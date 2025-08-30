Le Canada populaire se mobilise pour le peuple de Palestine affamé

La semaine dernière, le Comité d’examen de la famine de l’IPC, soutenu par l’ONU, a finalement confirmé l’existence d’une famine à Gaza, conséquence des politiques délibérées de famines menées par Israël. https://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/countries-in-focus-archive/issue-134/en/

Il y a quelques jours, nous avons assisté avec horreur à la frappe dévastatrice « double tap » lancée par Israël contre l’hôpital Nasser, visant directement les équipes d’urgence et les journalistes qui s’étaient précipités pour venir en aide aux victimes.

Reportage d’une infirmière canadienne témoin de ce massacre: Témoignage bouleversant d’une infirmière canadienne de retour du génocide à Gaza – les 7 du quebec.

Dans les deux cas, le gouvernement du Canada a adopté la même réponse décevante : des paroles sans actes. Bien que le secrétaire d’État Randeep Sarai ait publié une déclaration reconnaissant le rôle d’Israël dans la famine à Gaza, il n’a toutefois annoncé aucune mesure pour y mettre fin. Et malgré son tweet dans lequel elle se disait « horrifiée » par l’attaque contre l’hôpital, la ministre Anand n’a rien fait, tout en continuant à autoriser la livraison d’armes à Israël.

Heureusement, de plus en plus de Canadiens prennent les choses en main. Cette semaine encore, le plus grand syndicat du secteur privé du Canada, Unifor, a voté en faveur d’un embargo sur les armes à destination d’Israël ; le conseil municipal de Burnaby a voté à l’unanimité en faveur d’un embargo sur les armes et s’est engagé à être « sans apartheid » ; et Queers for Palestine a pris la décision courageuse de faire pression sur Ottawa Pride pour qu’elle se range du côté du peuple palestinien.

Nos dirigeants n’agiront pas si nous ne le faisons pas. Nous devons continuer à exiger des mesures significatives pour mettre fin au génocide perpétré par Israël. Nous vous invitons à participer aux événements organisés cette semaine (voir ci-dessous) dans votre région. Si vous organisez un événement ou une manifestation, pensez à le signaler via notre formulaire de soumission d’événements afin que nous puissions l’inclure dans nos prochains communiqués par e-mail.

Avant la liste des événements/manifestations (ci-dessous), nous mettons en avant les campagnes, déclarations et initiatives récentes:

CJPMO demande des sanctions contre Israël pour mettre fin à la famine à Gaza

Lundi, CJPMO a publié un communiqué de presse condamnant fermement l’incapacité persistante du Canada à prendre des mesures concrètes pour mettre fin au génocide à Gaza, malgré sa récente reconnaissance de la véracité du rapport de la Classification intégrée de la sécurité alimentaire (IPC) confirmant l’existence d’une famine à Gaza. « La famine à Gaza n’est pas le résultat d’un échec, mais d’un plan israélien. Il y a près de deux ans, le gouvernement israélien a annoncé son intention de couper l’accès à la nourriture et à l’eau à Gaza, utilisant la faim comme une arme de guerre. Depuis près de deux ans, les experts mettent en garde contre les conséquences catastrophiques mais prévisibles de cette politique délibérée d’Israël, et pourtant, la communauté internationale n’a rien fait pour l’empêcher », a déclaré Michael Bueckert, président par intérim de CJPMO. Lire la déclaration complète ici.

Envoyer un e-mail : Carney doit sanctionner Israël

Malgré ses menaces de sanctions en début d’année, Carney n’a pas mis ses paroles en pratique et n’a pas imposé de mesures susceptibles de mettre fin à la famine imposée par Israël à deux millions de personnes. Rejoignez près de 30 000 Canadiens pour envoyer un message urgent demandant au Premier ministre Carney et à la ministre des Affaires étrangères Anita Anand de mettre en œuvre les sanctions contre Israël.

Signez la pétition : Mettons fin aux échappatoires

Le Canada continue de transférer des armes à Israël, notamment en profitant d’une faille dans la législation américaine. En expédiant des armes aux États-Unis pour qu’elles soient assemblées dans des avions de combat, des hélicoptères d’attaque et d’autres systèmes d’armes meurtriers qui massacrent activement les Palestiniens à Gaza, le Canada contourne les réglementations sur le commerce des armes et se soustrait à ses responsabilités en tant qu’État partie au Traité sur le commerce des armes. Cliquez ici pour signer notre pétition demandant au Canada decombler la faille américaine et de cesser d’armer Israël.

Prolongation du délai – Participez à une enquête

Le programme antiracisme de la Fondation CJPME a lancé une enquête nationale afin de documenter la répression juridique et policière subie par les personnes impliquées dans des actions de solidarité avec la Palestine à travers le Canada.

L’ARPCF a créé un formulaire anonyme à remplir soi-même afin de recueillir des témoignages détaillés sur :

La surveillance, les interrogatoires ou les arrestations par la police.

Les menaces juridiques ou les poursuites judiciaires liées à des manifestations ou à des actions militantes.

Le recours aux lois antiterroristes ou contre les discours haineux à l’encontre des défenseurs de la cause palestinienne.

Les mesures policières disproportionnées lors de manifestations liées à la Palestine.

Les rencontres avec des agences de sécurité telles que la GRC, le SCRS ou les procureurs de la Couronne.

Cliquez ici pour en savoir plus sur le projet et participer à l’enquête. La date limite pour répondre a été repoussée au 30 septembre 2025.

Votre soutien peut changer la politique du Canada envers la Palestine

Au milieu de cette crise, CJPMO renforce le pouvoir politique dont nous avons besoin pour imposer le changement. Notre groupe de pression national transforme l’énergie populaire en pression directe sur les députés à travers le Canada. Grâce à la générosité de nos sympathisants comme vous, nous avons déjà récolté plus de la moitié de notre objectif de 120 000 dollars pour financer cette initiative audacieuse, mais nous avons besoin de votre aide pour mener à bien cette tâche.

Manifestations et événements dans tout le Canada

Rejoignez des milliers de Canadiens à travers le pays pour protester contre la violence génocidaire d’Israël et la complicité du Canada. Veuillez noter que de nombreuses organisations différentes organisent ces événements, et CJPMO énumère celles dont elle a connaissance. Toute question doit être adressée aux organisateurs de l’événement. Si vous avez des événements que vous aimeriez voir figurer sur la liste, veuillez les soumettre ici. La liste des événements présentée ici ne constitue pas une approbation.

L’impact de CJPMO sur ces fronts n’est possible que grâce à la générosité des donateurs. Si vous croyez en ce que CJPMO fait pour influencer les médias, les politiciens et le public, veuillez envisager de faire un don financier à CJPMO. Notre travail dépend entièrement des dons privés. Les dons mensuels sont particulièrement utiles, car ils soutiennent notre travail en cours et nous permettent d’élaborer des stratégies pour l’avenir. Si vous n’aimez pas faire un don par carte de crédit, nous pouvons recevoir des virements par eTransfer, par téléphone (438-380-5410), ou remplir et envoyer ce formulaire par la poste. Nous vous remercions !

Merci de soutenir nos efforts. Chaque voix supplémentaire fait la différence !

Salutations chaleureuses,

Michael, Mary Ann, Jason, Lynn, Alex, Wissam, Tony, Dina, Saeed et le reste de l’équipe CJPMO.