La Chine est le premier client ou le principal fournisseur de 120 pays sur un total de 180 à travers le monde. Fort de cette réalité économique la Chine s’oppose au « Privilège exorbitant » du pétrodollar et en contre attaque à la guerre financière des États-Unis elle oppose le CPIS au réseau SWIFT. Visionnez ce vidéo sur la guerre financière au Moyen-Orient. Pour visionner: Trump ordonne la fin des paiements iraniens : la Chine dit NON – YouTube