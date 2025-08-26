Asie/Afrique Témoignage bouleversant d’une infirmière canadienne de retour du génocide à Gaza 26 août 2025 Robert Bibeau 132 Views 2 Comments Pour visionner le reportage: https://www.msn.com/fr-ca/video/actualite/le-t%C3%A9moignage-bouleversant-d-une-infirmi%C3%A8re-de-retour-de-gaza/ar-AA1LcJC9?ocid=hpmsn&cvid=f64f79031aee45e585d31758ea863160&ei=54 . Pour visionner : https://www.msn.com/fr-ca/video/actualite/le-t%C3%A9moignage-bouleversant-d-une-infirmi%C3%A8re-de-retour-de-gaza/ar-AA1LcJC9?ocid=hpmsn&cvid=f64f79031aee45e585d31758ea863160&ei=54 . Radio-Canada . Le témoignage bouleversant d’une infirmière canadienne de retour de l’enfer de Gaza: « Israël est responsable de ces crimes de guerre » Partager : Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer Cliquer pour envoyer un lien par e-mail à un ami(ouvre dans une nouvelle fenêtre) E-mail
2 réflexions sur “Témoignage bouleversant d’une infirmière canadienne de retour du génocide à Gaza”
Versão em Língua Portuguesa:
https://queonossosilencionaomateinocentes.blogspot.com/2025/08/testemunho-comovente-de-uma-enfermeira.html
ISRAHELL / Les massacres commis par les Juifs sionistes en 1947 en Palestine ont commencé par des viols suivis d’assassinats de jeunes filles arabes (remember Nirim) pour finir en 2025 par un génocide de type Hiroshima …
https://ssofidelis.substack.com/p/la-fille-de-nirim-un-crime-oublie