Discussion du livre de Lénine « La maladie infantile du communisme : le gauchisme ».

Salutations camarades et ami.e.s,

4 septembre au 9 octobre, tous les jeudis soirs de 18h à 20h au – 1710 rue Beaudry, Montréal, Canada, salle 2.10 –

Levous invite à son cercle de lecture autour du livre de Lénine. Chaque semaine une rencontre est organisée autour du livre de Lénine que nous lirons ensemble. Les séances ont lieu du. C’est une occasion de développer sa connaissance du marxisme à travers l’étude d’un classique de la littérature révolutionnaire.