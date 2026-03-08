Le “suicide politique” de Donald Trump : “Sans victoire rapide contre l’Iran, Trump est fini” (Scott Ritter)
👁🗨 Scott Ritter évoque le “suicide politique” de Donald Trump : “Sans victoire rapide, Trump est fini”
Invité sur la chaîne YouTube du politologue Glenn Diesen, l’ancien analyste de la CIA Scott Ritter a livré une lecture très critique des conséquences de l’agression menée contre l’Iran. Au fil de son intervention, il a repris à son compte une idée souvent martelée par Vladimir Poutine à propos des conflits : pour éviter une rechute, il ne suffit pas d’“arrêter” une guerre, il faut en traiter les causes profondes.
“Mettre fin à la guerre ne suffit pas” : Ritter reprend une logique défendue par Poutine
Quelle stratégie pour Téhéran face à Washington et Tel-Aviv ?
Dans cette perspective, empêcher l’effondrement interne ou une transition imposée reviendrait, selon lui, à prouver que les objectifs de Washington et de Tel-Aviv ne sont pas atteignables. Autrement dit : pas besoin, pour Téhéran, d’un succès militaire spectaculaire. Le simple fait de tenir et de rester en place serait déjà un signal.
“Suicide politique” : Scott Ritter cible Donald Trump et parle d’un risque électoral majeur
Ritter va même plus loin en avançant l’hypothèse d’une défaite électorale, suivie de procédures politiques lourdes. Ce pronostic reste une analyse personnelle de l’intervenant, mais il illustre, selon lui, un risque classique : une opération extérieure qui s’enlise finit par coûter très cher sur le plan domestique.
Netanyahu également menacé, selon l’analyste
Là encore, l’idée avancée est la suivante : si l’opération ne produit pas les effets annoncés — ou si elle déclenche une escalade incontrôlable —, les dirigeants qui l’ont portée au pouvoir pourraient se retrouver fragilisés, voire remplacés.
