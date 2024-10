Le génocide à GAZA, en parler autour de soi, c’est déjà bien ! Vidéo 3’23

https://mai68.org/spip3/spip.php?article1778

Un ami m’a dit : « Je ne parle plus du génocide à Gaza, parce que de toutes façons, on n’y peut rien. » Je lui ai répondu : « En parler c’est déjà bien, en parler est une nécessité, car il faut que tout le monde sache, que tout le monde en parle ! ».

Effectivement, en parler autour de soi, avec sa famille, avec ses amis, avec tout le monde, est efficace. Car, il ne faut surtout pas qu’ensuite diverses personnalités puissent dire : « ON ne savait pas ! » comme elles ont pu le faire à propos du génocide des juifs.

Si les personnalités en question comprennent qu’elles ne pourront pas s’absoudre du génocide de Gaza, elles seront bien obligées de faire quelque chose. Sinon, elles seront condamnées au futur « tribunal de Nüremberg ».

Article : https://mai68.org/spip3/spip.php?article1778

______________________________________________

GAZA – 100 morts d’un coup – UNRWA interdite ! vidéo 3’23

https://mai68.org/spip3/spip.php?article1794

L’UNRWA est l’agence de l’ONU chargée de l’aide à Gaza

Enregistré sur France 2 le 29 octobre 2024 à 20h

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo

_______________________________________________________________

la France a racheté pour plus de 100 milliards de dollars de dettes américaines

Allez expliquer aujourd’hui que les retraités français devront attendre six mois pour que leur pension soit augmentée, et qu’il faut à tout pris trouver 60 milliards par tous les moyens alors qu’on vient d’en dépenser encore plus sans que l’intérêt national ne le justifie.

Article à commenter ici : https://mai68.org/spip3/spip.php?article1792

___________________________

Bien à vous,

do

http://mai68.org/spip3