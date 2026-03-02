G.Bad- A propos de l’ existence de conseils en Iran

24 Views

Quand nous nous réclamons du mouvement des conseils de Pannekoek, de Rosa Luxemburg, c’ est que ceux ci a leur époque avaient été les plus perspicaces dans l’ analyse de la révolution russe et des organes de classe devant entreprendre la grande mutation vers le socialisme.

Depuis le capitalisme c’ est considérablement transformé et avec lui, les organisations prolétariennes, au point que si nous voulons rester fidèle à la conception « autonomie ouvrière » il ne faut pas vouloir appliquer des formes d’ organisations d’une époque à celle que nous vivons aujourd’hui.

Il en résulte que mes camarades d’ Echanges maintenant pour l’ essentiel disparus, avaient un doute sur l’ existence de ces dits conseils en Iran. Néanmoins je vous livre le document du site « la Bataille socialiste » qui témoigne de la constitution d’une telle tentative en Iran.



Hekmat (1951-2002)



Mansoor Hekmat



Pseudonyme de Zhoobin Razani (premier pseudonyme : Nader)

« L’être humain est le fondement du socialisme. Le socialisme est le mouvement pour restaurer la volonté consciente de l’être humain » (M. Hekmat)

Un des rares de la gauche iranienne à ne pas soutenir l’orientation islamiste prise par la Révolution de 1978-79. Étudiant à Londres dans les années 70 où il aurait été proche du Revolutionary Communist Group de D. Yaffe, il participe en Iran à la fondation du Marxist Circle for Worker’s Emancipation et de l’Union des militants communistes (UCM, appelée couramment Sahand, 1978, qui participe en 1982 à une conférence de la CWO « ultra-gauche » à Londres) puis d’un nouveau P.C. iranien (1983, distinct du Toudeh pro-soviétique qui soutenait le régime de Khomeyni) par regroupement de Sahand avec le groupe kurde armé ex-maoïste Komala. Il sort en 1991 avec ses amis de ce parti jugé trop « nationaliste de gauche » [*] et fonde le Parti communiste-ouvrier d’Iran, qui:

considère qu’il n’a jamais existé de pays socialistes, l’URSS et la Chine n’ayant pas aboli le salariat et l’exploitation (s’il parle de capitalisme d’État et considère que les bolcheviks étaient limités par la culture de la II° Internationale, il considère la Révolution d’Octobre comme prolétarienne, tentant de construire et défendre un État ouvrier dans les limites historiques du mouvement réel de l’époque. La leçon principale est surtout économique: si la classe ouvrière au pouvoir n’établit pas la propriété commune des moyens de production et n’abolit pas le salariat, son pouvoir restera provisoire et sera condamné à l’échec. cf) ;

et qui défend la laïcité et les droits des femmes, à partir d’une expérience concrète de l’imposture du front anti-impérialiste avec la réaction théocratique (que les fedayins justifiaient par la théorie stalinienne de la révolution par étapes comme dans la Chine des années20).

Il participe bientôt à la fondation d’un Parti communiste-ouvrier d’Irak, les deux partis étant étroitement mêlés dès l’origine. Réfugié à Londres, Mansoor Hekmat meurt d’un cancer en juillet 2002. Ses partisans restent très actifs dans la diaspora iranienne et dans le syndicalisme irakien (on connaît moins l’implantation sur le terrain en Iran), ses idées et son expérience restent actuelles parmi les partisans du « troisième Camp » (ni impérialisme US, ni islam politique) qui s’opposent à la fois à la théorie de la CIA de la « guerre des civilisations » et à celle du front anti-impérialiste incluant les islamistes (qui a contaminé le trotskysme occidental).

Note

[*] Le PC d’Iran d’où sont sortis les hekmatistes existe toujours (www.cpiran.org), essentiellement au Kurdistan iranien où il a repris l’appellation Komala.

TEXTES:

The Iranian Revolution and the role of the proletariat, avec Hamid Taghvaie (1978)

The Myth of National and Progressive Bourgeoisie (Volume 1) (1979) (Volume 2) (1980)

A Consideration of the Marxist Theory of Crisis (02-1980) pdf

L’invasion du régime irakien et nos tâches (09-1980) [+ en ]

War, Theory and the « Theory of war » (1980)

Le populisme dans le programme minimum: critique de « Ce que disent les Fedayin du peuple » [1] (1981)

The State in revolutionay periods (1985)

L’expérience de la révolution ouvrière en Union soviétique [1] – [2] – [3] – [4] (1986) [+pdf ; en , sve ]

On the recent debate between Sweezy and Bettelheim (1986)

Conseils ouvriers et syndicats : les questions cruciales de la discussion (1986)

Nationalisme de gauche et communisme ouvrier (1987) [+ en ] [+ ca ]

The International Situation and State of Communism (12-1988) [+ sve ][+ de ]

Nos différences [1] + [2] [+ en , it., sve ]

Avvenimenti in Europa orientale e prospettive per il socialismo operaio(1990) [+ engl.]

US War in the Middle East (02-1991) pdf

Les défis auxquels fait face le communisme aujourd’hui (09-1991)

Interview about the crisis in the Middle East (10-1991)

End of the Cold War and Prospects for Worker-socialism (Radio KPFK’s Interview) (10-1991)

Communiqué sur la formation du PCOI [+ en ](co-sign) (11-1991)

Les caractéristiques fondamentales du Parti communiste-ouvrier (trad. révisée) [+ pdf (anc. trad.) ] (1992) [+ it , ca ]

Le marxisme et le monde actuel [1] & [2] (1992) [+ en , de , it ]

Démocratie : Conceptions et réalités (1993)

Un monde meilleur, programme du parti communiste-ouvrier (1994) pdf [+ en , de , it , esp ]

Mujahed’s Forbidden Dreams (1994)

Islamic terrorism (1994)

La Femme dans la vie et dans la mort : De Frederick West à Anthony Kennedy (1994)

Quelques mots en commémoration de la révolution de 1979 (1995) [+ en ]

Federalism is a reactionary slogan (1996)

L’islam, les droits des enfants et le voile (1997) [+ ca ]

Parti et société, du groupe de pression au parti politique (1998) [+ en ]

Sous le voile de la répression (1998) [+ en ]

Islam is Part of the ‘Lumpenism’ in Society (1999)

The situation in Iran and the distinct position of the worker-communist party (Discours au 3° Congres du PCO d’Iran) (2000)

Capital Punishment: The most Deplorable form of Deliberate Murder (2000)

Le 20 juin 1981 : 20 ans après (2000)

Mettre fin au terrorisme est notre tâche (2001) [+ it.]

A propos de la lutte contre la religion (2001) [+en ]

The World After September 11 (2001) [pdf ] [+ it.]

Ascension et chute de l’islam politique (2001) [+ it.][+ en.]

Archives M. Hekmat

Notre dossier sur Le communisme ouvrier

Brochures Hekmat du PCO d’Irak

Vidéo de Mansoor Hekmat

Mansoor Hekmat, marxiste philanthrope privé de ses rêves pour l’Iran [+ en ] (The Guardian, 2002)

Nécrologie du Iran press service

Mansoor Hekmat, marxiste iranien [+ en ] (News and letters, 2002)

Respected communist leader’s untimely death (Green Left Weekly, 2002)

Qui était Mansoor Hekmat?, Hamid Tagvaie

Mansoor Hekmat, du marxisme révolutionnaire au communisme ouvrier, Nicolas Dessaux (2003) [+ pdf ]

Discovering Mansoor Hekmat, Ken MacLeod (2003)

Mansoor Hekmat et le communisme ouvrier, Hamid Tagvaie (2004) pdf

