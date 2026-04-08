mercredi, avril 8, 2026
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L’horreur économique s’aggrave en France et en Occident

Robert Bibeau 11 Views 1 Comment

POUR VISIONNER CETTE VIDÉO :  https://www.youtube.com/watch?v=N9O5q1ySIus

EN COMPLÉMENTAIRE AVEC MARC  TOUATI:  https://www.youtube.com/watch?v=uaCRHR9pEC0

Robert Bibeau

Auteur et éditeur

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