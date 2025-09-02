Discussion du livre de Lénine « La maladie infantile du communisme : le gauchisme ».
Salutations camarades et ami.e.s,
Le Centre Internationaliste Ryerson – Fondation Aubin (CIRFA) vous invite à son cercle de lecture autour du livre de Lénine La maladie infantile du communisme : le gauchisme. Chaque semaine une rencontre est organisée autour du livre de Lénine que nous lirons ensemble. Les séances ont lieu du 4 septembre au 9 octobre, tous les jeudis soirs de 18h à 20h au – 1710 rue Beaudry, Montréal, Canada, salle 2.10 – . C’est une occasion de développer sa connaissance du marxisme à travers l’étude d’un classique de la littérature révolutionnaire.
Résumé du livre : Qu’est-ce que le « gauchisme » dont on entend si souvent parler ? À l’origine de cette expression, un livre signé Lénine « la Maladie infantile ». Contre ceux qui refusent les compromis au nom de la « pureté révolutionnaire », contre les sectaires et les aventuristes, Lénine défend les méthodes qui ont fait le succès des bolchéviks ainsi qu’une vision appliquée du marxisme.
Événement gratuit et ouvert à tous
Le texte est disponible gratuitement en ligne : Lenine-maladie infantile
—
CIRFA
1710 rue Beaudry, suite 210
Montréal (Québec), H2L 3E7
Tél.: 514-563-1609
info@centreinternationalisterfa.org
www.centreinternationalisterfa.org
Numéro d’organisme de bienfaisance: 88645 1210 RR0001
« Recherche et Solidarité pour le Progrès Social »
