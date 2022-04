PLUS DE VACCINÉS, PLUS DE MALADES?

Avez-vous remarqués? Plus il y a de restrictions et de décrets de nos gouvernements, plus il y a de personnes atteints de COVID ? Et plus il y a de morts, de cancer, de suicides, de féminicides et de personnes en attente d’une opération.

Les gens boivent plus et sniffent plus et fument plus à cause de la saturation de FAKE NEWS dans nos médias.

Vous avez gagné, Monsieur Legault. Vous avez réussis à faire de ce peuple fier et revendicateur des idiots satisfaits, des moutons en ligne devant les abattoirs.

Quel poison allez-vous nous proposé pour 2022? On est ouvert aux offres. À vous de jouer… avec nos vie et celles de nos enfants?

Il y a encore des CHSLD où nos ainés sont 4 par chambre (où devrai ‘je dire cellule ?) et ils portent pas les bon masques. Ils manquent de personnels. Les vieux ne sont pas nettoyés comme il faut et les repas c’est n’importe quoi?

John Mallette

Le poète Prolétaire