SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA RUSSIE (octobre 2025) (Boris Iklov)

Par Boris Iklov (Moscou).

SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA RUSSIE (octobre 2025) (Boris)

Le 15.9.2025, l’article de Vladimir Tsegoev « Pourquoi le chômage en Russie s’est avéré être inférieur à celui des autres grandes économies du monde » a été publié sur RT en russe. Et le sous-titre : « La Russie a le taux de chômage le plus bas parmi les pays du G20 ».

« Selon les résultats du 1er semestre 2025 », écrit l’auteur, « le chômage en Fédération de Russie s’élevait à 2,2 %. L’entreprise constate une pénurie aiguë de personnel. Selon la méthodologie de l’OIT, le chômage officiel dans le pays dépasse 2%, mais la valeur réelle est déjà proche de zéro, explique Georgy Ostapkovich, directeur de recherche du Centre de recherche sur les marchés de l’Institut de recherche statistique et d’économie de la connaissance de l’École supérieure d’économie de l’Université nationale de recherche : «Les 2,2% officiels sont dus au fait que dans les grands pays, environ 2 à 2,5 % de la population est toujours en chômage temporaire. Mais en fait, nous avons maintenant toutes les ressources humaines impliquées.

Cette tendance s’explique par des raisons démographiques et les transformations structurelles de l’économie. Le pays s’éloigne progressivement du modèle des matières premières et commence à produire davantage de biens transformés. De plus, en raison du départ des entreprises occidentales, la Russie s’est engagée dans la substitution des importations.

Natalia Milchakova, analyste de premier plan chez Freedom Finance Global, est du même avis.

Selon Ostapkovich, le taux de natalité dans le pays a chuté dans les années 1990. En conséquence, le nombre de salariés âgés de 25 à 39 ans (et ce sont les plus productifs) diminue, tandis que la proportion de citoyens en âge de prendre leur retraite augmente. La pénurie de personnel conduit au fait que les salaires augmentent à un rythme plus élevé que la productivité du travail.

Peut-on faire confiance aux scientifiques officiels ?

Les chiffres stupéfiants sur la Russie

Officiellement, le taux de chômage en Fédération de Russie est de 4 %, soit 2,5 millions de personnes pour environ 140 millions de personnes.

Mais il y a 19 millions de freelances en Russie, ils ont gagné 320 milliards de roubles en 2024. C’est-à-dire qu’ils gagnent 46 roubles par mois et qu’ils sont en fait au chômage. 2,5 – 4, 19 + 2,5 = 21,5 – x. x = 34,4%. Plus de 34 % – c’est le vrai chômage en Russie !

Ces derniers jours, le Kremlin a affirmé que le chômage était de 2,2 % ~ 1,4 million de personnes. 1,4 – 2,2, 19 + 1,4 = 20,4 – x. x = 32%, la différence est minime.

Ainsi, il y a au moins trois personnes inadéquates dans l’élite intellectuelle russe : Tsegoev, Ostapkovich et Milchakova. Il y a peu d’options : soit ils sont analphabètes, soit ils sont fous, soit ce sont juste des crétins, soit ce sont des escrocs. En même temps, sans aucune option, ils sont les laquais de Poutine.

À ce chiffre stupéfiant, il faut ajouter le taux de mortalité en Russie.

Au début de l’année 2022, 320 400 bébés sont nés entre janvier et mars, soit 16 600 de moins qu’en janvier-mars 2021.

Le nombre de décès (584 700) était presque deux fois plus élevé que le nombre de naissances.

C’est-à-dire que le taux de natalité en Fédération de Russie est légèrement supérieur à 9 ppm et le taux de mortalité est de 16,7 ppm.

Il s’agit de données officielles.

Permettez-moi de vous rappeler qu’en 2012, l’agence Rosstat a affirmé que le taux de mortalité en Fédération de Russie était de 13 ppm.

En effet, les statistiques officielles ne prennent pas en compte :

1) le déplacement des cercueils de la ville au village, dans la ville de Perm, où vivent 900 000 personnes, soit environ 1 500 cercueils par an;

2) le travail des crématoriums ;

3) les cimetières dits adjacents. Par exemple, à Perm, le cimetière de la montagne Linden est situé à la frontière entre les districts de Sverdlovsk et de Motovilikhinsky. L’administration de chaque quartier attribue ce cimetière à un voisin, c’est pourquoi ils ne sont pas inclus dans les statistiques.

4) Le bureau de l’état civil prend en compte le nombre de trous creusés dans les cimetières. C’est-à-dire que le bureau d’enregistrement compte une fosse commune pour les sans-abri à un mort. Si l’on résume les décès non comptabilisés par Rosstat, le taux de mortalité total augmente à 20 ppm et plus.

Selon les données officielles, le déclin naturel de la population russe a augmenté de 20 % à la fin de 2024. Les Russes ont diminué de 0,6 million de personnes.

De plus, 10 fois moins de personnes meurent à la guerre que dans des accidents de voiture ou à cause de maladies cardiaques.

Espérance de vie

en Allemagne de 2 à 25 ans – pour les femmes : 81,7 ans, pour les hommes – 79,4 ans.

L’espérance de vie moyenne des deux sexes en France est de 81,2 ans.

En Russie, l’espérance de vie moyenne des deux sexes est de 72,4 ans, tandis que l’espérance de vie des hommes est d’environ 65 ans.

La pension moyenne en France en 2023 est passée à 69 970 roubles.

En Russie, la pension moyenne en 2023 était de 22 174 roubles.

En 2024, en Russie, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 14 %.

À ce deuxième chiffre stupéfiant (20 ppm), il faut ajouter le niveau de productivité du travail.

En 2015, la productivité du travail en Russie était trois fois inférieure à celle de la France.

Entre 2016 et 2023, la productivité du travail a diminué dans des industries clés telles que l’exploitation minière, le commerce, les transports, les sciences et la technologie.

La productivité du travail

En 2023, la productivité du travail en Russie en termes absolus (PIB en termes de travail) est 5 fois inférieure à celle des États-Unis et 3 fois inférieure à celle de l’Allemagne.

Selon d’autres données, le travailleur russe moyen produit 5,6 dollars de l’heure, alors qu’en Suède il est de 31 dollars, aux États-Unis il est de 33,7 dollars, au Danemark il est de 37,8 dollars de l’heure, c’est-à-dire que la productivité du travail dans la Fédération de Russie est déjà 6 fois inférieure à celle des États-Unis.

Le kaléidoscope économique russe

La croissance de 4% du PIB en 2024 est due à une augmentation de la production du complexe militaro-industriel, mais il ne s’agit pas d’un profit, mais d’une perte.

Mais là n’est pas la question, mais le fait que l’inflation en 2024 était supérieure à 7 %, c’est-à-dire qu’en fait, il n’y a pas eu d’augmentation, mais une diminution du PIB.

Le taux d’escompte est de 17 %, et plus récemment, il était de 21 % (plus qu’en Turquie).

Le taux de change du dollar est de 80 roubles pour un dollar, avec un taux de change réel de 10 roubles pour un dollar.

La Russie se classe au 21e rang en termes de production d’électricité par habitant, après la France, la Suède, la Finlande et même la Slovénie.

Consommation d’énergie par habitant, kW/an : Islande – 52 688, Norvège – 23 027, Bahreïn – 21 365, Qatar – 16 346, Koweït – 15 450, Émirats arabes unis – 13 202, Suède – 12 702, États-Unis – 11 840, Taïwan – 11 690, Australie – 8870, Autriche – 7 740, Russie – 6767, un peu moins la Slovénie. France, Allemagne, Chine – 5467.

Mais si nous calculons correctement la population de la Chine, la consommation d’énergie en Chine est plus élevée que dans la Fédération de Russie.

C’est-à-dire que, selon l’indicateur industriel le plus important, la Russie est dernière.

Rien que dans l’industrie manufacturière russe, la proportion d’équipements usés dépasse 50%.

Une partie importante des produits intermédiaires pour la production de substance est importée de Chine.

Selon Himmed Trading House, ils reçoivent 90% des produits intermédiaires et des substances de Chine et d’Inde, tandis que les producteurs nationaux ne représentent que 2% de leurs approvisionnements.

Le marché russe de la chaussure a été détruit par le marché chinois. En 2024, 20 usines de chaussures ont été fermées en Russie.

La dépendance des fabricants de médicaments russes vis-à-vis des importations est totale : jusqu’à 80 % des matières premières utilisées sont importées de l’étranger. Plus de 2/3 des approvisionnements proviennent de Chine et d’Inde. Les industriels russes sont écrasés par l’absence de mesures protectionnistes gouvernementales.

L’ingénierie mécanique en Russie a chuté de 18 % en 2024.

Les ministres crétins russes ont mis l’industrie spatiale hors d’état civil, l’échec de la mission lunaire s’est ajouté aux crashs de « Proton » et de « Progress », et au faible nombre de lancements spatiaux.

Les fabricants étrangers maîtrisent la technologie de processus 4 nm. Au début des années 2030, la Russie prévoit d’atteindre le niveau de 28 milles marins, mais elle ne l’atteindra pas.

La Russie n’a pas produit un seul avion civil en 2024.

Le ministère russe de la Défense est corrompu de fond en comble. En 2024, il s’est avéré que 11000 milliards ont disparu dans les profondeurs du ministère. Roubles = 0,157 trillion de dollars.

La fausse note de Poutine

Chaque semaine, l’agence statistique VTsIOM martèle dans la tête des Russes que Poutine serait soutenu par 79 à 82 % des Russes. Cependant, il n’existe aucun moyen de vérifier les données VTSIOM. Il n’y a aucune preuve de leurs données. VTsIOM ne publie même pas la méthodologie de l’enquête.

En juillet 2023, plus de 1 300 personnes interrogées de différentes régions de Russie ont été interrogées. On leur a tous posé une seule question : « Avez-vous participé aux sondages menés par VTSIOM ? » Le résultat a été franchement décourageant : 8% des Russes ont participé aux sondages VTSIOM, 92% n’y ont pas participé. Dans ce cas, qui est interviewé par VTsIOM ?

En 2023, selon VTsIOM, la cote de popularité de Vladimir Poutine a atteint jusqu’à 89,9 %. Mais qu’est-ce qu’une note ? La cote de popularité de Poutine est élevée, mais pire que celle de Ben Ali en Tunisie en 2009 – 90 %, ce n’est même pas une cote, mais un résultat électoral.

Quoi qu’il en soit, en 2024, 80% des Russes (VTsIOM) font confiance à Poutine, alors que seulement 26 % des Français font confiance à Macron.

Dans le même temps, le niveau de vie en France est trois fois plus élevé qu’en Russie.

Pourquoi la popularité de Poutine est-elle plus de trois fois supérieure à celle de Macron?

Les données d’autres agences sont étonnamment différentes. Ainsi, lors de la recherche du centre d’expertise publique « AXIO » du 10 juin au 10 juillet 2019, 85606 personnes ont été interrogées, 85284 questionnaires ont été acceptés pour traitement.

En ce qui concerne le gouvernement et la population, les données sont les suivantes :

Admiré – 1,2 %. Satisfait – 8,5 %. Difficile de dire -16,6 %. Insatisfaits – 30,4 %. Indignés – 41,6 %.

Comment le représentant en chef du gouvernement peut-il avoir une cote de 80% alors que 41,6% sont indignés par le gouvernement et 30,4% sont insatisfaits du gouvernement?

Et ce n’est pas seulement la faute de VTsIOM. Enquête sociologique VTSIOM auprès des Russes : êtes-vous d’accord pour dire que le Soleil est un satellite de la Terre ? Il y a 12 ans, il y avait 28% de réponses positives, aujourd’hui il y en a 35%.

Boris Ikhlov, 5.10.2025

