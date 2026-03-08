Les conséquences économiques du blocus naval du Détroit d’Ormuz

Prenez la peine de visionner cette excellente vidéo. L’auteur présente une analyse solide des aspects économiques et politiques de l’agression américaine, et du proxy israélien, contre le peuple et le gouvernement iranien et contre leurs alliés régionaux et mondiaux (Russie/Chine). Il n’est pas exagéré de dire que cette guerre au Moyen-Orient pourrait nous entraîner dans une récession économique catastrophique dont les grands capitalistes feront leurs profits à travers une guerre qui pourrait être nucléaire. Le prolétariat internationaliste doit prendre conscience de ces menaces dont les gouvernements bourgeois voudront nous faire payer les frais en taxes, en impôts et en vies humaines. Refusons d’être leur chair à canon ! Organisons la Résistance Populaire à la Guerre !