mardi, août 26, 2025
Témoignage bouleversant d’une infirmière canadienne de retour du génocide à Gaza

Robert Bibeau 132 Views 2 Comments

Pour visionner le reportage:  https://www.msn.com/fr-ca/video/actualite/le-t%C3%A9moignage-bouleversant-d-une-infirmi%C3%A8re-de-retour-de-gaza/ar-AA1LcJC9?ocid=hpmsn&cvid=f64f79031aee45e585d31758ea863160&ei=54

.
.
Radio-Canada
.

Le témoignage bouleversant d’une infirmière canadienne
de retour de l’enfer de Gaza:
« Israël est responsable de ces crimes de guerre »

 

 

Robert Bibeau

Auteur et éditeur

2 réflexions sur “Témoignage bouleversant d’une infirmière canadienne de retour du génocide à Gaza

