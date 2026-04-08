7-de-lhexagone L’horreur économique s’aggrave en France et en Occident 8 avril 2026 Robert Bibeau 11 Views 1 Comment POUR VISIONNER CETTE VIDÉO : https://www.youtube.com/watch?v=N9O5q1ySIus EN COMPLÉMENTAIRE AVEC MARC TOUATI: https://www.youtube.com/watch?v=uaCRHR9pEC0 Partager : Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer Envoyer un lien par e-mail à un ami(ouvre dans une nouvelle fenêtre) E-mail
Une réflexion sur “L’horreur économique s’aggrave en France et en Occident”
Versão em Língua Portuguesa:
https://queonossosilencionaomateinocentes.blogspot.com/2026/04/o-horror-economico-esta-agravar-se-na.html