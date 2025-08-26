mardi, août 26, 2025
Récents :

Robert Bibeau

Auteur et éditeur

Vous pourrez aussi aimer

L’impossible « démondialisation »…la détresse de la bourgeoisie nationaliste

Robert Bibeau 1

La guerre d’Ukraine offre l’occasion de dégommer le dollar américain comme monnaie de réserve

Robert Bibeau 3

Économie : que d’incertitudes jusqu’en avril 2022!

Robert Bibeau 2

Une réflexion sur “La crise économique de septembre 2025 en France (Marc Touati)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

En savoir plus sur les 7 du quebec

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture