le CCI, au nom de sa théorie de la décadence érigé en dogme, nous annonce l’imminence de l’effondrement du capitalisme. Aujourd’hui, nous assistons plutôt à l’effondrement principiel du CCI.

Khider MESLOUB