Armée de l’Air états-unienne: La haute technologie US en faillite

Par Dominique Delawarde.

Les dysfonctionnements de toute nature semblent se multiplier sur le F35, fleuron de l’aviation militaire américaine.

Cet avion a désormais la triste réputation d’être « un fer à repasser », ce qui ne l’empêche pas de connaître un succès commercial sans précédent, allez savoir pourquoi ? ….

Les incidents et accidents en vol des F35 se sont multipliés depuis sa mise en service en 2015. Cet avion US a une fâcheuse tendance à se crasher tout seul, sans même être opposé à un adversaire en combat aérien.

Voici quelques uns des derniers incidents ou accidents en date:

Entre le 2 mai et le 8 juin 2017, toute une flotte de F-35 est clouée au sol aux USA. En cause? Un problème d’approvisionnement en oxygène. https://www.usinenouvelle.com/article/un-nouveau-probleme-detecte-sur-le-f-35-de-lockheed-martin.N551973

En avril 2019, le Japon perd un F35 en mer, cette perte survient après 7 incidents majeurs survenus en quelques mois sur le même appareil, sur une flotte qui ne comportait alors que 13 appareils.

https://www.aerobuzz.fr/breves-defense/f-35-perdu-au-japon-une-piste-technique/

Les 15 et 19 Mai 2020, en 4 jours, l’US Air Force perd deux avions (un F22 et un F35) sur une même base en Floride,

https://www.aerobuzz.fr/breves-defense/un-f-35-de-lus-air-force-sest-ecrase-a-latterrissage/

Le 17 novembre 2021, crash en mer d’un F35B britannique.

https://www.youtube.com/watch?v=-2JuVIw3hCI

Le 4 janvier 2022, après une défaillance majeure de l’avionique d’un F-35A ayant interdit la sortie du train d’atterrissage de l’appareil, le pilote réussit à réaliser un atterrissage sur le ventre. L’intégralité de la flotte sud-coréenne de l’avion de 5ème génération produit par Lockheed Martin est clouée au sol.

https://air-cosmos.com/article/dfaillance-majeure-sur-un-f-35-la-flotte-sud-corenne-interdite-de-vol-25768

Le 24 janvier 2022 un F35C s’abîme en mer de Chine

https://www.lefigaro.fr/international/une-video-fuite-du-chasseur-americain-f-35c-qui-s-etait-abattu-en-mer-de-chine-meridionale-2022020

https://www.youtube.com/watch?v=wEZtIuyDzGw

Le 1er août 2022, on apprend que plusieurs dizaines de F35 et d’autres appareils de l’US Navy sont cloués au sol pour des raisons de sécurité. En cause ? Des sièges éjectables défectueux qui pourraient ne pas fonctionner comme prévu en cas d’urgence.

https://www.capital.fr/economie-politique/defense-les-f-35-cloues-au-sol-a-cause-dun-gros-probleme-de-securite-1443089

Ces incidents ou accidents s’ajoutent à une longue liste de problèmes ayant terni la carrière du F-35 depuis sa mise en service en 2015. En juin, l’équivalent américain de la Cour des comptes publiait un rapport affirmant que seule la moitié des F-35 en service était prête au combat.

Cela fait beaucoup en peu de temps, alors que l’avion a déjà 7 ans d’existence et qu’on ne devrait plus invoquer les défauts de jeunesse, d’autant qu’il ne s’agit pas de vols en condition de guerre (pas de problème avec les brouillages et/ou environnement électromagnétique dégradé).

Conclusions provisoires:

1 – Il faut être prudent quand on compare les flottes aériennes militaires des uns et des autres.

2 – Les USA ne savent plus construire des avions correctement, que ce soit le F35 pour le domaine militaire, ou, pour le domaine civil, le Boeing 737 Max suspendu de vol dans le monde entier en mars 2019. https://fr.wikipedia.org/wiki/Suspension_de_vol_du_Boeing_737_Max

A défaut de savoir les construire, les USA savent vendre leurs avions au prix fort (le F35 est l’avion le plus cher du monde), par des pressions politiques, une intense propagande médiatique, des pots de vin, une corruption des élites, un réseautage transnational de la «grande fraternité néoconservatrice» …..). Notons que les businessmen états-uniens excellent désormais dans la fabrication à la va vite de produits de mauvaise qualité, qui ne marchent pas très bien, et dans leur vente à des clientèles captives du monde entier (vaccin Pfizzer par exemple), ce qui est bon pour leurs affaires, mais pas forcément pour les populations et les Forces Armées des États, victimes de leurs mauvaises pratiques.

3 – L’OTAN étant très largement équipé de F35 puisque ses états membres constituent une clientèle captive, il n’est pas forcément judicieux de sa part de provoquer simultanément la Chine, à Taïwan et la Russie en Ukraine. En effet, la supériorité aérienne indispensable pour assurer la victoire est très loin d’être assurée avec des «fers à repasser», en cas d’engagement de haute intensité. Il y a dans le jusqu’au boutisme des néoconservateurs occidentaux, toujours condescendants, dominateurs et sûrs d’eux même, alors qu’ils sont en situation de faiblesse, un comportement que l’on peut qualifier de suicidaire.

4 – L’Allemagne qui excelle aujourd’hui dans l’art de se tirer des balles dans le pied (sanctions anti-russes sur le gaz et le North Stream 2), surtout depuis l’arrivée au pouvoir d’Olaf Scholz, dont on peut se demander «qui le tient et comment?», a fait le choix du F35 en mars dernier….(???)

https://www.entreprendre.fr/lachat-des-f-35-americains-par-les-allemands-ruine-lidee-de-defense-europeenne/

Pour des raisons à découvrir, sous l’impulsion du chancelier Scholz et de Annalena_Baerbock, son incomparable ministre des affaires étrangères, l’Allemagne affiche, elle aussi, un comportement suicidaire très « néoconservateur » et très étrange.

Le lecteur notera avec intérêt que, par coïncidence bien sûr, Annalena Baerbock est membre de « la communauté » des Young Leaders de Klaus Schwab et du Forum économique mondial (tout comme son petit camarade français Emmanuel Macron). Mais, bon sang ! qui donc contrôle aujourd’hui l’ « establishment » des affaires étrangères allemand ?

https://www.nexus.fr/actualite/news/young-global-leaders/

A chacun, bien sûr, d’ajouter à tout cela ses propres conclusions.

DDelawarde.