👁‍🗨 Scott Ritter évoque le “suicide politique” de Donald Trump : “Sans victoire rapide, Trump est fini”

Invité sur la chaîne YouTube du politologue Glenn Diesen, l’ancien analyste de la CIA Scott Ritter a livré une lecture très critique des conséquences de l’agression menée contre l’Iran. Au fil de son intervention, il a repris à son compte une idée souvent martelée par Vladimir Poutine à propos des conflits : pour éviter une rechute, il ne suffit pas d’“arrêter” une guerre, il faut en traiter les causes profondes.

“Mettre fin à la guerre ne suffit pas” : Ritter reprend une logique défendue par Poutine

Selon Scott Ritter, la clé n’est pas seulement la cessation des hostilités, mais la manière dont elles s’achèvent. Il a rappelé une position attribuée au président russe Vladimir Poutine dans le dossier Russie–Ukraine : une paix durable ne tiendrait pas si l’on se contente d’un arrêt momentané des combats, sans résoudre les facteurs qui alimentent le conflit. L’objectif, d’après cette grille de lecture, serait d’empêcher que la crise ne se rallume dans cinq ou dix ans. .

Quelle stratégie pour Téhéran face à Washington et Tel-Aviv ?

. Interrogé sur la réponse possible de l’Iran à ce qu’il décrit comme une agression des États-Unis et d’Israël, Ritter a mis en avant un point central : la stabilité du pouvoir à Téhéran. À ses yeux, si l’Iran parvient à éviter un changement de régime, il pourrait revendiquer une forme de victoire politique et stratégique.

.

Dans cette perspective, empêcher l’effondrement interne ou une transition imposée reviendrait, selon lui, à prouver que les objectifs de Washington et de Tel-Aviv ne sont pas atteignables. Autrement dit : pas besoin, pour Téhéran, d’un succès militaire spectaculaire. Le simple fait de tenir et de rester en place serait déjà un signal.

.

“Suicide politique” : Scott Ritter cible Donald Trump et parle d’un risque électoral majeur

. C’est sur le terrain politique intérieur américain que Ritter a été le plus tranchant. Il affirme que Donald Trump jouerait gros si l’opération ne débouche pas sur un résultat rapide. Dans son scénario, l’absence de victoire de l’Empire contre le gouvernement iranien.

.

Ritter va même plus loin en avançant l’hypothèse d’une défaite électorale, suivie de procédures politiques lourdes. Ce pronostic reste une analyse personnelle de l’intervenant, mais il illustre, selon lui, un risque classique : une opération extérieure qui s’enlise finit par coûter très cher sur le plan domestique.

.

Netanyahu également menacé, selon l’analyste

. Scott Ritter n’a pas épargné non plus le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu . Toujours d’après son analyse.

.

Là encore, l’idée avancée est la suivante : si l’opération ne produit pas les effets annoncés — ou si elle déclenche une escalade incontrôlable —, les dirigeants qui l’ont portée au pouvoir pourraient se retrouver fragilisés, voire remplacés.