DÉMOCRATIE OU DICTATURE, DOIT-ON CHOISIR?

191 Views

Par Normand Bibeau et Robert Bibeau

Positionnement du curseur étatique normatif

À la lecture de l’exposé sur «la démocratie et la dictature» Khider Mesloub détermine en fonction du «positionnement du curseur gouvernemental normatif», j’ai réfléchi à la question des raisons de ce «positionnement» et des conditions de ces alternances. Voir l’article de Mesloub ici : La différence entre Démocratie et Dictature est une question de positionnement du «curseur gouvernemental normatif» – les 7 du quebec. https://les7duquebec.net/archives/301438

À la veille de la révolution d’octobre 1917, Lénine déclarait: «[I] l y a des décennies où rien ne se passe; et il y a des semaines où des décennies se passent» et de toute évidence, la société capitaliste vit présentement une telle époque, pour le meilleur comme pour le pire, et le «curseur gouvernemental normatif et bancal» s’agite en tout sens, pour soutenir les uns et combattre les autres, posant cruellement l’ultime question: qu’est-ce qui fait se déplacer ce «curseur normatif gouvernemental» de «la démocratie à la dictature» au sein de chacune des entités étatiques bourgeoises (195 États-nations inscrits à l’ONU)?

Ce «curseur gouvernemental normatif» n’est pas le «curseur» d’un sismographe qui mesure les secousses sismiques qu’entraînent des tremblements de terre et les tsunamis impétueux en provenance des profondeurs insondables de la croute terrestre, tant s’en faut. Il s’agit, en réalité, du «curseur» d’un sismographe idéologique et politique qui répond aux secousses «sismiques» de la société encadrée enrégimentée et qui est lu en fonction des intérêts économiques de ceux qui le lisent.

Ainsi, depuis les profondeurs abyssales de l’inhumanité barbare des mercenaires génocidaires SIONAZIS israéliens agissant pour le compte de leurs commanditaires capitalistes mondiaux, principalement américains, européens et des pétromonarchies du Golfe et autres régimes militaires fascistes, au massacre des Ukrainiens russophones aux mains des UKRONAZIS, en passant par les bombardements américano-israéliens NA ZI sur le Yémen, sur l’Iran, à la répression policière et judiciaire des mouvements «insurrectionnels» contre les coupures des budgets sociaux et contre le réarmement des entités gouvernementales bourgeoises jusqu’aux congrès de l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS) et des BRICS+, le «curseur gouvernemental et médiatique de tous les pays capitalistes» pointe, alternativement, vers la «démocratie» pour les uns et vers la «dictature» pour les autres, prouvant la nature aléatoire, manifestement truquée de ce curseur commandé par l’intérêt strictement économique de ceux qui s’en servent pour discréditer leurs adversaires et pour s’accaparer le pouvoir politique alors qu’ils possèdent déjà le pouvoir économique.

« C’est notre salaud démocrate et liberticide »

Qui a oublié les paroles ignobles du président Roosevelt, ce champion de la «démocratie» à propos du dictateur nicaraguayen sanguinaire Somoza: «[C]’est un salaud, mais c’est notre salaud», aujourd’hui, il dirait: «[C]’est un démocrate, mais c’est notre démocrate» pour décrire un abject «salaud de dictateur», car «L’INTÉRÊT COMMANDE L’ACTION».

Alors, que les mercenaires génocidaires SIONAZIS israéliens sous la dictée de leurs commanditaires américains, l’agent orangé à la chevelure peroxydée, fraudeur électoral condamné, failli criminel multirécidiviste, «God father» de la mafia d’Atlantic City et de New York, «daddy» de l’OTAN et de l’UE, agent immobilier crapuleux népotique, l’infâme et ignoble TRUMP, intensifient leur génocide à Gaza pour en exterminer les civils innocents désarmés afin de transformer leurs terres ancestrales en «Hôtels-casinos and resort-Tr0mp Tower» sur les squelettes des enfants, des femmes, des vieillards et des hommes palestiniens désarmés.

Le «curseur gouvernemental normatif» et médiatique des milliardaires, de TOUS LES ÉTATS CAPITALISTES DU MONDE, depuis les U$A fascistes, à l’Europe en cours de nazification, en passant par la Russie, la Chine et l’Inde multipolaires, ont l’outrecuidance de pointer leur «curseur normatif gouvernemental» sur la «démocratie» pour décrire l’État des nazis israéliens génocidaires: «la seule démocratie au Moyen-Orient» (sic). À lui seul, cet exemple illustre le caractère biaisé, menteur et abject, de ce «curseur gouvernemental et idéologique normatif».

La dictature démocratique électorale dans l’histoire

À cet exemple plus que convaincant, on peut ajouter l’histoire complète du concept même de «démocratie» dont l’historiographie situe l’origine aux États-cités de l’Antiquité grecque. Dans l’État-cité d’Athènes d’où origine l’invention du concept bidon de «démocratie» qui serait le pouvoir du «peuple», il faut se rappeler que le «peuple» qui exerçait cette «démocratie» se résumait: aux «citoyens mâles, nés de parents athéniens, ayant accompli son service militaire de l’éphébie et âgés d’environ 20 ans» donc à l’exclusion des esclaves (entre 33 à 50% des habitants d’Athènes à l’époque de Périclès); des femmes et enfants (33%); et des métèques (15% de la population), n’accordant des «droits dits démocratiques» qu’à 10 à 15% de la population, voilà ce qu’était la «démocratie» tant vantée par les idéologues et les politiciens bourgeois, ces vulgaires démagogues.

À cet aspect historique méprisable, on peut aussi ajouter l’état pitoyable de la «démocratie» partout dans le monde alors qu’environ 50% des «électeurs» votent lors des élections truquées et volées, et que le parti «vainqueur» qui exerce sa dictature «électorale», n’obtient que 50% de ces 50% pour ainsi, au mieux, «dominer» avec moins de 25% des électeurs, la dictature de la minorité sur la majorité, rien de moins.

Ces mêmes États «démocratiques», n’ont pas davantage obligé les «élus» à respecter leurs promesses électorales sous peine de destitution ou au moins offrir la possibilité de forcer un référendum alors que tout démontre que les politiciens ne respectent pas leurs promesses électorales… ils ne respectent même pas le résultat des référendums (référendum sur le traité de Maastricht – 2005). https://www.herodote.net/29_mai_2005-evenement-20050529.php

Tout démontre à l’évidence que les élections «démocratiques» ne sont qu’une dilapidation afin de se payer le plus imposant matraquage médiatique, les campagnes électorales consistant à dominer le paysage médiatique par l’achat de propagande en soudoyant les médias mainstream propriétés des milliardaires.

Dans le volume La démocratie aux États-Unis. Les mascarades électorales, nous proposons cette réflexion sur l’imposture démocratique bourgeoise. https://les7duquebec.net/archives/231044

« La démocratie représente le bon policier qui nous incite à nous mettre à la table de la collaboration de classe pour que le prolétariat, la classe sans pouvoir économique, politique ou idéologique, n’ayant que sa force de travail à vendre pour survivre, se compromette et remette son sort entre les mains de politiciens véreux, tous semblables. Si jamais l’un d’entre eux souhaitait défendre la classe ouvrière, il ne serait jamais élu ou il serait abattu. La dictature c’est le mauvais policier qui réprime durement si on ne joue pas docilement le jeu de la démocratie électorale bourgeoise, jeu où un simple ouvrier n’a aucune chance de l’emporter face à une bande de riches». Livre gratuit à cette adresse: LA DÉMOCRATIE AUX ÉTATS-UNIS (Les mascarades électorales) – les 7 du quebec et https://les7duquebec.net/archives/231044

Illusion démocratique bourgeoise et mascarades électorales



Le camarade Mesloub a parfaitement raison d’expliquer que les qualificatifs de «démocratie» et de «dictature» ne sont qu’un outil aux mains des classes dominantes quelles utilisent dans leur intérêt selon le principe: si tu veux tuer ton chien, tu l’accuses de la rage et si tu veux abattre ton ennemi politique tu dis qu’il est un «dictateur» et si tu veux l’encenser tu dis qu’il est un «démocrate».

L’abominable et génocidaire Goebbels avec une franchise que n’ont pas ses disciples, les Mileikosky, alias Netanyahu, les Ukrainiens Smotrich, Iraquiens Ben-Gvir, tous déguisés en «juif» de service, les TR0MP, le dégénéré démentiel, Merz, le «nazi sans moustache» (dixit Jacques Baud), Macron, Starmer, Poutine, Xi, Modi et toute la racaille qui mène le monde à sa destruction apocalyptique thermonucléaire, disait de la «libre opinion»:

«[L] ibre opinion, que veut dire libre opinion? Si tu partages mon opinion, alors tu as le droit de l’exprimer librement (…) Si tu en as une autre et que tu prends fait et cause pour elle, alors je te casse le crâne», il complétait sa propagande en ajoutant: «[P] lus un mensonge est gros, plus il sera cru» et précisément le mensonge de la «démocratie électorale bourgeoise» est si gros, qu’il est cru.

Qu’en est-il du prolétariat ?

Tout ceci étant, reste l’ultime question: comment réveiller le prolétariat mondial qui se laisse berner par ces mascarades électorales répugnantes et comment faire que «la chair à élection» et «la chair à patron» que sont les esclaves salariés ne deviennent pas «chair à canons» comme tout le laisse présager alors que de Washington DC, de Bruxelles jusqu’à Tiannin et Pékin, les «maîtres capitalistes» du monde se réunissent et fourbissent leurs armes de destruction massive? Nous ne pourrons les arrêter avec «l’arme» du crayon à voter!

Deux Guerres mondiales n’auront-elles pas suffi à convaincre le prolétariat qu’il lui faut faire cesser une fois pour toutes le «chant des sirènes» qui le mène au naufrage? Jusqu’où le monde devra-t-il se détruire pour enrichir ses maîtres insatiables? Survivra-t-il à la prochaine guerre qu’exigent les vampires capitalistes pour se donner une «nouvelle jeunesse multipolaire»?

Il ne suffit plus d’interpréter le monde, il faut le transformer.

PROLÉTAIRES DU MONDE ENTIER UNISSEZ-VOUS

ET DÉTRUISEZ LE SYSTÈME CAPITALISTE GÉNOCIDAIRE ET ANTIPOPULAIRE!