L’affaire Floyd s’est répandue comme une traînée de feu à travers la planète. Les moeurs sont en ébullition. Révolte, haine, frustration et débordement explosent.

George Floyd, âgé de 46 ans, est mort asphyxié la semaine dernière par un policier blanc, Derek Chauvin. Une vidéo virale a circulé sur le web, les médias. Partout à travers le monde, les gens ont pu assister à l’agonie de George Floyd alors que le policier Chauvin le tenait cloué au sol avec son genou solidement apppuyé sur son cou…. pendant presque 9 minutes, jusqu’à ce qu’il suffoque. Trois autres policiers assistaient à la scène et aucun d’eux n’a tenté de stopper le geste insensé et cruel de leur collègue.

Par la suite, le premier communiqué de presse émis sur sa mort confirmait «un homme mort après un incident médical lors d’une interaction avec la police », c’est comment dire, assez grotesque.

Depuis, les manifestations à Minneapolis, New York, Los Angeles et d’autres villes revendiquent justice. Le chef de police de Minneapolis, Medaria Arradondo a confirmé une enquête ouverte par la police fédérale. Justice ici – revendiquée par les manifestants – signifie un procès, une condamnation pour tous les policiers qui ont participé à la scène, même s’ils n’étaient que témoins, ils étaient complices. Et lâches aussi ?

Quant à Derek Chauvin, sa vie va basculer du tout au tout. Déjà qu’il avait à son dossier plusieurs plaintes sur son comportement abusif, il sera maintenant reconnu comme responsable du meurtre. Il y a quelques jours femme a pris la décision de se séparer de lui, parce qu’elle ne veut pas être identifiée à ses actes.

Il faut absolument que la mort de George Floyd fasse progresser les valeurs humaines de nos sociétés. Tous les hommes sont égaux, ce n’est pas la couleur qui fait la faiblesse ou la force d’une personne, c’est ce qu’il y a dans sa pensée, dans son coeur et dans ses actes.

Maintenant, voici les dernières paroles de George Floyd :

« Mon visage

Je n’ai rien fait de grave

S’il vous plaît

S’il vous plaît

S’il vous plaît je ne peux plus respirer

S’il vous plaît

S’il vous plaît quelqu’un

S’il vous plaît

Je ne peux pas respirer

Je ne peux pas respirer

S’il vous plaît

(inaudible)

Peux plus respirer, mon visage

Lève-toi

Je ne peux pas respirer

S’il vous plaît, le genou sur mon cou

M*rde, je ne peux pas respirer

Je…

Je ne peux pas bouger

Maman

Maman

Je ne peux pas

Mes genoux

Mon cou

Ça y est

Ça y est

Je suis claustrophobe

J’ai mal au ventre

J’ai mal au cou

J’ai mal partout

De l’eau, quelque chose

S’il vous plaît

S’il vous plaît

Officier je ne peux plus respirer

Ne me tuez pas

Vous allez me tuer

Allez

Je ne peux plus respirer

Je ne peux plus respirer

Ils vont me tuer

Ils vont me tuer

Je ne peux plus respirer

Je ne peux plus respirer

S’il vous plaît monsieur

S’il vous plaît

S’il vous plaît

S’il vous plaît je ne peux plus respirer »

Rien à ajouter, si ce n’est que l’insensibilité de certains hommes est vraiment pathétique. Une sorte de virus contagieux.

Voici ci-dessous un encadré de Avaaz – Plus de 1 500 000 personnes ont signé la pétition d’Avaaz pour que le gouvernement américain – M. Donald Trump – traduise en justice tous les officiers de police impliqués dans le meurtre de George Floyd

En tant que citoyens du monde entier, nous pleurons la perte absurde d’une nouvelle vie à cause de la police américaine. Nous sommes solidaires de tous ceux qui souffrent en ce moment. Ces meurtres doivent cesser. Chacun d’entre eux est une blessure au coeur de notre humanité et une tache indélébile et honteuse sur le drapeau des États-Unis d’Amérique. Le racisme prospère dans le silence — alors donnons de la voix. Le racisme est un problème qui appartient à tous. C’est notre combat. Mais nous ne laisserons pas cette lutte se transformer en haine, car alors nous ne serions pas plus sages que ceux dont nous essayons d’infléchir la conduite. Pour citer Dr. Martin Luther King: « L’obscurité ne peut pas chasser l’obscurité; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine; seul l’amour le peut. » C’est dans cet état d’esprit que nous appelons tous les responsables à agir MAINTENANT et demanderons des comptes au Président Donald Trump, aux États américains et aux gouvernements locaux afin que: Tous les officiers de police impliqués dans le meurtre de George Floyd soient traduits en justice,

Les officiers de police qui se rendraient coupables d’un usage excessif de la force ou n’interviendraient pas pour l’empêcher (ne serait-ce qu’une seule fois) soient poursuivis,

Chaque meurtre imputable à des policiers fasse l’objet d’une enquête indépendante et transparente. Nous nous engageons à participer à notre mesure, en affrontant la peur, la colère et l’ignorance du racisme avec l’espoir, l’amour et la force de notre humanité. Reposez en paix, George Floyd.

Ce n’aura pas été en vain. SIGNEZ ICI

http://www.rfi.fr/fr/am%C3%A9riques/20200530-etats-unis-minneapolis-violences-racisme-noirs-arrestation-policiers-manifestatio