Trump devient lui aussi antisémite !
Palestine – Le monde entier est scandalisé par les assassinats d’Israël à Gaza (vidéo 2’02)
Enregistré sur franceinfo le 26 août 2025 à 13h01
La journaliste à 1’49 : « L’armée israélienne a fait savoir qu’une enquête sur la mort des journalistes allait être menée RAPPELANT qu’elle ne ciblait pas intentionnellement les civils. »
Notes de do :
1°) C’est là qu’on voit l’objectivité de la journaliste. Elle aurait dû dire en effet que l’armée israélienne PRÉTENDAIT qu’elle ne ciblait pas intentionnellement les civils. Elle aurait pu aussi se demander combien de telles enquêtes l’armée israélienne avait promises et combien avaient abouties…
2°) Une double-frappe consiste à frapper une première fois pour qu’il y ait des morts et des blessés. Puis, la seconde frappe a lieu pile au moment où les secours viennent essayer de sauver les blessés. Pour tuer et blesser les secours. C’est un calcul évidemment prémédité.
Palestine – Massacre de civils dans un hôpital par Israël dont cinq journalistes (vidéo 1’47)
Enregistré sur France 2 le 25 août 2025 au 20 heures
Plus de vingt Palestiniens dont des soignants et cinq journalistes ont été tués dans le bombardement israélien sur l’hôpital Nasser, situé dans le sud de la bande de Gaza. Les étages supérieurs du bâtiment, où s’étaient réunis plusieurs reporters, ont été visés par des drones kamikazes.
La mise à mort des derniers journalistes palestiniens par Israël se poursuit. 244 reporters présents dans la bande de Gaza ont déjà péri sous les bombes, les tirs et les tortures menés par Tel-Aviv.
Leur tort : avoir documenté le génocide en cours dans l’enclave palestinienne. Cinq d’entre eux ont été tués dans l’attaque israélienne menée, lundi 25 août, avec un drone kamikaze sur l’hôpital Nasser, situé à Khan Younès (sud de Gaza).
do
http://mai68.org/spip3
2 réflexions sur “Trump devient lui aussi antisémite !”
Versão em Língua Portuguesa:
https://queonossosilencionaomateinocentes.blogspot.com/2025/08/trump-tambem-esta-tornar-se-anti-semita.html
Camarade TRUMP était, est, et sera toujours antisémite
Trump tout comme les autres politiciens larbins américains sont des racistes antisémites arabes – yéménites, soudanais et autres populations de langues sémites.
Robert Bibeau