L’arme la plus puissante de l’Iran dopée par la Chine et la Russie (Ben Norton)

par Danny Haiphong

Le journaliste indépendant Ben Norton a participé à l’émission pour discuter de l’immense impact de l’aide de la Chine et de la Russie sur l’arme la plus puissante de l’Iran. Quelle est cette arme ? La réponse va vous surprendre, car ce n’est PAS ce que vous pensez.

Ben Norton explique en détail le contexte complet de la «carte maîtresse» de l’Iran et pourquoi une guerre contre Téhéran entraînerait des conséquences auxquelles Washington n’est pas préparé.

source : Danny Haiphong