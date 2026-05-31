1936 – Le bonheur est dans l’occupation des usines (vidéo 1h39)

Nous sommes ici pour le bifteck,

Nous n’en sortirons pas pour des haricots !

France.tv – 2026

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1936, le Front Populaire, entre joie et colères

France.tv : Ce court moment de notre histoire (1934-1938) que l’on appelle le « Front populaire » a marqué à jamais notre mémoire collective. Pour la première fois, en remontant le temps à la recherche de témoignages familiaux et d’archives inédites, ce film offre un récit vibrant de cette expérience fondatrice, racontée à hauteur d’hommes et de femmes, à travers la parole exceptionnelle de descendants d’ouvriers et d’acteurs politiques de l’époque, à gauche comme à droite.

Remarques 1 de do : la promesse électorale de Léon Bloom était l’armement du prolétariat. Je fournis la preuve en vidéo d’époque. Bien sûr, Bloom n’a pas tenu cette promesse qui était cependant nécessaire à l’époque pour se faire élire. Il faut en revenir à un tel rapport de force, à une telle conscience de classe, qu’un candidat de gauche, pour se faire élire, soit obligé comme Léon Blum de promettre l’armement du prolétariat !

Remarque 2 de do :

Les ouvriers savaient que les élections ne résoudraient aucun problème

Mais, l’élection de Léon Bloom a été pris par les ouvriers comme un signal qu’ils pouvaient faire la révolution immédiatement (« Battons le fer tant qu’il est chaud »). C’est pourquoi ils ont tout de suite entamé massivement l’occupation des usines.

Il s’est passé la même chose au Chili après l’élection d’Allende.

Malheureusement cela ne s’est pas passé pareil après l’élection de Mitterrand le 10 mai 1981 !

Remarque 3 de do sur les congés payés

Ce qui est souvent présenté comme un acquis essentiel du Front Populaire, les congés payés, n’avait nullement été réclamé par les ouvriers. Mais, comme après avoir gagné sur plein de revendications, les ouvriers continuaient d’occuper les usines, et à manger, et danser, et à vivre sur leur « lieu de travail » au lieu de… reprendre le travail.

Comme les ouvriers ne se décidaient pas à rendre les usines aux patrons, ceux-ci ont eu l’idée de les envoyer à la mer grâce aux congés payés. C’est le seul moyen qu’ils ont trouvé pour reprendre possession de « leurs » usines !

Cliquer ici pour l’article de France.tv, LES vidéos dont celle de Léon Bloom faisant la promesse d’armer le prolétariat et les commentaires