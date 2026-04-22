mercredi, avril 22, 2026
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Trump ordonne la fin des paiements iraniens : la Chine dit NON !

Robert Bibeau 35 Views 1 Comment

La Chine est le premier client ou le principal fournisseur de 120 pays sur un total de 180 à travers le monde. Fort de cette réalité économique la Chine s’oppose au « Privilège exorbitant » du pétrodollar et en contre attaque à la guerre financière des États-Unis elle oppose le CPIS au réseau SWIFT. Visionnez ce vidéo sur la guerre financière au Moyen-Orient. Pour visionner: Trump ordonne la fin des paiements iraniens : la Chine dit NON – YouTube

 

Robert Bibeau

Auteur et éditeur

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