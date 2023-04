Le député européenfait d’énormes révélations à propos des contrats d’achats de milliards de doses de vaccins COVID par La commissaire européenne!…doses de vaccins inutiles et inefficaces aujourd’hui destinées à la casse. Le députéfait d’énormes révélations à propos du programme de vaccination universel et obligatoire. Enfin, le députépose des questions sur les politiques gouvernementales occidentales face à la soi-disant pandémie virale qui ressemble de plus en plus à une cabale pour enrichir Big Pharma, les GAFA et d’autres multinationales milliardaires. Les dénonciations d’Hervé Juvin s’ajoutent aux aveux de– le complotiste – qui admet avoir semé la panique, en compagnie deà propos de ce virus trafiqué. les 7 du quebec . L’ONU pour sa part dissimule les chiffres sur la surmortalité vaccinale des années 2021 et 2022 L’ONU annonce une surmortalité de 23,6 millions en 3 ans dont 16,9 millions pour raisons «inconnues»??? – les 7 du quebec