Actualite économique L’Arabie Saoudite rompt l’accord de 1974 qui garantissait l’hégémonie du dollar américain (fin du privilège exorbitant)!! 31 mars 2026 Robert Bibeau 7 Views 1 Comment Partager : Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer Envoyer un lien par e-mail à un ami(ouvre dans une nouvelle fenêtre) E-mail
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