20 Views

Par Normand Bibeau.

«L’HISTOIRE DE L’HUMANITÉ A ÉTÉ L’HISTOIRE DE LA LUTTE DES CLASSES».

(«Manifeste du Parti communiste», Karl Marx et Friedrich Engels).

Contrairement aux élucubrations «civilisationnelles» des «nationaux-socialistes» chinois, des néo-tsaristes russes et de leur zélotes des BRICS +, l’histoire de l’humanité n’a pas été «l’histoire de la lutte des civilisations», non plus que celle de «la lutte des races», pas plus que «de la lutte des religions» ou de toutes les fadaises de la bourgeoisie et des classes réactionnaires: «l’histoire de l’humanité est l’histoire de la lutte des classes […] maîtres et esclaves; barons et serfs; bourgeois et prolétaires» et seul, le renversement de la classe réactionnaire bourgeoise par la classe révolutionnaire prolétarienne apportera la paix, la prospérité et le bonheur à l’humanité.

En authentiques idéologues de la bourgeoisie: «le fils du ciel» de l’empire du Milieu, Xi Jinping, son «ami sans limite» à qui il achète des hydrocarbures à rabais pour profiter des «sanctions» YANKEES U$, le successeur du tsar Nicolas II, Vlad Poutine et leur estafette propagandiste, Pepe l’Escobar, (voir ici: 👁‍🗨 La course russo-chinoise vers la multipolarité – déclaration commune du 20 mai 2026 (Pepe Escobar) – les 7 du quebec) s’ingénient à nier «la lutte des classes» en y substituant la théorie goebellienne démagogique des «civilisations» réactionnaires esclavagistes, féodales et capitalistes qui seraient l’avenir «radieux» de l’humanité, ce qu’Hitler, Mussolini, Tojo, Eisenhower, Churchill, de Gaulle et toute la racaille bourgeoise qui ont conduit l’humanité dans le gouffre de la Seconde Guerre mondiale appelaient de tous leurs voeux au nom de «leur» civilisation, tantôt «aryenne», tantôt «romaine», «ottomane», «anglo-saxonne», «patriotique», «nationaliste» et tutti quanti, ad nauseam, amen et ses 70 millions de morts, ses centaines de millions de blessés, d’estropiés, d’handicapés, de veuves, d’orphelins et de miséreux.

MARX, ENGELS et LÉNINE ont analysé scientifiquement c’est-à-dire à la lueur du matérialisme dialectique et historique, la notion de «civilisation», à l’abri des mythes réactionnaires des classes dominantes qui de tout temps ont prétendu démagogiquement à la «valeur universelle» de leur «civilisation» qui n’était en réalité que les valeurs religieuses, sexuelles, morales, culturelles, juridiques, etc. édictées par elles pour servir leur dictature de classe et asservir les classes dominées.

MARX et ENGELS ont démontré que toute « civilisation» dépend du développement des forces productives et des rapports sociaux de production à chaque moment de leur évolution historique et en aucun cas, il ne s’agit d’un «quelconque état harmonieux d’un peuple et de son État» sous les auspices d’une «élite» bienveillante… De tout temps, les «civilisations» ont correspondu à une phase historique du développement des forces productives et des rapports sociaux de production apparue avec:

– la division du travail (agriculture; élevage; artisanat; guerres; religions);

– la famille (patriarcale);

– la propriété privée ( des terres et des moyens de production);

– les classes sociales (esclaves; maîtres; artisans; militaires)

– l’État (esclavagiste; féodal; bourgeois);

– l’exploitation économique, politique et idéologique.

Seuls les MARXISTES fournissent une analyse scientifique des différents stades de l’évolution des sociétés humaines:

– communisme primitif (sociétés des ceuilleurs-chasseurs nomades et sans propriété privée);

– esclavagisme (esclavage);

– féodalisme (servage);

– capitalisme ( salariat);

– socialisme («à chacun selon son mérite»);

– communisme («à chacun selon ses besoins» « de chacun selon ses capacités »).

Essentiellement, ce que Xi, Poutine et Escobar appellent «civilisation» n’est en réalité que l’apparition de la société divisée en classes sociales antagonistes… notamment capitaliste bourgeois / prolétaires…

ENGELS a exposé scientifiquement l’évolution des «civilisations» dans: «L’Origine de la famille, de la propriété privée et de l’État», une oeuvre magistrale que tous devraient étudier pour comprendre l’évolution des sociétés humaines, laquelle fut inspirée des travaux révolutionnaire de l’anthropologue Lewis Morgan où il distingue les diverses étapes de l’évolution des sociétés humaines comme suit:

– la sauvagerie;

– la barbarie;

– la civilisation alors que s’impose la division du travail, la famille, la propriété privée, l’État, les inégalités et l’exploitation: de la femme et des enfants par l’homme, puis des hommes par d’autres hommes, de ces hommes sur l’État et enfin de l’État sur toute la société pour le compte de ces hommes: la classe dominante.

Pour ENGELS, la «civilisation» en développant la richesse, la science et les techniques a aussi engendré l’exploitation de classe, l’oppression, l’aliénation et les guerres sans fin ainsi qu’en témoigne à l’évidence, l’histoire de toutes les «civilisations» et des guerres sans fin quelles ont menées.

Chaque classe dominante a toujours présenté «sa» civilisation comme:

– universelle;

– rationnelle;

– progressiste;

– naturellement supérieure.

Pour la bourgeoisie, «sa» «civilisation» qui repose:

– sur l’esclavage salarié;

– l’exploitation du prolétariat;

– le darwinisme social;

– le «relativisme»;

– l’idéalisme phénoménologique

– le colonialisme;

– l’impérialisme;

– la domination économique mondiale;

serait l’aboutissement ultime de l’évolution humaine. (sic)

LÉNINE a poursuivi l’analyse de la «civilisation» capitaliste et démontré que le capitalisme a atteint son «stade suprême de développement» avec l’impérialisme qui se caractérise par:

– la domination du capital financier né de la fusion du capital bancaire et industriel;

– la naissance des entreprises monopolistiques qui règnent sur le monde sans partage;

– les guerres impérialistes qui président au «vol, au pillage et au brigandage» des ressources humaines et naturelles de la planète.

Pour LÉNINE, les «grandes puissances» qui prétendent promouvoir la «civilisation» ne font que perpétuer l’exploitation de classe et propager les guerres et la domination impérialiste.

MARX a écrit dans «L’idéologie allemande»: «De tout temps, les idées dominantes sont les idées de la classe dominante» et partant, la «civilisation» n’est qu’une construction historique liée à un mode de production donnée au service de la classe dominante exploiteuse de ce mode de production.

En présentant la «civilisation» comme «universelle» et «à historique», Xi, Poutine, Escobar et toute la racaille bourgeoise tentent maladroitement de substituer à la théorie nazie des «races», une théorie toute aussi réactionnaire: celle des «civilisations».

Que peuvent avoir en commun les prolétaires modernes, instruits et aux commandes de machines outils hautement perfectionnées avec les esclaves de la Rome antique, illettrés, travaillant sous le fouet aux pics et à la pelles à casser des roches sur la Voie Alpienne, à part leur exploitation sans pitié aux mains de leurs exploiteurs: hier, esclavagistes, aujourd’hui, capitalistes?

Comment un prolétariat moderne féru de connaissances scientifiques pourrait-il être soumis aux écritures archaïques de prêtres ignorants qui croyaient que des dieux tantôt malfaisants, tantôt bienfaisants, commandaient aux éléments naturels?

Que peut avoir en commun une démocratie populaire où chacun, femme et homme, à droit de vote avec une «démocratie» esclavagiste où seule les «hommes libres» à l’exclusion des femmes, des esclaves et des étrangers, soit 90% de la population ont le droit de voter?

Tout dans cette apologie des «civilisations» réactionnaires faite par Pepe Escobar –(voir ici: 👁‍🗨 La course russo-chinoise vers la multipolarité – déclaration commune du 20 mai 2026 (Pepe Escobar) – les 7 du quebec) n’est que fumisterie, mensonges et propagande. Pepe Escobar comme les «nationaux-socialistes» chinois et les tsaristes russes sont des ennemis du prolétariat, ils ne sont qu’une variante présentement «soft» de la dictature de la bourgeoisie en conflit avec sa variante «toff» tr0mpiste mais le prolétariat ne doit pas s’y tromper: «ce n’est que bonnet brun et brun bonnet», les deux faces d’une même médaille impérialiste et les «soft» n’attendent que leur heure pour donner libre court à leur nature hégémonique.

Pour ceux qui veulent changer le monde du tout au tout, nous vous invitons à lire notre livre :

De l’insurrection populaire à la révolution prolétarienne – Robert Bibeau, Khider Mesloub