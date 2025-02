197 Views

LE CANADA ÉVITE LES VRAIS QUESTIONS…

L’hypocrisie est flagrante en ce moment…

Fake news partout. Pourquoi?

Cyclone de propagande

Une tempête de mensonges

Souffle sur le Canada?

Un vent d’embrouillement

Un déplacement de mystification

L’atmosphère se métamorphose.

Bourrasques qui dérangent!

Un peuple à genoux se soulève

Siffle sur les chaines

Il y a une violente perturbation

Et quelque chose de mesquin

Se passe dans l’attitude du Canada?

On a même nos troupes là-bas?!

En 1940, l’État Palestinien,

Était l’allié des réfugier Juifs.

Il les accueils par milliers.

En 1946, l’Empire Britannique,

Protecteur de La Palestine

Abandonne les Palestiniens à leur sort

Et appui le nouvel État d’Israël

Proclamant, qu’Israël

A le droit à se défendre!?

Bronfman, Rockefeller et Rothschild

Décident pour le monde entier?!

Les coulisses et l’argent règlent tout, ou presque?

Il y a un côté caché et secret,

De la politique mondial?

Surtout au Canada!

Les Palestiniens? On n’en parle plus?

Ils n’ont même pas le droit

De se… défendre!

Le Canada arme Israël et isole la Palestine.

Gaza devient une simple réserve

L’Erat de Palestine n’existe plus.

L’ONU ferme les yeux pendant 70 ans.

Il y a massacres par dessus massacres

Des Palestiniens non armés

Qui vivent dans des camps de réfugiés.

On n’en parle plus!

On les oublie.

Et tout d’un coup,

Le vent… tourne!

John Mallette

Le Poète Prolétaire